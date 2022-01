I ikën policisë dhe i bënë “rreng”, arrestohen dy të rinjtë pa patenta në Kavajë, çfarë iu gjeti policia në mjet

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavajë kanë intensfikuar kontrollet në territor, me qëllim kapjen e personave që qarkullojnë me armë e drogë, të personave në kërkim apo atyre që drejtojnë mjetet në mënyrë të parregullt dhe që nuk zbatojnë orën policore, në kundërshtim me masat anticovid.

Si rezultat i kontrolleve nga Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Kavajë u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve S. K., 29 vjeç, dhe E. Gj., 19 vjeçe, të dy banues në Durrës.

Arrestimi i tyre u bë për veprat penale “Prodhimi dhe Shitja e Narkotikëve”, “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”

Këta shtetas rreth orës 02:40, nuk i janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar dhe pasi janë larguar, dyshohet se shtetasi S. K., që drejtonte mjetin është shkëmbyer me pasagjeren E. Gj., duke deklaruar se e drejtonte ajo automjetin, ku nga verifikimet rezultoi se të dy nuk kishin leje drejtimi për automjetin.

Gjatë kontrollit të automjetit që këta shtetas qarkulloin, shërbimet e Policisë kanë gjetur e sekuestruar një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë me peshë 6.5 gramë dhe sende të tjera që shërbejnë për përdorimin e lëndës narkotike.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës Parë Kavajë, për veprime të mëtejshme./albeu.com