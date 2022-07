Horoskopi javor 1-7 gusht 2022, shenja që do të kalojë në një punë të re dhe ajo që do të ketë probleme me paratë

Dashi

Jeta personale në javën e parë të gushtit do të shkëlqejë me ngjyra të reja. Harrojeni pragmatizmin, shtoni pak paparashikueshmëri në marrëdhënie. Nëse jeni të lirë, dilni në një takim, kjo periudhë është bujare me surpriza. Çiftet mund të shijojnë pushimet verore. Sidoqoftë, mos e nënvlerësoni mundësinë e helmimit, mbinxehjes në diell.

Të tjerët do ta kenë të vështirë të kuptojnë se çfarë po ju ndodh në fillim të javës. Me Diellin në shenjën e Luanit, bota sundohet nga egoizmi, njerëzit janë të dehur me ndjenjën e lejueshmërisë. Horoskopi javor i Dashit ju fton të shikoni veten nga jashtë. Mundohuni ta trajtoni jetën në një mënyrë më të thjeshtë dhe ironike. Atëherë patjetër do të keni fat në dashuri: të gjithë ëndërrojnë për një shok ideal.

Për pushuesit e Dashit, mesi i javës mund të jetë pak i vrullshëm. Ndikimi i Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës manifestohet në dëshirën për të bërë gjithçka në mënyrë perfekte. Nëse ka edhe aludimin më të vogël se pjesa tjetër mund të dalë nga shinat, merreni si shenjë. Ju vetëm duhet të rregulloni planet tuaja. Mund të shfaqen detyra më të rëndësishme, me zgjidhjen e të cilave do të arrini një nivel të ri.

Digjni gjithçka me zjarr!, motoja e fundjavës, megjithëse varet nga ju se si ta kaloni atë. Hëna në shenjën e Akrepit rrit tërheqjen e gjinive dhe ngjall pasion. Nëse nuk jeni në gjendje të përballoni ndjenjat, horoskopi javor për Dashin rekomandon të pajtoheni me dëshirat tuaja. Edhe nëse jeni shumë i zënë në punë, plot me punët e shtëpisë, gjithmonë mund të gjeni kohë për dashuri.

Demi

Java e parë e gushtit hap perspektiva shumë joshëse për ju. Varet vetëm nga ju se si do të përdoren mundësitë e reja. Ekziston një shans për të hyrë në një histori të pakëndshme, dhe gjithçka për shkak të mendjemadhësisë së fryrë dhe pamundësisë për të krijuar kontakt. Një problem tjetër mund të jetë një përkeqësim i papritur i mirëqenies, mos i injoroni simptomat alarmante.

Parandjenja e dashurisë në ditët e para të javës do të emocionojë zemrat e atyre që janë në kërkim të partnerit të jetës. Me Diellin në shenjën e Luanit, ndjenjat bëhen më të mprehta, tërheqja seksuale intensifikohet. Horoskopi javor i Demit sugjeron që të mos habiteni nëse befas tërhiqeni nga aventurat e dashurisë. Pavarësisht kalueshmërisë, romanca që shpërtheu do të lërë gjurmë të thella në shpirt.

Punët e shtëpisë në mes të javës do të jenë të lehta për Demin. Nën ndikimin e Mërkurit tek Virgjëresha, ekziston një dëshirë për të strukturuar jetën, për të vendosur gjithçka në raftet. Nëse nuk mund të filloni riparimin në asnjë mënyrë, mos u humbni, shfrytëzoni momentin. Ju presin zbritje të suksesshme në materiale dhe mjete, do të shfaqen njerëz që mund të japin këshilla të vlefshme. Frymëzimi nuk do t’ju lërë.

Fundjava do të jetë e ngarkuar, nëse nuk dëshironi të qëndroni të qetë. Nën Hënën në Akrep, njerëzit përpiqen të nënshtrojnë gjithçka në fuqinë e tyre. Për të shmangur dëshpërimin dhe melankolinë, horoskopi javor për Demin rekomandon të bëni një udhëtim të paplanifikuar. Edhe nëse është një udhëtim pune, do të merrni një përvojë të paharrueshme, dhe më e rëndësishmja, një përvojë të paçmuar.

Binjakët

Një humor i mirë në ditët e para të javës është shpëtimi juaj. Me Diellin në shenjën e Luanit, optimizmi pushton, jep forcë për të vepruar. Horoskopi javor i Binjakëve premton fitime të mira me pak ose aspak investime. Me qasjen e duhur, edhe një hobi mund të paguajë dividentë. Në dashuri do të keni edhe fat: ndjenjat do të jenë të ndërsjella, pasioni do të kapet plotësisht, pa lënë gjurmë.

Binjakët janë të aftë për shumë në mes të javës, por janë ende pak të prekshëm. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, bota drejtohet nga logjika: vetëm gjykime të matura, pikë. Do të arrini të zgjidhni çdo problem konfuz që do të zgjojë admirimin e të tjerëve. Në të njëjtën kohë, ata janë shumë emocionalë për të mbetur objektivë. Mundohuni të qëndroni pak larg.

Në fund të javës, me siguri do të ketë raste që do t’ju thithin plotësisht. Hëna në shenjën e Akrepit i jep kuptim të ri veprimeve të zakonshme. Nëse do të bëni diçka të rëndësishme, horoskopi javor për Binjakët rekomandon të hiqni dorë nga gjithçka dhe t’i kushtoni vëmendje vetes. Sigurohuni që shpirti dhe trupi të mbushen me butësi dhe shkëlqim të paimagjinueshëm.

Gaforrja

Ngjarjet e mira në fillim të javës do t’ju gëzojnë. Dielli në shenjën e Luanit ju jep mundësinë të gëzoheni për çdo gjë të vogël. Nëse e keni humbur shpresën për më të mirën, horoskopi javor i Gaforres premton: më interesantja nuk ka ardhur ende. Ky mund të jetë një takim me një mik të gjatë, një mbrojtës me ndikim ose një të njohur romantik.

Vigjilenca e shtuar do t’i ndihmojë Gaforret të shmangin humbjet e mëdha në mes të javës. Ndikimi i Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës manifestohet në aftësinë për të organizuar procesin. Kur nënshkruani letra të rëndësishme, kontrolloni çdo letër, veçanërisht kur bëhet fjalë për të kaluar në një punë të re. Në raport me të dashurit, përpiquni të jeni më pak të ashpër, bëni dhurata.

Fundjava do jetë paksa nervoze. Nën Hënën në shenjën e Akrepit mjafton një arsye e parëndësishme që tensioni i brendshëm të shpërthejë. Nëse po shpërtheni nga dëshira për të ndryshuar menjëherë jetën tuaj, horoskopi javor për Gaforren bën thirrje për përmbajtje. Mos e tundoni fatin, shtyni çdo punë me pasuritë e paluajtshme.

Luani

Filloni javën tuaj me mendime të këndshme, zhytuni në ëndrrat tuaja të pushimeve. Dielli tek Luani jep aftësi të mira organizative. Mos prisni motin buzë detit nëse dëshironi të relaksoheni. Horoskopi javor i Luanit ofron për të studiuar ofertat e agjencive të udhëtimit në mënyrë që të zgjidhni drejtimin më fitimprurës. Megjithatë, mos harroni për punën, përndryshe gjendja juaj financiare do të vuajë.

Në mes të javës, Luanët do të jenë po aq pedant dhe ekzekutivë si kurrë më parë. Mërkuri në Virgjëreshë është i pajisur me një mendje të ftohtë dhe analitike. Nëse puna nuk shkon mirë, duket se ju ka lënë frymëzimi, lironi energjinë e ndenjur. Merrni një hobi, çdo biznes që ju pëlqen. Megjithatë, kujdes nga aktivitetet e rrezikshme dhe sportet ekstreme.

Duke lënë pas rutinën tuaj të përditshme, kaloni fundjavën duke u kënaqur me kënaqësitë. Nën Hënën në shenjën e Akrepit, njerëzit pushtohen nga dëshirat momentale. Mos kurseni para për tekat tuaja, horoskopi javor për Luanin ju siguron: ju meritoni inkurajim. Trajtimet e bukurisë, masazhet, veshjet spektakolare, parfumet e shkëlqyer, vetëm më të mirat.

Virgjëresha

Marrja e asaj që dëshironi në fillim të javës është e lehtë nëse dëshironi. Dielli tek Luani jep një energji të tillë, saqë ju mund ta ktheni botën përmbys. Horoskopi javor i Virgjëreshës premton sukses profesional. Edhe nëse ato janë modeste, ato përsëri do të jenë më domethënëse se arritjet e konkurrentëve. Përveç kësaj, në jetën personale, do të jetë e mundur të eliminohen mosmarrëveshjet ekzistuese.

Kurioziteti i Virgjëreshave në mesjavë nuk njeh kufi: të mësosh gjithmonë dhe gjithçka është motoja e juaj. Mërkuri në Virgjëreshë është i pajisur me një intelekt të thellë, të menduarit logjik. Mos rrini duke pritur që dikush të vendosë gjithçka për ju. Merrni çdo mundësi për të mësuar gjëra të reja, për të fituar përvojë. Edhe kolegët tuaj të nënvlerësuar mund të vijnë me një ide të rëndësishme.

Kur bëni blerje në fund të javës, mbani një sy në portofolin tuaj. Nën Hënën në Akrep, vihet re nervozizmi, mungesa e të kuptuarit të vetvetes dhe dëshirave të dikujt. Mos nxitoni të humbni të gjitha paratë menjëherë, horoskopi javor për Virgjëreshën paralajmëron: blerjet do të jenë joprofitabile. Rrobat, këpucët, aksesorët do të bëhen shpejt të papërdorshme ose plotësisht të papëlqyeshme.

Peshorja

Aktivitetet e përditshme në fillim të javës mund të jenë të vështira për t’u përparuar. Dielli tek Luani jep padurim, paaftësi për të pritur. Nëse doni të derdhni acarimin tuaj tek ata që janë afër, horoskopi javor i Peshores ju këshillon të duroni këtë moment. Marrëdhëniet me kolegët dhe të afërmit mund të përkeqësohen aq shumë sa duhet të filloni nga e para.

Peshorja do të jetë në pozicionin më të mirë në mes të javës, duke marrë objektivisht kritikat. Mërkuri në Virgjëreshë ju jep aftësinë për të vërejtur dhe vlerësuar çdo gjë të vogël. Nëse shefi juaj ju tregon ndonjë mangësi, përpiquni ta rregulloni situatën. Në punë, tekat dhe inatet janë të papranueshme. Por aktiviteti juaj do të vlerësohet, është e mundur që materialisht.

Të kalosh një fundjavë larg të gjithëve është një ide që ia vlen të merret në konsideratë. Hëna në shenjën e Akrepit konsiderohet një periudhë e vështirë: situata është e tensionuar deri në kufi. Për të mos prishur marrëdhëniet me të tjerët, horoskopi javor për Peshoren rekomandon të kaloni një fundjavë në natyrë. Për më tepër, ka shumë mundësi të kohës së lirë: peshkim, lojëra sportive, një piknik, etj…

Akrepi

Mendimet që ju kanë lindur në fillim të javës mund të jenë jashtëzakonisht të dobishme. Dielli në shenjën e Luanit jep vetëbesim, fuqi dhe energji. Nëse dëshironi të përmirësoni situatën tuaj financiare, horoskopi javor i Akrepit ju këshillon të mos hezitoni në zbatimin e planeve tuaja. Në të njëjtën kohë, përballuni me problemet në jetën tuaj personale, nëse jeni me fat, duhet të shfrytëzoni momentin.

Në mes të javës, Akrepat do të tregohen si organizatorë me përvojë. Ndikimi i Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës shprehet në aftësinë për të vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe produktive. Nëse mendoni se konkurrentët tuaj po afrohen gjithnjë e më shumë, trajtojeni këtë çështje nga afër. Lidhni të gjitha burimet tuaja dhe përdorni gjithashtu shërbimet e profesionistëve.

Në fund të javës, dëshirat tuaja përputhen me mundësitë. Nën Hënën në Akrep, njerëzit bëhen më aktivë, tregojnë zgjuarsi në biznes. Horoskopi javor për Akrepin beson se është koha për të pompuar aftësitë tuaja intelektuale. Ligjërata online, seminare, programe trajnimi, ka shumë mënyra për të rritur nivelin e njohurive.

Shigjetari

Takimi me njerëz interesantë në fillim të javës do t’ju zgjerojë horizontet. Dielli në Luan jep një energji të tillë, saqë jeta po fiton vrull. Horoskopi javor i Shigjetarit beson se komunikimi në internet mund të jetë i dobishëm për ju. Nën ndikimin e një njohjeje të re, mund të merrni vendime që do të sjellin ndryshime në mënyrën e jetesës.

Në mes të javës, Shigjetari do të dëshirojë të transformohet. Kur Mërkuri është në Virgjëreshë, ka një interes në rritje për të gjitha llojet e gjërave të vogla. Nëse përpiqeni për përsosmëri në çdo detaj, punoni në imazhin tuaj. Eksploroni tendencat aktuale, ndiqni bloget e modës për t’u dukur të freskëta dhe me stil. Zgjedhja juaj do të vlerësohet shumë.

Pakënaqësia nga e para mund të errësojë fundjavën, gjë që është krejtësisht e padëshirueshme. Hëna në Akrep i bën njerëzit sarkastikë dhe xhelozë. Nëse jeni emocionalisht të papërmbajtur, horoskopi javor për Shigjetarin paralajmëron: situata shumë shpërthyese. Drejtoni energjitë tuaja në diçka më shpërblyese, organizoni një takim romantik ose shkoni përpara në punë.

Bricjapi

Java mund të fillojë me një ndryshim në jetën tuaj personale. Dielli në shenjën e Luanit favorizon njerëz të guximshëm dhe aktivë të aftë për veprime. Horoskopi javor i Bricjapit beson se ju pret një vorbull pasioni dhe emocionesh. Nëse nuk jeni tashmë në një lidhje, filloni të planifikoni martesën tuaj, ajo patjetër do të ndodhë. Vërtetë, nuk do të jeni plot dashuri vetëm, gjeni kohë për të punuar.

Kur merreni me probleme personale, Bricjapët do të jenë akoma delikat në mes të javës. Nën ndikimin e Mërkurit në shenjën e Virgjëreshës, njerëzit dinë të organizojnë siç duhet punën. Nëse e provoni veten një person të përgjegjshëm në një marrëdhënie, partneri juaj nuk do të shkojë në konfrontim. Një takim romantik, darka në një restorant komod janë opsionet më të mira për zhvillimin e ngjarjeve.

Moderimi në dëshira është garanci për një fundjavë të mbarë. Nën Hënën në shenjën e Akrepit, njerëzit bëhen shumë agresivë. Për të mos ndezur situatën, horoskopi javor për Bricjapin bën thirrje për të hequr dorë nga alkooli. Pasojat e pirjes mund të jenë të tmerrshme. Përveç kësaj, mos e mbingarkoni me të gjitha llojet e të mirave, ekziston rreziku i helmimit.

Ujori

Entuziazmi, optimizmi i pabazuar në fillim të javës mund të shkaktojnë konflikte. Me Diellin në shenjën e Luanit, njerëzit janë egoistë deri në kufi. Nëse nxitoni në thelbin e ngjarjeve pa studiuar thelbin e tyre, horoskopi javor i Ujorit kujton: nxitimi sjell gabime. Në një marrëdhënie dashurie tregohuni të zgjuar, por mendoni fillimisht për partnerin tuaj.

Në mes të javës, Ujorët janë plot energji, dëshirë për ta bërë jetën më të mirë. Mërkuri në Virgjëreshë ndihmon në organizimin dhe përmirësimin e punës. Edhe nëse mendoni se nuk po përballeni me valën e rasteve, mos u ndalni. Mundohuni të bëni atë që duhet të bëni, mundësisht me ndihmën e familjes suaj. Natyra e mirë, një sens humori do të ndihmojnë në kthimin e situatës në drejtimin e duhur.

Një sulm i papritur xhelozie mund të ngatërrojë planet tuaja për fundjavë. Hëna në Akrep rrit dyshimin dhe mosbesimin. Për të mos shqetësuar më kot një person të dashur, horoskopi javor për Ujorin kërkon një përmbajtje të arsyeshme. Në lidhje me prindërit dhe fëmijët, jini jo më pak të kujdesshëm: ndonjëherë një fjalë dhemb më shumë se çdo armë.

Peshqit

Çdo ndryshim në fillim të javës do të duket logjike. Me Diellin në Luan, njerëzit janë optimistë për të ardhmen, vështirësitë nuk i trembin. Nëse keni nevojë për një ndryshim peizazhi, horoskopi javor i Peshqve këshillon të mos jeni të turpshëm, zgjidhni këtë çështje me një goditje. Me shumë mundësi, ju do të jeni në gjendje të bindni të dashurin tuaj që të shkojë me ju në skajet e botës.

Etja për njohuri e natyrshme tek Peshqit do të shfaqet veçanërisht ashpër në mes të javës. Kur Mërkuri është në shenjën e Virgjëreshës, një person ka një prirje për veprimtari shkencore. Nëse nuk keni menduar për vazhdimin e arsimit më parë, filloni të kërkoni për kurse trajnimi. Ju meritoni më shumë, mos u ndalni këtu, lartësi të reja janë përpara.

Çështjet financiare në fund të javës do zgjidhen me vështirësi. Nën Hënën në shenjën e Akrepit shfaqet eksitim dhe gatishmëri për akte të nxituara. Nëse vendosni të bëni pazar, horoskopi javor për Peshqit kërkon konsumizëm të arsyeshëm. Duke hedhur para majtas-djathtas, blen shumë gjëra të panevojshme, dhe jo të cilësisë më të mirë.