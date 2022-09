Horoskopi për datën 16 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Këtë të premte të lindurit në shenjën e Dashit kanë në favor Hënën, Marsin dhe Jupiterin. Do të jetë një ditë pozitive dhe problemet e vetme do të jenë ato të natyrës ekonomike, siç ndodh prej disa kohësh. Në fillim të shtatorit mund të ketë pasur një avari, ose në çdo rast një shpenzim të papritur. Disa njerëzve u është dashur të shpenzojnë para për trajtim, sepse nuk janë në gjendje të mirë shëndetësore, të tjerë janë në pritje të rezultatit në rast të një sigurimi. Beqarët do duhet të shmangin çdo lloj konflikti. Ata është më mirë të qëndrojnë larg tensioneve gjatë fundjavës, sidomos të dielën, kur do jetë më mirë të mos lini vend për polemika. Një nga problemet do të shkaktohet nga çështjet ekonomike, të mundshme disa vonesa nëse duhet të arkëtoni apo paguani. Në vendin e punës është koha e duhur për të investuar në projekte të reja. Do të jeni të lodhur të dielën, ndaj përpiquni të shmangni gjërat që janë stresuese dhe shumë të ndërlikuara.

DEMI

Kjo është koha ideale për të rishikuar disa zgjedhje të rëndësishme. Në fakt, një revolucion i madh është duke u zhvilluar në jetën tuaj. Revolucionet në përgjithësi, jo vetëm që shërbejnë për të ndryshuar gjërat, por gjithashtu mund të jenë të dobishme për adresimin e disa dyshimeve ose problemeve në mënyrë të ndryshme nga e kaluara. Nëse diçka nuk shkon në dashuri, kjo nuk do të thotë se një marrëdhënie duhet të mbyllet, pse nëse më shumë mund të distancoheni nga partneri. Këshilla e astrologut në këto raste është t’i trajtoni këto situata problematike në një mënyrë pak më ndryshe. E diela do jetë e rëndësishme dhe për këtë arsye ka dritë jeshile për të dashuruarit.

BINJAKËT

Në këto 24 orë do të ketë një forcë pozitive, e dhënë kryesisht nga prania e Hënës në shenjë. Marsi dhe Mërkuri janë gjithashtu në aspekt të mirë. Problemi kryesor është puna. Ka nga ata që duhet të mendojnë të bëjnë diçka ndryshe, ndërkohë që kërkojnë projekte të reja për të nisur, pas një periudhe të karakterizuar nga pasiguria. Megjithatë, zgjidhjet janë më të lehta për t’u gjetur, falë Jupiterit në sekstil. Afërdita është disonante, kështu që ka një ngadalësim kur bëhet fjalë për ndjenjat.

GAFORRJA

Sipas Horoskopit ditor , Hëna do të jetë në shenjë të dielën, ndaj po vjen një fundjavë e bukur. Në këtë fazë do të ishte gjithashtu e rëndësishme të kishim një person me të cilin do të merreshit. Keni forcë të brendshme, por një përballje mund të jetë gjithmonë e dobishme, veçanërisht kur ka disa probleme në lidhje me punën. E diela do jetë dita më e mirë, për të dashuruarit. Megjithatë, në vendin e punës ka vështirësi gjatë rrugës. Disa duhet të riorganizohen më mirë, gjithashtu për të shmangur konfuzionin.

SHIGJETARI

Kjo e premte është dita klasike në të cilën dëshironi të bëni shumë gjëra, por në fund nuk arrini dot shumë. Nëse keni takime, përpiquni të kontrolloni dy herë gjithçka, pasi mund të ketë edhe një vonesë. Sidoqoftë, mos u mërzitni, pasi mund të ketë vonesa. Të dielën mund ta kompensoni, sepse nuk do ketë telashe dhe mund të relaksoheni. Çdo gjë që fillon në këto 24 orë mund të marrë shumë kohë, ndaj armatosuni “me durim”. Ata që kanë dyshime në dashuri mund të zemërohen edhe për arsye të parëndësishme. Kundërshtimi i Venusit është gati të largohet nga ju dhe Jupiteri është në anën tuaj, edhe pse Marsi mund të ketë krijuar tensione. E shtuna do jetë paksa e qetë. Nuk ndiheni në formë të mirë dhe nuk dëshironi të përballeni me problemet e përditshme. Mundohuni t’i bëni gjërat më me qetësi, ndonjëherë nxitimi është një “këshilltar i keq”. Dikush pret një përgjigje në dashuri, por në përgjithësi do t’ju duhet më shumë siguri. Shmangni të bëni shumë të shtunën, atëherë e diela do të jetë më e mirë.

LUANI

Më në fund nuk ka më gjendjen e agjitacionit që ishte e pranishme mes të mërkurës dhe të enjtes: po i afroheni një fundjave më të mirë. Marsi është në aspekt të mirë, Mërkuri dhe Jupiteri janë të shkëlqyer: tani nuk ju mungon guximi për të përballuar disa pyetje të rëndësishme. Nuk ju mungon guximi për të përballuar disa çështje të rëndësishme, por së shpejti do të na duhet të rishikoni një projekt të lindur vitin e kaluar që nuk solli rezultatet e dëshiruara, apo të rishikoni disa punë të papërfunduara. Në gusht, Afërdita ishte në shenjë dhe ka ende disa përfitime përsa i përket dashurisë. Tre muajt e ardhshëm do të jenë shumë interesantë për beqarët: Jupiteri në pamjen e shkëlqyer ju jep një bukuri të veçantë. Fundjava do jetë më e mirë se ditët e mëparshme dhe çiftet në krizë do të kenë mundësi të gjejnë një marrëveshje dhe të rilidhen. Do të merrni një lajm të mirë që do t’ju bëjë të buzëqeshni. Në dashuri po përjetoni një periudhë të lumtur dhe Jupiteri ju garanton mundësinë e suksesit në punën tuaj. Tre muajt e ardhshëm do të jenë interesantë për ata që tani janë beqarë. Në veçanti, të shtunën do të ketë mundësi të përjetoni një pasion të bukur. Yjet janë interesantë dhe mund të organizoni edhe diçka të këndshme.

VIRGJËRESHA

Keni shumë, shumë gjëra për të bërë dhe kjo mund të krijojë momente agjitacioni. Mes të premtes dhe të shtunës do të keni shumë për të thënë, shumë për të bërë. Zakonisht ndiqni modele shumë specifike, veçanërisht kur duhet të kryeni një projekt: nuk ju pëlqen të bëni gjëra të rastësishme. Mirëpo kohët e fundit keni pasur disa vështirësi: dikush nuk ka bashkëpunuar ose një projekt i ri nuk ka nisur në mënyrën më të mirë. Do të dëshironit të kishit gjithçka nën kontroll, por nuk është gjithmonë e mundur: shpesh jo për paaftësinë tuaj, por për mungesë organizimi në lidhje me mjedisin në të cilin ndodheni. Mundohuni të mos u jepni hapësirë ​​atyre që mund t’ju ngatërrojnë.

PESHORJA

Midis të premtes dhe të shtunës qetësia pas stuhisë më në fund kthehet. Kohët e fundit keni pasur mjaft vështirësi. Tani, megjithatë, është më mirë: do të ndjeni se ia keni dalë. Midis majit dhe qershorit pati ndryshime të rëndësishme dhe të qarta, të cilat mendonit se nuk mund t’i kapërceni. E gjithë kjo të bëri të kuptosh se sa i fortë je thellë. Nëse ka akoma tensione, kërkoni këshilla: krahasimi nuk është shenjë dobësie, përkundrazi. Tani duhet të kuptojmë se cilët janë njerëzit për t’u besuar, sepse muajt e fundit e keni kuptuar që nuk mund t’i besoni të gjithëve.

AKREPI

Hëna nuk është më përballë dhe kjo ju sjell avantazhe: e premtja fillon të punojë dhe ju shoqëron drejt një të diele të rëndësishme. Në ditët në vijim mund të afroheni me një person dhe të rizbuloni dëshirën për të dashuruar. Gushti ishte një muaj disi konfliktual për ndjenjat dhe madje edhe ata që kanë një person të veçantë në krah, ndiheshin të luftonin me shumë probleme. Megjithatë, tani mund ta lini veten: harroni atë që ndodhi në ditët e fundit, të cilat kanë qenë shumë të rënda, dhe përfshihuni.

BRICJAPI

Në këtë periudhë përjetoni dy emocione të ndryshme. Ka nga ata që ndihen shumë të fortë dhe të guximshëm dhe nga ata që kanë pak frikë nga e ardhmja. Kjo është paksa e çuditshme për ata që kanë lindur nën shenjën e Bricjapit. Megjithatë, ajo që do të bëni është e rëndësishme dhe gjithashtu e re, kështu që periudha që fillon tani dhe arrin në pranverën e 2023 është sigurisht një periudhë rritjeje dhe përvoje, ndoshta edhe e sakrificës. Rezultatet më të mira arrihen gjithmonë kur punoni shumë dhe bëni një rrëmujë të shëndetshme. Këshilla e astrologut romak është të merreni me punë dhe të mos keni frikë.

UJORI

Kjo e premte do të jetë e ndryshme nga dy të mëparshmet. Këto 24 orë ofrojnë shumë më tepër dhe kjo ju lejon të keni një vizion më paqësor, për të ardhmen. Mund të çliroheni nga pesha e provokimeve dhe tensioneve, në mënyrë që të jetoni edhe më mirë. Ata që kanë mbetur pak të zhgënjyer në dashuri duhet të përpiqen të reagojnë, edhe sepse tashmë Afërdita nuk është më në opozitë, si në gusht. Mundohuni t’u jepni më shumë hapësirë ​​ndjenjave në këtë fazë dhe ndoshta edhe diçka transgresive.

PESHQIT

Kjo e premte është një ditë reflektimi për të lindurit në shenjën e Peshqve, edhe sepse herë pas here duhet të kuptoni se kush është në anën tuaj dhe kush jo. Në përgjithësi, i analizoni mirë ata që ju rrethojnë dhe gjithashtu kuptoni se kush ju gënjen dhe kush është i sinqertë. Ju prireni të shqetësoheni, kur kuptoni se një person nuk është më i njëjti si më parë. Në këto 48 orë mund të lindin disa shqetësime në dashuri, nëse mendoni se një person nuk është më ai që dëshironi të jetë./albeu.com