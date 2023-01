Një gjykatë greke ka dënuar me 27 vite burg dhe 111 mijë euro gjobë një 28-vjeçar shqiptar për trafik emigrantësh nga Turqia për në Greqi.

Bashkë me shqiptarin janë dënuar dhe dy persona të tjerë. Organizatori mori dënimin më të rëndë, me 280 vite burg dhe në gjobë mbi 1 milion euro. Personi tjetër i përfshirë është një shtetas palestinez, u dënua me 272 vite burg dhe një gjobë mbi 1 milion euro.

Ata akuzohen për përfshirjen në një organizatë kriminale dhe për trafikim të emigrantëve në mënyrë të paligjshme.

Bëhet fjalë për ngjarje që ka ndodhur më 21 shtator të vitit 2021, ndërsa dënimi u morr pak ditë më parë nga një gjykatë greke. /albeu.com