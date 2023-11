Hyri për të grabitur vilën e futbollistit Di Maria, gjyqi ndaj shqiptarit merr një tjetër kthesë për shkak të një letre të lexuar në seancë

David Zira, i arrestuar më 6 tetor 2022 për përpjekjen për të grabitur vilën e ish-futbollistit të Juventusit, Angel Di Maria (tani në Benfica), ishte një hap larg dërgimit në gjyq. Por në një lëvizje të befasishme, gjatë seancës paraprake, i akuzuari ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit. Ai u ngrit papritmas dhe lexoi një letër, të shkruar nga avokatët e tij Cosimo Palumbo dhe Raffaele Della Valle, duke kërkuar që të gjykohet nga një gjyqtar i tretë “paanshmëria e të cilit nuk mund të vihet në dyshim në asnjë mënyrë”.

Arsyeja e kërkesës për përjashtim është komplekse dhe i referohet aplikimit të masës së sigurimit krahas masës së parë të vendosur ndaj Zirës, e cila ka skaduar 12 muaj pas arrestimit. Fakti është se veprimi i grabitësit të dyshuar ka çuar në pezullimin e menjëhershëm të procedimit. Tani do të jetë në dorën e gjykatës së apelit për të vlerësuar çështjen.

Zira, një shqiptar 33 vjeçar me precedentë penalë, i destinuar të qëndronte në burg për dënime të mëtejshme deri në vitin 2030, ishte bërë një emër i njohur në faqet e lajmeve kombëtare për tentativën e një vjedhjeje, një vit më parë, në vilëm ku jetonte Di Maria, në Corso Picco. Një shtëpi me një kopsht në rrëzë të kodrës, jo shumë larg shtëpisë ku Cristiano Ronaldo qëndroi për disa vite, me gruan dhe fëmijët e tij, kur luante për Juventusin.

Më 6 tetor 2022, Zira tentoi, me tre ose katër bashkëpunëtorë të tjerë, të sulmonte vilën e sulmuesit argjentinas. Ai u arrestua nga policia pas një ndjekjeje. Makinat e policisë e kishin bllokuar në një makinë ku mbante radio dhe celularë, një arsenal i përdorur zakonisht nga grabitës profesionistë.

Më pas prokurorja Valentina Sellaroli nisi hetimet. Duke ndjekur gjurmët e bashkëpunëtorëve të Di Maria, ai e kishte lidhur emrin e Zirës me një tjetër grabitje të ndodhur një muaj më parë në Torino, në Strada Pecetto, në shtëpinë e sipërmarrësit Vincenzo Soria.

Zira gjithashtu është nën hetim për këtë sulm. Soria, 45-vjeçari themelues i distributorit kryesor të markës Azimut në Evropë, ishte në shtëpi kur katër hajdutë hynë në shtator 2022. Ashtu si në rastin e Di Marias, grabitësit ishin ngjitur mbi gardh dhe kishin kaluar rrethimin. Në rastin e Sorias kishin arritur të hynin në vilë. Megjithatë, në shtëpinë e Di Marias, ishin truprojat që vuri re burra të veshur me rroba të errëta dhe me kapuç dhe ngriti alarmin, duke prishur vjedhjen, shkruan La Repubblica.

Në të dy sulmet, banditët ishin të armatosur me pistoleta. Pas arrestimit të grabitësit të dyshuar të Di Marias, hetimet vazhduan dhe janë ende të hapura. Policia po kërkon bashkëpunëtorët e Zirës dhe nuk përjashtohet mundësia që ata të kenë kryer edhe vjedhje të tjera në vilat në kodër. Përshtypja e hetuesve është se bëhet fjalë për një bandë të mirëorganizuar.