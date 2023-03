I përket bashkëthemeluesit të Microsoft, anija bie nga platforma e riparimit, raportohet për të lënduar

Disa persona kanë mbetur të plagosur pasi një target u përplas në një kalatë në Leith, Skoci, afër Edinburgut, tha një zëdhënës i shërbimeve të urgjencës.

Sipas informacioneve, anija kërkimore e quajtur Petrel i përket bashkëthemeluesit të Microsoft, Paul Allen.

Emergency services have been called to a dry dock in Leith after a ship partially toppled over. #TalkTV pic.twitter.com/yWVCZ4SB4N

Në vendngjarje kanë mbërritur pesë autoambulanca, një helikopter dhe tre ekipe të kujdesit special.

Fotot e postuara në Tëitter tregojnë një anije të madhe e cila ishte vendosur në një platformë mirëmbajtjeje të anuar në njërën anë. Një anëtar i këshillit lokal tha se incidenti ishte për shkak të erërave të forta që frynin në zonë.

An air ambulance takes off from Imperial Dock in Leith at the scene of a toppled over ship. pic.twitter.com/txV1VbhlCq

— Radio Forth News (@RadioForthNews) March 22, 2023