Hutohet Biden, tenton t’i shtrëngojë dorën “njeriut të padukshëm” (VIDEO)

Një episod i pazakonshëm ka ndodhur dje me presidentin e SHBA-së, Joe Biden, pas fjalimit në një universitet në shtetin e Karolinës së Veriut.

Biden pas përfundimit të fjalimit 40 minutësh u hutua duke menduar se është në konferencë për media me ndonjë mysafir dhe pas përfundimit të fjalimit është kthyer t’i shtrëngojë dorë “mysafirit” duke qenë i pavetëdijshëm për një moment se ishte i vetëm në podium.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022