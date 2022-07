Horoskopi për datën 25 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Tregohuni të arsyeshëm për mënyrën se si e mbushni kohën dhe si e përdorni energjinë tuaj. Ju nuk dëshironi ta përfundoni ditën me ndjenjën se mund të kishit bërë më shumë ose të kishit bërë përparim më të mirë. Planifikojini gjërat me kujdes dhe mos shpenzoni shumë për gjëra të parëndësishme e të pakuptimta. Ndani disa plane që keni për të ardhmen me familjen tuaj.

Demi

Po përpiqeni shumë të jeni të duruar me një mik apo të afërm. Ju mund ta kuptoni pse ata janë të zhgënjyer me zhvillimet e fundit, por kjo nuk është arsye pse duhet t`ua nxjerrin inatin atyre që i rrethojnë. Nëse janë gjithmonë në humor të keq, të paktën sot shmangini.

Binjakët

Prisni të papriturat dhe asgjë nuk do t’ju befasojë. Humori i mirë i një shoku do të jetë ngjitës dhe ju do të pranoni me kënaqësi ofertën e tij për të provuar diçka të re. Zhvillimet në familje do të jenë rutinë.

Gaforrja

Miqtë kënaqen me shoqërinë tuaj dhe mund të merrni disa ftesa për të udhëtuar ose për festa. Nuk duhet t’i pranosh të gjitha. Ajo që do të të pëlqente më shumë nga të gjitha është të kaloni disa momente cilësore me veten tuaj. Jeni beqar? Paqja dhe qetësia janë gjithçka që dëshironi tani.

Luani

Një projekt në të cilin jeni përfshirë së fundmi do të fillojë të ecë përpara me shumë shpejtësi. Kjo ka të bëjë me interesin shtesë që njerëzit e tjerë kanë filluar të shprehin në këtë aktivitet. Ju do ta mirëprisni ndihmën, por sigurohuni që të vendosni një kufi.

Virgjëresha

Një përpjekje e komunitetit duhet të mbështetet në një grup më të vogël njerëzish. Aktivitetet po rriten dhe ju po kërkoni të bëni gjëra të reja, por kjo po rezulton të jetë më e lehtë të thuhet sesa të bëhet. Një sërë gjërash janë jashtë kontrollit tuaj. E tëra çfarë mund të bëni është të gjeni mënyra për të zbutur pasojat.

Peshorja

Një koleg do të dëshirojë papritur të ndajë me ju pëlqimet dhe mospëlqimet e tij. Ju nuk jeni të sigurt saktësisht pse. Kjo mund të jetë mënyra e tyre për t’ju njohur më mirë. Jini më të durueshëm me një mik romantik, i cili po vazhdon t`ju mërzitë.

Akrepi

Një ide e veçantë por e çuditshme ia vlen të merret parasysh. Nëse vazhdoni me disa sugjerime, ky mund të jetë shansi juaj për të arritur gjithçka që keni ëndërruar kohët e fundit. Shefi juaj do të impresionohet nga përgjigjet tuaja të shpejta dhe nga mënyra se si qëndroni të qetë kur përballeni me të papriturat.

Shigjetari

Nëse mendoni se keni humbur rrugën, disa këshilla të dobishme nga një i afërm ose koleg më i vjetër do t’ju kthejnë në rrugën e duhur. Ata do t’ju kujtojnë zgjedhjet e mira që keni bërë në të kaluarën dhe kjo do t’ju ndihmojë të përballeni me më shumë besim me sfidat që keni përpara.

Bricjapi

Një situatë që po ju shkakton pak tension nuk ka pse të pranohet ashtu siç është. Ju mund të bëni ndryshime dhe më e rëndësishmja, të bëni zgjedhjet tuaja. Një miqësi është tensionuar për shkak të mosmarrëveshjeve për disa plane që mund të përfshijnë një person të tretë që ju nuk e pëlqeni.

Ujori

Planet për pushime që po bëni ju dhe partneri mund të jenë shumë larg pasi të shikoni detajet. Ka shumë pak mundësi që ofrohen siç e kishit parashikuar dhe megjithëse është diçka që nuk dëshironi ta bëni, mund t’ju duhet të pranoni të ndryshoni zgjedhjen tuaj të destinacionit për ta bërë atë më të përballueshme.

Peshqit

Nëse ende e keni të vështirë të thoni jo dhe e gjeni veten me përgjegjësi në rritje, njerëzve duhet t’u thuhet se keni vetëm një palë duar. Familja dhe kolegët kanë filluar të kërkojnë shumë nga ju. Mendoni të shijoni një fundjavë të qetë. Insistoni që të vendosni nevojat tuaja të parat./albeu.com