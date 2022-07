Horoskopi për ditën e martë, 26 Korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Disa ankesa dhe mosmarrëveshje në romancë janë të pritshme, ndoshta sepse disa situata me partnerin vlerësohen ndryshe. Mos kërkoni më shumë se çfarë keni dhe bëni kompromis aty ku është e nevojshme.

Nuk do ta keni veçanërisht të lehtë të arrini një marrëveshje me partnerin sot, ndoshta sepse jeni mjaft absolut dhe kokëfortë me çdo fjalë ose kërkoni gjëra të ndryshme nga marrëdhënia juaj.

Mos nxitoni për të marrë vendime në biznesin tuaj, përdorni kreativitetin tuaj por tregohuni të përmbajtur. Në planin financiar dita është e papërshtatshme për pazar.

Demi

Jeni nervoz, nervoz dhe të keqkuptuar për çdo gjë, por kujdes sepse e teproni dhe do të tërhiqeni me fjalë me familjen, për të cilën do të pendoheni pak kohë më pas. Kushtojini vëmendje lëvizjeve tuaja dhe aksidenteve të vogla.

Mbani shumë ankesa brenda dhe sot do i shprehni në mënyrë intensive, me rezultat që më vonë nuk do të mund të përmirësoni lehtë atmosferën në marrëdhënien tuaj. Ju që nuk jeni në një lidhje, mos nxirrni shpejt përfundime nga një person që sapo keni njohur.

Shpenzimet e shumta familjare dhe familjare shkaktojnë çorganizim. Profesionalisht, përdorni informacionin që merrni, por mos nxitoni të jepni përgjigje.

Binjakët

Sot silleni paksa të beftë me partnerin, sikur i dini të gjitha apo sikur nuk ka vend për dyshime apo mendime të dyta. Mos e humbni energjinë dhe pakujdesinë tuaj me biseda të kota. Nëse jeni beqarë, dita nuk është e përshtatshme për njohje të reja.

Shikoni fjalët që thoni sot në punë dhe qëndroni larg thashethemeve dhe historive. Kërkesat financiare të ditës janë të mëdha.

Gaforrja

Nuk është një kohë e mirë për të dhënë para ose për të marrë hua. Disa konflikte me një person miqësor do t’ju zhgënjejnë.

Në fushën emocionale nuk e humbni ngrohtësinë dhe butësinë, por jeni pak më shpërthyes dhe absolut në dëshirat tuaja dhe do të lindin ndonjë keqkuptim të vogël, qoftë për shkak të një keqkuptimi, qoftë për shkak se partneri juaj nuk është dakord me diçka që sugjeroni.

Në biznesin tuaj, mbani mend se këmbëngulja fiton dhe shumë varet nga ju këtë ditë. Në financë, vendimet e nxituara çojnë në gabime të nxituara.

Luani

Ju operoni plotësisht dhe mendoni se keni të drejtë për gjithçka ose se dini gjithçka, duke rezultuar në tensione dhe mosmarrëveshje. Disa zhvillime pune do ju shkaktojnë acarim, është mirë të shmangni zënkën.

Fjalët tuaja do të keqkuptohen në këtë ditë, ndërkohë që disa plane që keni bërë për perspektivën e një lidhjeje duket se do të shkatërrohen. Tregoni një frymë shkathtësie.

Ka një garë rrugore në biznesin tuaj, por disa nga idetë tuaja janë të papërshtatshme për atë që keni vendosur si synim.

Virgjëresha

Do ta gjeni veten në acarim dhe çorganizim, sigurohuni që nëse udhëtoni të bëni një orar të mirë për të shmangur telashet e mospërputhjes. Disa zbulime, disa sekrete që do të dalin do ju shkaktojnë tension.

Ju mendoni se personi që ju intereson ju ruan sekrete ose i ka të fshehura mirë kartat dhe nuk zbulon se çfarë kërkon nga ju. Relaksohuni dhe mos krijoni skenarë në mendjen tuaj që mund t’ju çojnë drejt ekzagjerimit.

Në financa, dita është pozitive.

Peshorja

Sot të martën Mërkuri nga Luani formon një katror me Marsin e shenjës së Demit dhe miqtë të joshin të udhëtosh, të argëtohesh, të kalosh bukur, por duhet të mendosh dhe të marrësh parasysh shpenzimet. Acarohesh me detyrimet financiare që po ikin dhe ndjen se disa nevoja të tua mbeten të paplotësuara, fakt që të bën të reagosh dhe gjithashtu të stresohesh.

Ju dëshironi që gjërat të shkojnë pikërisht ashtu siç keni vendosur dhe sot ka të ngjarë të lindin mosmarrëveshje për çështje që lidhen me argëtimin, pushimet apo edhe perspektivat e marrëdhënieve.

Jeni të stresuar me të gjitha kostot e funksionimit dhe nuk dini nga të filloni e ku të përfundoni. Në biznesin tuaj, mbështetuni në pikat tuaja të forta dhe mos prisni mbështetjen që ju është premtuar.

Akrepi

Nuk do të mungojnë grindjet profesionale me partnerët, ndoshta sepse edhe ju do të dëshironi të impononi kushtet dhe rregullat tuaja. Disa diskutime që do të lindin në këtë ditë do të shkaktojnë reagime. Njerëzit me të cilët punoni bëhen sfidues në sjelljen e tyre ndaj jush.

Një valë e përkohshme pakënaqësie rri pezull mbi emocionet tuaja, ndoshta sepse personi që ju intereson është në tension sot. Është mirë të shmangni bisedat e rëndësishme por edhe të mbani një distancë për të shmangur konfliktin.

Disa zënka me partnerin tuaj janë të pritshme, ndaj mbani distancën për sot. Në financë, ju merrni një frymë lehtësimi.

Shigjetari

Shigjetari im i dashur, sot të martën Mërkuri nga Luani formon një shesh me Marsin e shenjës së Demit dhe ju dëshironi të udhëtoni, të keni pushimet tuaja dhe asgjë që t’ju shpërqendrojë, por dita sjell tensione dhe përleshje me mjedisin tuaj. Mos nxitoni për të marrë përsipër detyra që vështirë se mund t’i kryeni. Largoni stresin dhe mos mbianalizoni gjithçka.

Mos i trajtoni lehtë disa situata emocionale sepse do të zhgënjeheni. Një bisedë e lehtë mund të çojë në një keqkuptim të madh, sigurohuni që ta shmangni atë.

Nuk mungon stresi i punës dhe në këtë ditë qëndroni në detaje dhe acaroheni. Në financa ka shpenzime, por ju gjeni zgjidhje.

Bricjapi

Detyrimet financiare ecin me shpejtësinë e dritës dhe acaroheni. Kujdes nga grindjet financiare me partnerin ose me fëmijët nëse jeni prind.

Ekuilibri juaj emocional humbet për një kohë, sepse një ditë ju bini me fytyrë dhe i jepni të gjitha, ndërsa ditën tjetër zbritni… dhe si pasojë dëgjoni rënkime. Mos reagoni për gjithçka dhe tërhiquni.

Mos bëni investime apo blerje joserioze sepse dita do ju tërheq në gabime. Profesionalisht, disa nga partneritetet tuaja janë forcuar.

Ujori

Fjalët që dëgjoni këtë ditë nga partneri juaj, apo nga bashkëpunëtorët, ju shkaktojnë shumë tension dhe duhet të shmangni një grindje. Mos e merrni gjithçka si të mirëqenë dhe përpiquni të shmangni konfliktet me njerëzit e dashur, veçanërisht me familjen.

Dita do të jetë e qetë për sa kohë të siguroheni që të merreni me diçka tjetër përveç ndjenjave tuaja. Jeni në një fazë ku do të keqkuptoni gjithçka që dëgjoni nga personi që ju intereson dhe do të tregoni nerva

Profesionalisht, nuk ka stabilitet që të shpresoni dhe të prisni. Do të keni një lehtësim në financat tuaja.

Peshqit

Orari juaj po bie prapa ose jeni duke u stresuar se si do të arrini të bëni gjithçka në mënyrë të vazhdueshme. Kujdes nga aksidentet e pakujdesshme.

Emocionalisht, një atmosferë e bukur ruhet për aq kohë sa nuk i lejoni sekretet apo evazionet të shkaktojnë tension dhe të krijojnë mungesë besimi. Ngjarjet e ditës ju nxjerrin për pak kohë jashtë planit të punës dhe bëheni të çorganizuar. Në planin financiar, dita është e rehatshme dhe shpresëdhënëse.