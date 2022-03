Horoskopi i detajuar për muajin Prill: Shenja që do të përballet me një ndryshim madhor dhe mahnitës

Dashi

Ju keni shijuar një shpërthim besimi dhe dëshirë për të komanduar vëmendjen si rezultat i diellit që sjell vitalitet deri më 19 prill. Qielli është pothuajse kufiri për sa i përket sa lart dëshironi t’i vendosni qëllimet vetes. Do të jeni gati për të përcaktuar një qëllim ambicioz, ndoshta lidhur me rrugën tuaj profesionale ose mirëqenien e përgjithshme. Marrja në konsideratë e mirëqenies suaj shpirtërore do të ishte diçka e mençur. Financat do të jenë gjithashtu në vëmendje, veçanërisht kur planeti i komunikimit dhe dielli janë në zonën tuaj të parave. Mercury do të jetë atje nga 10 deri më 29 prill, ndërsa udhëtimi i diellit zgjat nga 19 prilli deri më 20 maj. Përpunoni CV-në tuaj për t’ia dërguar atë punëdhënësve të mundshëm, ky mund të jetë një moment super-produktiv. Ju gjithashtu do të krijoni baza të mira të financave. Mund ta gjeni veten duke reflektuar se si po vlerësoheni në punën tuaj dhe nëse është koha për të ndryshuar drejtimin për t’u ndjerë më i shpërblyer.

Demi

Le të jemi të sinqertë Dem. Stina dinamike e Dashit mund të jetë energjike për disa shenja, por mund të jetë plotësisht e përgjumur për ju, sepse dielli po lëviz nëpër zonën tuaj të spiritualitetit, duke e sjellë fokusin tuaj brenda. Rreth datës 1 të muajit, hëna e re mund të jetë një mundësi e mrekullueshme për të kanalizuar atë që po mësoni rreth emocioneve të rrënjosura thellë në krijimin e një rruge të re. Së shpejti, koha do të jetë e përshtatshme që edhe ju të ndani se si ndiheni, sepse Afërdita, do të jetë në zonën tuaj të miqësisë nga 5 prilli deri më 2 maj, duke e bërë më të lehtë lidhjen me të afërmit dhe më të dashurit më të afërt. Mërkuri është në shenjën tuaj nga data 10 deri më 29 prill, duke përforcuar besimin në mendimet dhe fjalët tuaja. Ju jeni përgjithësisht një krijesë e zakonit që do të preferonit t’i përmbaheni qasjeve të kujdesit për veten që keni parë se janë të provuara dhe të vërteta. Mund të ndodhë që nuk po merrni të njëjtat rezultate që keni pasur më parë dhe është koha të mendoni për një mënyrë të re për t`i shërbyer shëndetit mendor, fizik dhe emocionalisht. Ndryshimi masiv mund të jetë afër, duke ndikuar në mënyrën se si po e prezantoni veten dhe marrëdhëniet tuaja më të afërta dhe më të dashura. Por ju keni fuqinë për ta marrë me qetësi.

Binjakët

Me diellin që kalon nëpër zonën tuaj të miqësisë deri më 19 prill, jeta juaj shoqërore ka të ngjarë të ketë qenë pikërisht ashtu siç ju pëlqen: super e zënë dhe potencialisht një vorbull e plotë. Në fillim të prillit do të merrni një dritë jeshile për të ideuar ose për të nisur një ndërmarrje të re grupi. Ndoshta jeni të shtyrë për të planifikuar një pushim veror me miqtë, ose po mendoni të bëheni bashkë me një koleg për të dalë me një propozim biznesi. Çfarëdo që dëshironi të realizoni, mund të jetë një mundësi për të ecur përpara — dhe për të parë rezultate të lakmueshme në gjashtë muaj. Mos u habitni shumë nëse filloni të ndiheni pak më pak social duke filluar nga 10 prilli. Pra, më shumë vetë-reflektim dhe pushim mund të jetë veçanërisht rigjenerues. Dijeni se gjithçka është për të mirën më të madhe për t’u përgatitur energjikisht për sezonin tuaj muajin e ardhshëm. Një moment veçanërisht i ëmbël: Rreth 16 prillit, ndriçon zonën tuaj të romancës, gjë që mund të ndezë natyrën tuaj vetë-shprehëse dhe ta bëjë më të lehtë për ju të ndani – dhe të përmbushni – dëshirat tuaja.

Gaforrja

Padyshim që dielli ka lëvizur nëpër zonën tuaj të karrierës. Qoftë nëse jeni duke e shqetësuar për CV-në tuaj ose një propozim emocionues ose duke biseduar me kolegët e vjetër për mundësitë, hëna e re e 1 prillit mund të jetë një moment që ndryshon lojën dhe katalizon një ëndërr profesionale të gjatë dhe të madhe. Të punosh me të tjerët për të arritur atje ku dëshiron të shkosh është një domosdoshmëri. Mund të shihni një rritje të vrullit. Imagjinata juaj s`do të ketë limite. Ju do të filloni të përmirësoni aftësitë tuaja, të dilni nga zona juaj e rehatisë, të shijoni më shumë rritje personale. Dhe rreth 16 prillit, mund të jeni të preokupuar me përpjekjet për të gjetur një ekuilibër më të mirë midis asaj që ju nevojitet nga jeta juaj private dhe asaj publike. Dëgjimi i zërit tuaj të brendshëm është çelësi.

Luani

Me fillimin e muajit, dielli që forcon vitalitetin, sundimtari juaj, ka qenë në zonën tuaj të aventurës për dy javët e fundit, duke ju nxitur të largoheni nga çdo gjë e zakonshme dhe shumë komode. Ju dëshironi të shtrini krahët, të mësoni, të rriteni, ndoshta edhe të mahniteni nga një përvojë që ju hap sytë, qoftë e lidhur me udhëtimin apo arsimimin. Rreth 1 prillit, hëna e re mund t’ju frymëzojë që të angazhoheni në një plan krejtësisht të ri loje, qoftë regjistrimi për një kurs online, ose për të rezervuar atë udhëtim që keni ëndërruar për një kohë të gjatë. Do të gjeni mjaft kënaqësi në marrëdhëniet personale. Në fakt, më 12 prill, kur Jupiteri dhe Neptuni mistik bashkohen, dijeni se po hyni në një cikël emocionues 13-vjeçar, në të cilin lidhjet tuaja më të afërta mund të jenë një burim frymëzimi i jashtëzakonshëm, shpirtëror. Dhe muaji nuk do të ishte i plotë pa shumë veprime edhe në botën tuaj profesionale. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të tërhiqni vëmendjen e njerëzve më lart në hierarki – edhe më shumë se zakonisht.

Virgjëresha

Sezoni i Dashit mund të jetë tepër i nxehtë për ju, falë diellit që kalon në sektorin tuaj të intimitetit emocional dhe seksual. Pra, pa dyshim që e keni shijuar këtë atmosferë gjatë dy javëve të fundit dhe do të vazhdojë pak a shumë njësoj. Nëse jeni beqar dhe dëshironi një partner me të cilin mund të ndërtoni vërtet një të ardhme, ky mund të jetë një moment i rëndësishëm. Nëse jeni të lidhur, merrni parasysh të flisni për vizionin tuaj për të ardhmen me të dashurin tuaj. Do të keni një dëshirë të fortë për të mësuar dhe për të filozofuar me të tjerët. Ju gjithashtu mund ta keni më të lehtë të lidheni me miqtë dhe të dashurit që jetojnë larg. Mund ta gjeni veten duke kultivuar një perspektivë të re për marrëdhëniet tuaja, duke pasur parasysh një takim frymëzues midis Jupiterit dhe Neptunit. Kjo lidhje nuk do të ndodhë më deri në vitin 2035, kështu që vendosni tani. Në aspektin financiar do të ndiheni të vlerësuar.

Peshorja

Sezoni i Dashit tërheq vëmendjen në marrëdhëniet tuaja – madje më shumë se zakonisht – sepse dielli po lëviz nëpër zonën tuaj të partneritetit, duke nxjerrë në pah çdo lidhje një me një, romantike, platonike ose profesionale. Shanset janë që të keni shijuar këtë atmosferë për dy javët e tjera. Bisedat mund të jenë edhe më të fokusuara nga 11 deri më 29 prill. Rreth datës 16 prill, kur hëna e plotë bie në shenjën tuaj, mund të ndiheni veçanërisht të ndjeshëm emocionalisht dhe reflektues. Nëse diçka duhet të ndryshojë në mënyrë që të ndiheni më të përqendruar, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja më të ngushta, mund të bëni mirë të hapeni tani. Ky është veçanërisht rasti, sepse disa javë më vonë, më 30 prill, eklipsi diellor bie në zonën tuaj të intimitetit dhe do të zbuloni se një ndryshim i madh – ndoshta edhe mahnitës – në lidhjen tuaj mund të jetë i nevojshëm për rritje.

Akrepi

Në ditët e para të prillit, fokusi mund të jetë tek shëndeti. Pavarësisht nëse keni dashur të ktheni një fletë të re në lidhje me kujdesin për veten ose të gjeni më shumë ekuilibër midis punës dhe jetës, do të jeni të fuqizuar për ta bërë atë realitet gjatë gjashtë muajve të ardhshëm. Në të njëjtën kohë, loja, kreativiteti dhe spontaniteti që keni shijuar gjatë gjithë sezonit të Peshqve nuk kanë mbaruar. Nga ana tjetër, ky mund të jetë një muaj sa i çuditshëm, aq edhe plot me momente spontane mes jush dhe dikujt të veçantë për ju. Do të keni durim me tepri, si për çështjet e zemrës, ashtu edhe për ato profesionale. Dhe rreth 30 prillit mund të përjetoni një lëkundje të madhe – fillimin e një epoke të re – brenda një prej marrëdhënieve tuaja më të ngushta. Është koha të mendoni se si përforcohet ose komprometohet ndjenja juaj për veten në këtë lidhje — dhe bëni lëvizjen tuaj të radhës në përputhje me rrethanat.

Shigjetari

Sezoni i Dashit mund të jetë i mbushur me argëtim, gëzim, plot me flirt, kreativitet dhe spontanitet, i cili padyshim i përshtatet personalitetit tuaj të zjarrtë. Ky është për ju sezoni i vetëshprehjes. Nëse jeni duke menduar për një projekt artistik në të cilin do të dëshironit të zhyteni, duke dashur të përmirësoni profilet e aplikacionit tuaj të takimeve ose të shfrytëzoni një shans dhe të detajoni një fantazi, kjo ngjarje dinamike është një mundësi e mirë për ta bërë këtë. Më 12 prill mund të nisësh një cikël frymëzues që zgjat deri në 13 vjet. Do të mendoni për rrënjët dhe folenë tuaj dhe do të mendoni se si mund ta arrini kënaqësinë shpirtërore.

Bricjapi

Duke qenë kaq i orientuar drejt qëllimit, mund të jetë e vështirë për ju të ngadalësoni shpejtësinë dhe të shijoni kënaqësitë e familjes. Këto ditë do të mundeni! Hëna e re atje ju ofron një shans për të fituar qartësi rreth asaj që dëshironi me të vërtetë. Mund të jetë koha për të nisur një kapitull krejtësisht të ri në të cilin ndiheni më të ekuilibruar, ndërsa jeni në rrugën tuaj profesionale dhe kujdeseni për mirëqenien tuaj emocionale. Keni dashur gjithmonë më shumë mundësi për të përdorur imagjinatën tuaj mbi mendjen tuaj racionale dhe për t’iu besuar impulseve tuaja artistike. Ky është pikërisht momenti. Rreth 30 prillit, kur eklipsi diellor aktivizon këtë fushë të jetës suaj, mund të jetë i nevojshëm ndryshimi brenda një marrëdhënieje — romantike ose profesionale. Do ta ndjeni vetë se është koha për të përqafuar një ndryshim.

Ujori

Ndërsa dielli që sjell vitalitet lëviz nëpër zonën tuaj të komunikimit – siç ka bërë gjatë dy javëve të fundit – kurioziteti juaj rritet dhe jeta juaj shoqërore është edhe më e këndshme se zakonisht. Ka të ngjarë të keni pasur shumë ftesa për t’u shoqëruar me miqtë ekzistues dhe së shpejti do të keni mundësi për të bërë të reja. Me fjalë të tjera, ju jeni duke lulëzuar. Për më tepër, nëse keni pasur ide për të ndryshuar rrjedhën tuaj të të ardhurave ose keni mësuar më shumë rreth tregjeve në zhvillim për të investuar, ky është momenti. Mos hezitoni të vraponi me një plan loje të guximshme dhe imagjinative, veçanërisht rreth 12 prillit. Duke eksploruar mund të merrni aftësi që do t’ju përgatisin për një rrugë të re karriere apo edhe thjesht një plan pushimesh që mund t’ju bëjë të ndiheni të rifreskuar dhe të përtërirë.

Peshqit

Dielli filloi udhëtimin e tij nëpër zonën tuaj të parave, fokusi juaj u zhvendos nga çështjet personale, në rritjen e të ardhurave tuaja. Ju mund të vendosni një qëllim të fuqishëm. Pavarësisht nëse ndiheni sikur talentet dhe energjia juaj nuk vlerësohen siç duhet, ose jeni gati ta çoni biznesin tuaj në një nivel tjetër, ky mund të jetë një moment dinamik për të fituar qartësi dhe për të ndërmarrë veprime fillestare. Ju gjithashtu duhet të ndiheni mjaft të fuqizuar nga fakti që sezoni juaj nuk ka përfunduar vërtet, falë Venusit që sundon marrëdhëniet në shenjën tuaj. Çfarë kjo do të thotë: Bota po flet gjuhën tuaj të dashurisë dhe po ëndërron si një mënyrë për të çuar topin përpara drejt qëllimeve, duke ju vënë në një pozicion të fuqishëm. Do të shijoni një nga momentet më me fat të vitit – ndoshta të dekadës. Pavarësisht nëse keni dashur të prekni anën tuaj krijuese ose të bëni përparime në shërimin ose rritjen tuaj personale, mund ta kuptoni atë që dëshironi të arrini dhe të filloni ta bëni atë realitet tani.