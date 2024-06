Humbi në zgjedhjet e PE-së, kryeministri i Belgjikës njofton mes lotësh dorëheqjen (VIDEO)

Kryeministri i Belgjikës, Alexandre de Croix, me lot në sy, njoftoi dorëheqjen, pasi Partia e tij ra në zgjedhjet parlamentare të mbajtura në të njëjtën kohë me zgjedhjet evropiane.

Partia e tij e qendrës së djathtë, Liberalët dhe Demokratët Flemish të Hapur, pa që numri i saj të binte pasi mori vetëm 5.7%, sipas sondazheve.

Edhe kryetari i Partisë, Tom Ongena, ka bërë të ditur se do të japë dorëheqjen.

“Për ne ishte një natë veçanërisht e vështirë, ne humbëm”, u tha ai mbështetësve të tij.

“Jam i bindur se na duhet urgjentisht një qeveri e re, me kompetenca të plota”, shtoi ai, duke shtuar se “mesazhi i votuesve është i qartë”.

