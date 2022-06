I gjithë qarku i Beratit pa drita, probleme për bizneset dhe familjet

Qarku i Beratit pa drita që prej orës 02:00 të mëngjesit të sotëm, qytetarët të painformuar për ndërprerjen.

I gjithë qarku i Beratit është pa energji elektrike që prej orës 02:00 të mëngjesit të sotëm. OSSH Rajoni Berati është mjaftuar me një njoftim të nxjerrë në Facebook e saj zyrtar, edhe pse shumica e qytetarëve, sidomos në zonat rurale, e kanë të pamundur aksesimin në rrjetet sociale.

Edhe pse në njoftimin e nxjerrë në Facebook nga OSSH-ja thuhet se, me kërkesë të OST-së e cila do të kryejë punime për rikonstruksionin linjës 110 KE, në datat 6-8 qershor, gjatë intervalit kohor 02:00-07:30 do të stakohet energjia në shumë zona të rajonit të Beratit (duke i përcaktuar edhe me zona) energjia elektrike nuk është rikthyer ende, edhe pse ora po shkon 10:00. Mungesa e energjisë elektrike ka krijuar probleme në bizneset në qytet e sidomos në baret që shërbejnë kafe, të cilëve u është dashur të nxjerrin e vënë në funksion gjeneratorët, ndërkohë që nuk dihet nëse ka pasur probleme në dyqanet ushqimore që produktet e mishit i mbajnë në frigorifere.

Njoftimi një ditë më parë nga OSSH Rajoni Berat: