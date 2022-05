Hoxha: Personazhe publikë mund të merren të pandehur për inceneratorët

“Është një çështje në hetim. Nuk do të mbyllet kaq shpejt. Interes ka se çfarë po bëhet me këtë hetim dhe a do të shtrihet më tej. Deri tani nga ajo që kemi parë rezulton që ka qenë skenë e gjerë ku janë përfshirë shumë personazhe. Janë financuar fushata elektorale dhe media për të deformuar realitetin. Jo më kot e kam ngritur si problem. Përderisa funksionarët janë marrë në ndjekje, a mos duhet parë edhe këto financimet në media. Financimet më të mëdha janë bërë gjatë fushatës elektorale.

Deri tani ky hetim ka pasur dy faza jemi në pritje të fazës së tretë. Janë shtrirë kryesisht me të Elbasanit dhe Fierit. E treta është më i kushtuari, ky është 128 milion euro dhe nuk ekziston. Te dy të parët kemi një objekt, në Tiranë kemi vetëm një landfill.

Jemi në pritje të Tiranës se çfarë do të bëhet. Edhe kjo që është bërë deri tani është sukses. Prokuroria ka boll elementë, e ka shpërbërë skemën. Por ndodhet ara faktit që a do të ketë vullnet të shkojë më lart. Ka disa personazhe të zgjedhur publik që duket sikur janë toleruar nga prokuroria. Më është thënë që i kemi nën hetim. Nuk e përjashtojnë mundësinë që mund të merren nën cilësinë e të pandehur.

Për Tiranën janë akoma duke hetuar. Presioni për Tiranën është jashtëzakonisht i madh. prokuroria ka një element të rëndësishëm të ndaluar si Alqi Bllako. Ka firmosur shumë shkresa që kanë lëvizur nga ministria e tij në drejtim të Kryeministrisë dhe bashkive. Ka një mundësi që të ulë ngarkesën e vet dhe ti bëjë një shërbim publikut. Presioni për hetimin e Tiranës është shumë i madh. U bëj apel të mos tërhiqen”, u shpreh ai./abcnews.al