I bën postbllok dhe i vë unazën, ushtari ukrainas i propozon për martesë të dashurës mes luftës (VIDEO)

Një ushtar ukrainas i ka propozuar për martesë të dashurës së tij në një postbllok ushtarak.

Pamjet e propozimit, në të cilat ai shfaqet i ulur në gjunjë me një buqetë me lule dhe unazën në duar, janë publikuar në Twitter nga Anton Gerashchenko.

Gerashchenko është këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Ukrainës.

“Oleksandr, një Luftëtar nga Garda Kombëtare i propozoi të dashurës së tij në një postbllok ushtarak. Bashkëluftëtarët e tij brohoritën gjatë propozimit. Qofshin shumë vite të lumtur bashkë!”, shkroi ai krahas videos.

Oleksandr, a Warrior from National Guard proposed to his love right on the block post.

His comrades in arms cheered during the proposal!

May they have many happy years together!

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2022