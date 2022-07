I cilësuar si “babai i kombit”, si u shndërrua presidenti i Sri Lankës nga një “heroi i luftës” në një të arratisur nga vendi i tij

CNN/ Prej ditësh Sri Lanka është përfshirë nga protesta të dhunshme, ku protestuesit kanë mësyrë drejt godinave qeveritare.

Dikur ata shiheshin si heronj të kombit, udhëheqësit luftëtarë-mbretë pothuajse mitikë që mundën separatistët në një luftë të përgjakshme civile.

Megjithatë, ditët e fundit të dinastisë Rajapaksa të Sri Lankës tregojnë një histori shumë të ndryshme.

Në orët e para të së mërkurës, presidenti Gotabaya Rajapaksa u largua me nxitim nga kombi i Azisë Jugore, disa ditë pasi mijëra protestues të zemëruar hynë në rezidencën e tij zyrtare, notuan në pishinën e tij dhe kërkuan që ai më në fund të largohej.

Ai pritej të jepte dorëheqjen më vonë atë ditë, por Gotabaya Rajapaksa nuk priti për ta zyrtarizuar. Në vend të kësaj, para agimit, ai hipi në një aeroplan ushtarak duke u larguar nga Colombo, kryeqyteti tregtar i vendit të goditur nga kriza , dhe iku në Maldive.

Largimi i tij është një moment historik për kombin ishullor prej 22 milionë banorësh, të cilin Rajapaksas e kishin sunduar me grusht të hekurt për pjesën më të madhe të dy dekadave të fundit përpara se të humbnin besimin e qytetarëve të tyre dikur adhurues.

“Pamja e Gotabaya Rajapaksa duke ikur nga Sri Lanka me një avion të forcave ajrore përfaqëson rënien e kësaj familjeje,” tha Ganeshan Wignaraja, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në grupin britanik të mendimit, ODI Global.

“Trashëgimia e tyre nuk mendoj se është pozitive. Por shpresojmë që Sri Lanka të ecë përpara nën një drejtim të ri.”

Me Sri Lankezët e ngazëllyer që ende notojnë në pishinën presidenciale, duke kënduar në dhomën e ngrënies së kreut të shtetit dhe duke kërcyer nëpër terrenet e pasura presidenciale, është e qartë se shumë e ndajnë këtë optimizëm — të paktën tani për tani.

Ajo që do të ndodhë gjatë 24 orëve të ardhshme do të bëjë shumë për të përcaktuar të ardhmen e vendit, me qëllimet afatgjata të Rajapaksës që mbeten ende të paqarta.

RAJAPASKA

Ish-presidenti i Sri Lankës Mahinda Rajapaksa, majtas, dhe vëllai i tij Basil Rajapaksa, djathtas, gjatë një fushate në periferi të Kirillawala, Sri Lanka, më 4 prill 2010.

Ngritja e Rajapaksas

Ndërsa vendi hedh hapat e tij të parë në epokën e tij të re të guximshme, ekspertët thonë se do të ishte mirë të merrte parasysh se çfarë shkoi keq me të fundit.

Gotabaya Rajapaksa nuk është anëtari i parë i familjes që ka qenë president. Vëllai i tij Mahinda Rajapaksa , i cili si Gotabaya konsiderohej gjerësisht një “hero lufte” në mesin e shumicës së popullsisë, u zgjodh President në 2005 dhe arriti statusin pothuajse legjendar në 2009 kur shpalli fitoren në luftën civile 26-vjeçare kundër Tigrave Çlirimtar të Tamilit.

Kjo fitore i dha Mahinda Rajapaksës një burim të pashtershëm kapitali politik dhe bëri të gëzonte një kontroll 10-vjeçar mbi pushtetin gjatë të cilit u nderua nga shumica budiste sinhaleze e Sri Lankës. Ai u referua gjerësisht si “appachchi” – babai i kombit – dhe njerëzit shpesh përkuleshin kur kalonte pranë dhe kishin frikë për të kur nuk ishte mirë.

Për pjesën më të madhe të mandatit të tij, Mahinda Rajapaksa drejtoi Sri Lankën si një biznes familjar, duke emëruar vëllezërit e tij në poste kyçe; Gotabaya si Sekretar i Mbrojtjes, Basil si Ministër i Zhvillimit Ekonomik dhe Chamal si Kryetar i Parlamentit.

Dhe ndërsa kohët e mira po kalonin, pavarësisht grindjeve për nepotizmin, vëllezërit mbetën të njohur. Vendi pa vite rritjeje, të nxitur nga huamarrja e madhe e qeverisë nga jashtë për të financuar shërbimet publike.

Por kohët e mira nuk do të zgjasnin.

Pushim i shkurtër dhe rikthim

Ndërsa lufta civile bëri shumë për të krijuar legjendën e Mahinda Rajapaksa, ajo gjithashtu përmbante shenjat e para të rënies së tij.

Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të vitit 2011 , trupat qeveritare ishin përgjegjëse për abuzime, duke përfshirë bombardime qëllimshme të civilëve, ekzekutime në grup, përdhunime dhe bllokim të ushqimeve dhe ilaçeve për të arritur në komunitetet e prekura. Raporti i OKB-së tha se “një numër burimesh të besueshme kanë vlerësuar se mund të ketë pasur deri në 40,000 vdekje civile”.

Qeveria e Mahinda Rajapaksa ka mohuar gjithmonë me forcë akuza të tilla.

Megjithatë, problemet e saj filluan të rriten.

Shqetësimet për të drejtat e njeriut shkuan përtej luftës. Kundërshtarët politikë akuzuan Mahinda Rajapaksa për miratimin e heshtur të grupeve budiste të ekstremit të djathtë dhe pakicat myslimane e tamile të Sri Lankës kishin frikë nga një goditje më e gjerë ndaj komuniteteve të tyre.

Në të njëjtën kohë, zemërimi ndaj miqësisë së perceptuar të Mahindës u rrit pasi u shfaqën shenja të telasheve ekonomike dhe u bë e qartë se do të kishte një çmim për të paguar për bujarinë e mëparshme të qeverisë.

Deri në vitin 2015, Sri Lanka i detyrohej Kinës 8 miliardë dollarë dhe zyrtarët e qeverisë së Sri Lankës parashikuan se borxhi i jashtëm i akumuluar – si borxh ndaj Kinës ashtu edhe vendeve të tjera – do të përbënte 94% të PBB-së së vendit.

“Sri Lanka është një vend demokratik dhe njerëzit u tronditën nga ajo masë e përpjekjes për miqësi,” tha Ëignaraja. “Ky kombinim i (nepotizmit) dhe keqmenaxhimit të ekonomisë… njerëzit ishin të mërzitur që zgjodhën këta njerëz.”

Kjo mund të ishte e mjaftueshme për të përfunduar një dinasti më të vogël, por jo Rajapaksas.

Në prill 2019, militantët islamikë vranë të paktën 290 njerëz me një varg bombash në kisha dhe hotele luksoze. Një vend në panik dhe frikë bëri që të kthehej besimi në të vetmen familje që ata e dinin se kishte një histori të provuar në sigurinë kombëtare.

Në nëntor të atij viti, Gotabaya Rajapaksa u zgjodh president i ri i vendit. Dhe si vëllai i tij, ai e shihte qeverisjen si një çështje familjare.

“Njerëzit kanë imponuar edhe një herë besimin e tyre të plotë tek ne,” tha Mahinda Rajapaksa pas një fitoreje dërrmuese në zgjedhjet parlamentare një vit më vonë.

“Ne do të përmbushim aspiratat e tyre dhe do të vlerësojmë gjithmonë besimin që ata kanë dhënë tek ne.”

Gotabaya emëroi Mahinda Rajapaksa menjëherë pas.

‘Bie nga hiri’

Megjithatë, siç i kishte ndodhur vëllait të tij, në presidencën e Gotabaya Rajapaksa-s filluan të shfaqen të çara, ndërsa pyetjet mbi menaxhimin ekonomik të qeverisë së tij vazhduan të rriteshin.

Ekspertët thonë se problemet ekonomike të Sri Lankës nuk ishin tërësisht faji i qeverisë — por problemet e saj u përkeqësuan nga një sërë vendimesh të këqija.

Murtaza Jafferjee, kryetar i Institutit Advocata me qendër në Kolombo, tha se zbavitja e madhe e huamarrjes që Sri Lanka filloi për të financuar shërbimin e saj publik përkoi me një seri goditjesh me çekiç në ekonominë e Sri Lankës, nga fatkeqësitë natyrore si musonët e rëndë.

Duke u përballur me një deficit masiv, Rajapaksa uli taksat në një përpjekje të dënuar për të stimuluar ekonominë.

Por ky veprim rezultoi i kundërt, duke goditur në vend të ardhurat e qeverisë. Agjencitë e vlerësimit më pas e ulën Sri Lankën në nivele afër standardit, që do të thotë se vendi humbi aksesin në tregjet jashtë shtetit. Më pas, Sri Lanka duhej të përdorte rezervat e saj valutore për të shlyer borxhin e qeverisë. Kjo ndikoi në importet e karburanteve dhe lëndëve të tjera thelbësore, të cilat i çuan çmimet në rritje.

Në rrugë, publiku dikur adhurues i Rajapaksa-s e gjeti veten të paaftë për të ushqyer familjet e tyre apo për të siguruara karburant për automjetet e tyre.

Tani njerëzit duhet të qëndrojnë në radhë për orë të tëra për karburant, shpesh duke u përplasur me policinë dhe ushtrinë teksa presin. Raftet e supermarketeve janë djerrë. Furnizimet me ilaçe po mbarojnë rrezikshëm.

Dhe ata fajësojnë Rajapaksët. Për muaj të tërë, Sri Lankasit e zemëruar kanë dalë në rrugë, duke akuzuar Gotabaya dhe Mahinda Rajapaksa për keqmenaxhim të ekonomisë.

Njerëzit u grumbulluan në rezidencën zyrtare të Presidentit Gotabaya Rajapaksa, tre ditë pasi ajo u sulmua nga protestuesit kundër qeverisë në Colombo, Sri Lanka, më 12 korrik.

Ato protesta filluan në mënyrë paqësore, por u shndërruan në të dhunshme në maj, duke bërë që Mahinda Rajapaksa të jepte dorëheqjen si kryeministër. Por vendimi i tij bëri pak për të shuar zhgënjimet, pasi vëllai i tij mbeti në pushtet si President.

Për javë të tëra, Gotabaya qëndroi, me sa duket nuk donte të linte dinastinë të fundosej. Por në fund ai nuk kishte zgjidhje tjetër, pasi shtëpia luksoze që dikur përdorte për të argëtuar agjentët e pushtetit u pushtua nga turmat që freskoheshin nga temperaturat e larta në pishinën e tij luksoze.