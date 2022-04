I bllokoi llogarinë pasi biznesmeni vdiq, ky është vëllai ish-deputetit ballist që ra në prangat e policisë

Përmbaruesi, Fatos Alimadhi, 54 vjeç, është vënë në prangat e policisë së shtetit. Sipas policisë Fatos Alimadhi i cili është vëllai i ish deputetit Adriatik Alimadhi, kryetar i partisë Ballit Kombëtar, akuzohet se ka shpërdoruar detyrën me firmën e tij të përmbarimit privat pa e njoftuar subjektin. Bashkë me dy përmbarues të tjerë të cilët janë vënë tashmë nën hetim, Fatos Alimadhi ka firmosur shkresë për sekuestro për bllokimin e llogarive rrjedhëse të një subjekti privat.

Burime për ABC bëjnë të ditur se një qytetar ka marrë marrë kredi në emër të një subjekti dhe pas disa kohësh ka ndërruar jetë. Ndërkohë pas vdekjes në ligj parashikohet që kredia të mbulohet nga siguracioni i jetës. Por për përmbaruesin funksiononte ndryshe, duke u bllokuar llogaritë familjarëve të të ndjerit pa i lajmëruar.

Por kush është Fatos Alimadhi?

54-vjeçar është një emër i njohur për policinë. Ai në vitin 2018 u vu në prangat e policisë po për shpërdorim detyre. Alimadhi në 2018 akuzohet se duke shpërdoruar detyrën ka përfituar nëpërmjet vjedhjes shumën prej 32.255 euro në lidhje me shitjen e një apartamenti. Duke e shitur disa herë më lirë nga sa e parashikonte ligji. Përmbaruesi Alimadhi në atë kohë iu shmangur hetimit duke zhdukur dosjen përmbarimore, në lidhje me shitjen e një apartamenti, ku në ankandin e dytë, në baze të ligjit duhet të shitej me vlerë 20% më i ulët se ankandi i pari, por ky apartament është shitur disa herë më ulët se kjo vlerë që para shikon ligji, duke bërë që përmbaruesi të përfitonte shumën prej 32.255 euro.

Edhe në 2015 Fatos Alimadhin ka qenë në gjykim për mashtrim me pasoja të rënda, pasi ka përvetësuar 4,5 milionë lekë të reja të disa shtetasve, të cilët kishin përfituar të drejtën për shpërblim shëndetësor.