I nxehti afrikan mbërthen Shqipërinë/ Lajda Porja: Në fundjavë priten temperatura ekstreme

Shqipëri është përfshirë nga mot i nxehtë, ku temperaturat kanë arritur mbi 40 gradë. Këtë të premte, gjatë një interviste në emisionin “7pa5”, sinoptikania Lajda Porja, bëri me dije se termometri të shtunën dhe të dielën, do të shënojë 42 gradë në hije.

Përveç temperaturave të larta, prezent do të jetë edhe hiri saharian, ç’ka do të bëjë që i nxehti të ndihet edhe më tepër.

“Sot do të jemi në temperatura 38-39 gradë. Do të ketë vlera 40 gradë Tirana, Fieri, në Elbasan 41 gradë dhe në Gjirokastër 41 gradë. Ndërkohë që pjesa tjetër e territorit luhatet nga 37-39 gradë.

Përsa i përket vijës së bregdetit është pak më freskët. Nga Velipoja deri në Sarandë e Ksamil, termometri do të shënojë 37-39 gradë, ndërsa në zonat malore, temperaturat do të jenë në veri lindje. Kukësi dhe Hasi do të jenë me temperaturat 38-39 gradë dhe pak më freskët nëse mund ta quajmë kështu, do të jetë zona e juglindjes, qarku i Korçës, ku temperaturat do të regjistrohen 36 gradë celsius.

Rënia që presim sot në mesditë do të rritet nesër. E shtuna do të shënojë sërish 42 gradë dhe parashikohet që edhe dita e dielë të mos ketë ndryshim.

Qarku i Gjirokastrës dhe Beratit do të shënohen temperaturat 42 gradë këtë fundjavë. Parashikohet që moti të jetë i kthjellët, por hiri i Saharasë do të jetë prezent dhe qielli nuk do të duket i pastër. Do të ketë vranësira të lehta dhe kalimtare. Janë rritur ndjeshëm vlerat minimale, ku mëngjeset janë shumë të nxehta”, tha Porja.

Ajo shtoi se prej disa ditësh vala e nxehtë afrikane ka përfshirë Ballkanin dhe Shqipërinë, edhe pse dita e sotme ka sjellë një rënie shumë të lehtë, do të thoja të pandjeshme 0.5-1 gradë në të gjithë territorin shqiptar, pasi dita e enjte shënoi temperatura mjaft të larta, 42 gradë maksimumi në rang territori. Madje ka pasur temperatura të larta në Koplik, në Shkodër.

Temperatura mjaft të larta janë shënuar ditën e djeshme në qarkun e Elbasanit, Beratit dhe Gjirokastrës.