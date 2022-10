Horoskopi për datën 14 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Disa probleme ekonomike. Ju mungojnë disa fonde dhe në fundjavë do të keni edhe disa shpenzime të papritura. Lajme të këqija edhe për sa i përket dashurisë, veçanërisht për ju që keni nisur së fundmi një lidhje të re. Yjet ju këshillojnë të prisni deri në fund të kësaj jave përpara se të merrni ndonjë vendim.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 14 tetor 2022), jeni njerëz shumë preciz, por kjo ndonjëherë ju bën të bezdisshëm në sytë e të tjerëve. Më pas mund të keni diskutime me disa kolegë në punë. Njerëz me të cilët prireni të rrini shumë shpesh. Mundohuni të kontrolloni nervat tuaja. Në dashuri, nga ana tjetër, nuk mund të kapërceni pak probleme me partnerin.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, do të keni shumë energji dhe yjet në favorin tuaj. Përfitoni nga kjo për të bërë pak autokritikë, mbi disa sjellje që kanë shqetësuar njerëzit që doni. Është koha për të pastruar keqkuptimet me partnerin dhe për të kaluar një ditë të pakujdesshme. Edhe ata prej jush që kanë nisur kohët e fundit një histori do të kenë diçka për të festuar.

GAFORRJA

Shumë yje janë në favorin tuaj. Këtë javë do të keni një ngarkesë shtesë sidomos në punë, ku do të përfshiheni në zgjedhje shumë të rëndësishme, ndonëse përçarëse. Ndiqni zemrën dhe nuk do të gaboni kurrë, as në dashuri. Nëse jeni beqarë, favorizohen takime të reja, sidomos pasdite. Tregohuni të vëmendshëm me zhvillimet përreth jush.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 14 tetor 2022), jeni shumë i lodhur, por për fat të mirë fundjava ka ardhur. Është një fazë ku punoni shumë, jo për sa i përket orëve, por për energjinë mendore të shpenzuar. Këshilla e yjeve është që të shkëputeni pak dhe t’ua delegoni punën disa kolegëve. Mos merrni përsipër të gjitha përgjegjësitë, por më tepër përkushtojuni njerëzve tuaj të dashur dhe familjes.

VIRGJIRËSHA

Koha e duhur për të ndryshuar një aspekt të jetës tuaj, që ju bën të vuani. Në fakt do të keni mundësinë të mendoni për disa aspekte. Dhe do të jeni në gjendje të gjeni një zgjidhje. Besojini të ardhmes: përfshihuni, rrethohuni me njerëz të besueshëm dhe të aftë. Nuk do të humbisni asgjë.

PESHORJA

Çiftet në krizë do të rifitojnë energjinë, nga ana tjetër Hëna nuk është më në opozitë me ju. Do të gjeni energjinë për të bërë gjithçka që keni hequr dorë gjatë ditëve të fundit. Favorizohen takimet si në sferën sentimentale ashtu edhe në atë të punës. Këto do të jenë ditë me emocione të forta, por mos harroni të mbani gjithmonë një sy në portofolin tuaj.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 14 tetor 2022), një ditë befasuese premton të jetë për ju. Në ditët e fundit keni kaluar disa ndryshime që do të rezultojnë të jenë vërtet të përsosura për atë që dëshironi të bëheni. Vjeshta do të jetë shumë e rëndësishme, besojuni yjeve. Ndoshta është edhe rasti për të rivlerësuar një vendim tuajin të marrë muajt e fundit.

SHIGJETARI

Do të keni një dëshirë të madhe për t’u dashuruar sërish. Jeni të lodhur nga zhgënjimet, por edhe nga vetmia dhe më pas keni dëshirën e fortë për t’u zhytur në një aventurë të re. Edhe në punë, pasi kohët e fundit jeni të lodhur nga rutina e zakonshme. Shkoni në kërkim të stimujve të rinj, me guxim.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, do të jeni në formë të shkëlqyer. Përballeni këtë të premte me një buzëqeshje në fytyrën tuaj, pavarësisht pengesave. Në punë, këndvështrimi juaj konsiderohet shumë i rëndësishëm: por edhe kjo është një përgjegjësi e madhe. Pra, mos merrni vendime të nxituara.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 14 tetor 2022), do të jeni vërtet të paparashikueshëm. Ju dëshironi të thyeni botën, të jeni zotërues të fatit tuaj dhe të ndikoni në jetën e njerëzve që ju interesojnë. Megjithatë, në këto ditë plot energji, yjet ju këshillojnë të kontrolloni veten. Sidomos me anë të fjalëve.

PESHQIT

Do të keni mundësi të rikuperoni një lidhje që ju intereson shumë. Do të keni një nxitje edhe në marrëdhënie me të tjerët, këtë fundjavë. Në dashuri, ka disa prej jush që kanë një mijë dyshime për partnerin: ndoshta ka ardhur koha të përballeni me të, njëherë e përgjithmonë. Flisni me njëri-tjetrin dhe sqarohuni.