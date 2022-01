Horoskopi për Vitin e Ri: Si do të jetë 2022 për secilën shenjë

Me ardhjen e Vitit të Ri, të gjithë pyesin se cilat do të jenë ngjarjet më domethënëse që na presin. Horoskopi sigurisht mund të jetë një ndihmë e madhe për të hedhur një vështrim në të ardhmen dhe për të kuptuar se si yjet mund të ndikojnë tek ne në rrugën tonë. Yjet zbulojnë parashikimet e vitit 2022 për secilën shenjë të horoskopit.

DASHI – Aleati juaj më i mirë për vitin 2022 me siguri do të jetë Jupiteri, i cili me kënaqësi do të kalojë në shenjën tuaj nga maji deri në shtator. Jupiteri do të sjellë fat, zgjerim dhe pasuri. Do të jetë një vit rritjeje dhe zbulimesh të mëdha. Gjithçka që do ju duket enigmatike dhe misterioze në fillim të vitit do të jetë e destinuar të gjejë qartësi. Do të jetë gjithashtu viti i miqësive të mëdha dhe të zgjedhura mirë. Saturni do të sjellë në rrugën tuaj një figurë shumë të mençur, e cila gjithashtu do të jetë në gjendje t’ju japë këshilla të vlefshme dashurie.

DEMI – Nëse doni të zgjeroni rrethin tuaj të miqve, viti 2022 do të jetë viti i duhur. Jupiteri në Peshqit do të favorizojë shumë takime të reja, në çdo vend. Do të prireni të izoloheni vetëm në muajt e verës, kur Jupiteri kalon Shenjën e Dashit. Urani do të vazhdojë t’ju inkurajojë të bëni zgjedhje revolucionare për karrierën tuaj dhe Saturni do t’ju vërë përpara kufijve dhe mundësive tuaja. Me siguri do të jeni në gjendje të bëni zgjedhje fitimprurëse për veten tuaj. Qershori do të jetë muaji me fat për çështjet e zemrës.

BINJAKËT – 2022 do të jetë një vit shumë i veçantë për ju dhe do ta gjeni veten duke përjetuar situata të ndryshme komplekse por argëtuese. Jupiteri do të sjellë ngadalësime në punë që do t’ju çorientojnë, por me Saturnin të favorshëm do të mësoni të jeni të duruar dhe të prisni të piqet koha. Marsi do të jetë në shenjën tuaj nga gushti deri në fund të vitit: energjia juaj do të shpërthejë. Iniciativat tuaja do të jenë të dënuara me sukses dhe do të fitoni njohje në fronte të shumta. Miqësitë dashurore do të jenë të preferuarat tuaja.

GAFORRJA Jupiteri do të jetë maja e peshores që do të përcaktojë se cilat do të jenë periudhat pak a shumë të favorshme të vitit 2022. Me siguri, kur të kalojë në shenjën e Peshqve, do të nxjerrë në pah anën tuaj ëndërrimtare dhe do t’ju ​​ndezë shpresa të reja që do të ketë të bëjë me punën, dashurinë dhe familjen. Në vend të kësaj, do të ndiheni pak të zhgënjyer nga maji deri në shtator, kur Jupiteri kalon në Dashi: karriera juaj do të ngadalësohet dhe do të ndiheni më pak të sigurt për veten në dashuri. Mos e lini pas dore mirëqenien tuaj, sidomos në fund të vitit.

LUANI – 2022 do të jetë po aq kërkues sa një vit më parë, por avantazhi do të jetë mospasja e Jupiterit kundër. Në të vërtetë, nga maji deri në shtator, do të jetë një nga aleatët tuaj më të mirë dhe do t’ju ndihmojë të gjeni brenda jush një forcë të madhe shpirtërore, e cila do të ndihet në momentet më të errëta. Saturni dhe Urani në aspektin disonant në fakt do t’ju nënshtrojnë testeve të vazhdueshme që do të kenë të bëjnë si me marrëdhëniet ashtu edhe me punën tuaj. Mos kini frikë nga një ndryshim i papritur – do të lërë hapësirë ​​për lajme interesante.

VIRGJËRESHA – Me Jupiterin tek Peshqit për pothuajse gjithë vitin (përveç një pjese të vogël mes majit dhe shtatorit, kur do të jetë në Dashi) nuk do të ndiheni kurrë plotësisht të kënaqur me peripecitë tuaja sentimentale apo të punës. Pas disa zhgënjimeve, do ta keni të vështirë t’u besoni të dashurve ose miqve të rinj. Afërdita do të jetë në shenjën tuaj në shtator dhe do të inkurajojë takime të reja romantike. Një nga pengesat më të vështira do të hasni nga Marsi në muajin gusht e në vazhdim: shmangni debatin me të gjithë dhe relaksohuni!

PESHORJA – Me kaq shumë planetë kundër, viti 2022 nuk do të nisë me energji dhe do t’ju duhet të prisni që pranvera të rifitojë gjallërinë. Megjithatë, Saturni në Ujor do t’ju bëjë të ndiheni gjithmonë të sigurt. Kurrë mos kini frikë se një dshtim apo pasukses mund të jetë përfundimtar, madje as kur Jupiteri në Dash (maj deri në shtator) ju bën të merreni me njerëz krejtësisht jo të besueshëm. Marsi, duke filluar nga fundi i gushtit, do të jetë burimi juaj i vërtetë i energjisë dhe do të bëjë gjithçka të mundur.

AKREPI – Gjatë gjithë vitit, Saturni dhe Urani në aspektin disonant do t’ju kujtojnë se nuk mund të shpëtoni nga përgjegjësitë tuaja, veçanërisht në familje. Një ndarje nuk do të jetë e mjaftueshme për të hequr qafe një partner që do të bëjë gjithçka për t’ju bërë të paguani për ndarjen. Për fat të mirë, Jupiteri do t’ju mbështesë dhe do t’ju kujtojë se gjithçka mund të bëhet më mirë nëse fokusoheni në gjithçka që doni dhe jeni të pasionuar. Do të jetë viti i lidhjeve të reja të dashurisë, ato që do ju bëjnë zemrën të rrahë marrëzisht.

SHIGJETARI – Jupiteri dhe Neptuni kundër do të sjellin shpesh shqetësime që lidhen me sferën familjare dhe atë shtëpiake. Një lëvizje do të jetë e pashmangshme dhe do t’ju vërë përballë shumë problemeve që do të jenë të menaxhueshme vetëm midis majit dhe shtatorit, kur Jupiteri është në Dashi. Do t’ju duhet t’u tregoni të gjithëve se mund të jeni optimistë edhe me yje të kundërt. Marsi në opozitë, nga fundi i gushtit e në vazhdim, nuk do t’ju kursejë sherret dhe zënkat. Nëntori do të jetë muaji i dashurive të reja, duke përjashtuar ngjarje të paparashikuara. Prit!

BRICJAPI – Plutoni, planeti i transformimeve të mëdha, do të kalojë nëpër shenjën tuaj gjatë gjithë vitit dhe do t’ju japë gjithmonë forcën për t’u ngritur sa herë që bini. Prandaj nuk do të duhet të shqetësoheni kur Jupiteri në Dashi, nga maji deri në shtator, të sjellë disa shqetësime në sferën familjare. Urani në Demi do të favorizojë çdo shprehje krijuese në punën tuaj, por Saturni do t’ju nxisë që të jeni gjithmonë të kujdesshëm që të ardhurat tuaja të jenë të mjaftueshme për angazhimin tuaj. Dashuria do jetë më e bukur në fillim dhe në fund të vitit.

UJORI – Saturni do të vazhdojë t’ju ​​mbajë shoqëri gjatë gjithë vitit. Mos u shqetësoni, nuk do të sjellë kufizime të mëdha në nivel personal, por do t’ju ndihmojë të rriteni. Në fund të fundit, ju jeni të kënaqur dhe do të jeni në gjendje të shprehni në maksimum mençurinë dhe ndjenjën tuaj të pavarësisë. Dashuritë e reja do të lindin dhe do jenë më të forta se ato që keni pasur në të shkuarën. Marsi te Binjakët, nga gushti e në vazhdim, do të sjellë pasion, ngrohtësi dhe entuziazëm. Urani do ju kujtojë vazhdimisht se keni një familje të trazuar.

PESHQIT – Nuk ka dyshim se ky mund të jetë një vit me fat për ju. Jupiteri do të kalojë tranzit në shenjën tuaj për një kohë të gjatë dhe do t’ju japë mundësinë për të realizuar ëndrrat tuaja. Neptuni shpesh do të krijojë rreth jush atmosfera romantike dhe ndonjëherë mistike. Jeta juaj e dashurisë do të lulëzojë në prill, me Venusin në krah. Megjithatë, nga fundi i gushtit e në vazhdim do t’ju duhet t’i kushtoni më shumë kujdes shëndetit sepse Marsi nuk do të jetë pa sëmundje të vogla. Qëndroni larg grindjeve familjare!