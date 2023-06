“I gatshëm të përballet me drejtësinë”, avokati tregon se ku ndodhej Dako në momentin që u dha lajmi për urdhër-arrestin

Avokati i ish-kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, Petrit Ismaili, ka folur për mediat pasi ka dalë nga Drejtoria e Policisë së Tiranës, ku është njohur me akuzat që rëndojnë ndaj klientit të tij.

Ismaili tha se klienti i tij është i gatshëm të përballet me akuzat, ndërsa shtoi se në momentin që mësuan lajmin Dako ka qenë në Tiranë.

“Në momentin e arrestimit jam unë që kam njoftuar Drejtorinë e Policisë pas lajmit nga mediat, për vendndodhjen e Dakos. Dako ka qenë në Tiranë. Kur pamë që ka një masë sigurimi kemi njoftuar autoritetet që kanë ardhur dhe kanë zbaruar urdhrin, në kushtet e vetëdorëzimit.

Dako ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me SPAK kohët e fundit dhe ka dhënë të gjitha detajet e nevojshme në lidhje me çështjet për të cilat është pyetur. Ai është i gatshëm të ballafaqohet me drejtësinë”, ka thënë ai.

I pyetur nëse ish-kreu i bashkisë Durrës ka shfaqur ndonjë problem shëndetësor, avokati u shpreh se për momentin ka vetëm stres.

“Dako nuk ka pasur probleme shëndetësore, pjesa emocionale dhe stresi janë prezentë por nuk ka probleme të tjera shëndetësore”, tha ai.