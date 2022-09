Humbi jetë në moshën 96-vjeçare, Vjosa Osmani bën homazhe për Mbretëreshën Elizabeth

Presidetja e Kosovës Vjosa Osmani ka kryer homazhe ditën e sotme për Mbretëreshën Elizabeth II.

Me anë të një postimi në Twitter Osmani shkruan se Kosova i bashkohet popullit të Mbretërisë së Bashkuar për të nderuar trashëgiminë e Mbretëreshës.

“Sot ne i bëmë nderimet tona Mbretëreshës së ndjerë të HM Elizabeth II në shtetin e saj të shtrirë në Ëestminster Hall në Londër. Bashkohemi me kolegët e tjerë dhe popullin e Mbretërisë së Bashkuar për të nderuar trashëgiminë e saj të një jete të përkushtuar ndaj shërbimit”, ka shkruar Osmani në Twitter.

Today we paid our respects to the late HM Queen Elizabeth II at her lying-in-state in Westminster Hall in London.

We join fellow dignitaries and the people of the United Kingdom in honoring her legacy of a lifetime devoted to service. 🇽🇰🇬🇧 pic.twitter.com/yNwkUUFp3W

