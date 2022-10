Horoskopi javor, 10-16 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Tre yje për Dashin. Më në fund keni larguar njerëzit që mund t’ju dëmtojnë, por kini kujdes nga diskutimet në sferën sentimentale. Jeni të pakompromis, kërkoni shumë prandaj ndonjëherë nuk duhet shumë për t’ju zemëruar. Në punë Jupiteri është në anën tuaj, ndaj duhet të përqafoni ndryshimet. Jeni të lodhur, po, por së shpejti gjithçka do të zgjidhet!

Demi

Tre yje për Demin. Mundohuni të qëndroni të qetë në dashuri, të vlerësoni gjithçka me kujdes. Jeni të vendosur, por Venusi është kundër jush, ndaj përpiquni të qartësoni zemrën tuaj. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të shmangni problemet. Në punë ka disa tensione për t’i menaxhuar, por do ia dilni mbanë me gjithçka, sikurse edhe me diskutimet. Dhe do të dalësh me kokën lart!

Binjakët

Pesë yje për Binjakët. Mërkuri dhe Venusi janë në anën tuaj dhe e enjtja do të jetë një ditë premtuese, kështu që mund ta lini veten të shkoni në dashuri. Gjithashtu dëshironi të kënaqeni me histori të rastësishme dhe të pakërkueshme. Në punë, Dielli, Mërkuri dhe Afërdita janë me ju: idetë janë aty, tani do të mund t’i realizoni edhe në projekte të bukura!

Gaforrja

Katër yje për shenjën e Gaforres. Në dashuri ai përpiqet të gjejë një qetësi, veçanërisht pas një periudhe konfuze. Duhet ta mbani situatën nën kontroll: por a e dini se çfarë dëshironi? Duhet të sqaroheni. Në punë, përpiquni të riktheheni në lojë. E mërkura është dita e duhur për të bërë propozime, ata që ju rrethojnë ju mbështesin. Dhe kjo mund të jetë e mjaftueshme!

Luani

Pesë yje për Luanin. Planetët janë në anën tuaj, por kujdes të martën dhe të mërkurën, sepse mund të ketë tensione në dashuri. Ndjenjat janë të mira, por duhet të afroheni edhe me njerëz të veçantë. Në punë, hapat përpara dhe ndryshimet janë afër. Kushtojini vëmendje, megjithatë, sferës ekonomike dhe shpenzimeve të së shkuarës, të cilat e kanë kaluar pak kufirin!

Virgjëresha

Katër yje për shenjën e Virgjëreshës. Në dashuri duhet të sqaroheni, ndonjëherë keni frikë nga vuajtjet dhe mendoni se nuk mund të gjeni personin e duhur për ju. Mjaft me historitë e vështira, mos u ngatërroni me duart tuaja. Në punë, 2023 do të jetë një vit i fortë. Përpiquni të jeni të duruar sepse shpërblimet do të vijnë së shpejti. Dhe gabimet dhe humbjet do të jenë vetëm një kujtim i largët!

Peshorja

Tre yje për shenjën e Peshores. Në dashuri, kujdes të dielën sepse mund të ketë polemika. Lëreni kohën të marrë rrjedhën e saj dhe mbani mend se historitë që lindin tani mund të jenë të rëndësishme. Mjaft me edhe me natyrën e mosbesimit. Në punë Jupiteri është kundër jush, ndaj është mirë të qëndroni të qetë. Ndryshimet po vijnë!

Akrepi

Pesë yje për shenjën e Akrepit. Në dashuri, përpiquni të sqaroni dhe vazhdoni marrëdhënie vërtet të rëndësishme. Do të jeni në gjendje të kapërceni një krizë javën e ardhshme, por nëse kujdeseni për dikë duhet të bëni një hap përpara. Në punë, qielli është në anën tuaj. Mund të mendoni për diçka të re, në funksion të vitit 2023!

Shigjetari

Pesë yje për shenjën e Shigjetarit. Së shpejti mund të përjetoni një histori dashurie dhe dita e hënës duket premtuese. Duhet të qartësosh zemrën, të zgjosh pasionin. Në punë duhet t’i vlerësoni me qetësi të gjitha propozimet, sepse pjesa e dytë e muajit do jetë intriguese. Me pak fjalë, tashmë mund të mendoni për të ardhmen dhe të studioni diçka!

Bricjapi

Tre yje për të lindurit në shenjën e Bricjapit. Në dashuri, faza është paksa kalimtare, nuk keni kohë për ndjenjat. Mundohuni të qëndroni të qetë, veçanërisht të hënave, kur ju duhet të përballeni me dyshime. Në punë nuk mund të bëni durim – ka pak konfuzion, por përgjigjet do të vijnë së shpejti!

Ujori

Pesë yje për Ujorin. Afërdita është gati të kthehet dhe do zgjojë ndjenjat e të gjithëve, madje edhe beqarëve dhe zemrave të trazuara. Por përpiquni të mos mendoni për asgjë dhe afrohuni, veçanërisht të premten, me dikë që ju pëlqen. Në punë, Venusi, Mërkuri, Dielli dhe Jupiteri janë me ju: me pak fjalë, nuk mund të kërkoni më shumë, por do t’ju duhet të fitoni pak më shumë!

Peshqit

Katër yje për të lindurit në shenjën e Peshqve. Afërdita nuk është më kundër jush, ndaj mund të merrni frymë lehtë, sepse gjërat në dashuri do të ndryshojnë së shpejti. Nëntori do të jetë një muaj interesant, por të martën Hëna do të jetë me ju. Në punë, së shpejti do t’ju duhet të përballeni me një ndryshim, por tani po lundroni në sy. Qëndroni të qetë sepse gjithçka do të funksionojë!