I shpallur në kërkim për drogë, arrestohet 61-vjeçari në Fier

Policia ka vënë në pranga një 61-vjeçar në Fier, i cili ka qenë shpallur në kërkim kombëtar për drogë. 61-vjeçari me vendimin e datës 08.03.2022, ka vendosur për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Grup i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale” dhe “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”.

Njoftimi i Policisë:

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim kombëtar.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Interaction” për kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale, finalizuan operacion policor të koduar “Interaction”, si rezultat i të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit:

M. B., 61 vjeç, banues në Fier.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./albeu.com