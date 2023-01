I mituri shqiptar vdiq natën e ndërrimit të viteve në Itali, del autopsia

Flakët që përfshinë godinën dhe tymi i madh ka qenë shkaku i vdekjes së 17-vjeçarit shqiptar, Ledjan Imeraj në Itali, i cili vdiq natën e ndërrimit të viteve, pasi qendra e të miturve u përfshi nga zjarri.

Këto janë konstatimet paraprake të dala nga autopsia e kryer nga mjeku Carlo Moreschi. Mjeku raportoi rezultatet e para në Prokurorinë Publike dhe raportin përfundimtar do ta dërgojë në javët e ardhshme.

Karabinierët e Compagnia di Udine kanë intervistuar tashmë fëmijët dhe operatorin e pranishëm në momentin e zjarrit dhe kanë marrë të gjithë dokumentacionin në lidhje me qendrën për të mitur nga Bashkia, përfshirë autorizimin për të funksionuar.

Me rëndësi thelbësore për hetimet do të jetë vlerësimi i ndërtesës në via Campoformido, që i është besuar inxhinieres Federica Angeli.

Hetimet vazhdojnë, ndërsa operatori 44-vjeçar, i cili ndodhet në spital mund të japë detaje që do të çojnë në zbardhjen e vërtetë të ngjarjes.

“Klienti im, thotë avokati Maurizio Landelli, mund të shkojë në shtëpi brenda javës. Ai është gjithnjë e më i tronditur dhe i vjen keq dhe po përjeton vazhdimisht makthin e ngjarjes”./Albeu.com/