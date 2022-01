I shpëtuan atentatit të mbrëmshëm, zbardhet dëshmia e ish-policit Gentjan Bejtja

Mbrëmjen e djeshme në Nikël të Fushë-Krujës ndodhi një atentat me armë zjarri ku u plagosën dy persona.

Gentjan Bejtja dhe Klodian Stafuka u paraqitën pranë spitalit të Traumës të plagosur.

Ngjarja ndodhi pranë një karburanti, ndërsa të dy ata ndodheshin duke lëvizur me makinë, në momentin që janë qëlluar.

Sipas burimeve bëhet me dije se kamerat e karburantit s’kanë fiksuar asgjë që mund të shërbente për hetimin.

Sakaq, asnjë prej tyre nuk është lenduar nga plumbi. Bejtja është dëmtuar në krah, po plaga nuk është nga plumbi por nga xhami.

Para trupit hetues ata janë shprehur se nuk i kanë parë autorët.

“Se kemi idenë se kush mund të na ketë qëlluar”, mësohet të kenë dëshmuar ata.

Ata kanë deklatuar po ashtu se papritur janë gjendur në befasi nga plumbat dhe kanë humbur kontrollin e mjetit, duke përfunduar në anë të rrugës.

Në vendin e ngjarjes policia ka gjetur 10 gëzhoja. Gjithashtu janë shoqëruar disa persona, por nga deklarimet e tyre nuk ka rezultat për autorë të caktuar që të jenë zbuluar.

Kujtojmë se Gentjan Bejtja nuk është i panjohur për policinë. Në vitin 2016, Bejtja i ka shpëtuar një atentati me eksploziv në makinë. Emri i Bejtjas është lidhur edhe me ngjarjen e vitit 2013, ku ai u akuzua bashkë me Enver Stafukën se vodhën makinën e përdorur në vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt./albeu.com/