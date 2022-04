Horoskopi 9 prill 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi: Sot nuk do të keni shumë fat në takime që lidhen me dashurinë, por mund të ketë një rikthim nga e kaluara. Në punë duhet të bëni të qartë pozicionin tuaj, veçanërisht nëse jeni në kontakt me publikun.

Demi: Kujdes nga historitë e dashurisë të lindura në këtë periudhë. Janë tërheqëse por ka diçka që nuk shkon. Në punë, marrëdhëniet që keni krijuar gjatë muajve të fundit janë të dobishme për imazhin tuaj.

Binjakët: Situata është mjaft e vështirë për ata që jetojnë në një marrëdhënie të komplikuar, por zgjidhja nuk është larg. Duhet të vlerësoni me kujdes ofertat e reja të punës.

Gaforrja: Historia e dashurisë sot do të varet nga lloji i marrëdhënies që keni. Nëse lidhja juaj është e fortë, është një ditë e mirë për ta jetuar dashurinë në maksimum, nëse po kaloni një moment krize nuk duhet ta pyesni partnerin për diçka që nuk është në gjendje t’jua ofrojë. Ka ndryshime që vijnë nga ana e biznesit dhe ju e kuptoni që janë në të mirën tuaj.

Luani: Ju do të jetoni një ndër ditët më të lumtura në dashuri edhe nëse gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Në punë, duhet të bëni çdo gjë me vendosmëri.

Virgjeresha: Është e nevojshme të lini dyshimet që të gjeni dashurinë e vërtetë. Është pak kohë e vështirë, por mos e mundoni veten. Nëse keni një biznes, do t’ju duhet të rishikonj disa marrëveshje.

Peshorja: Sot do të dëshironi të thoni me çdo kusht atë që ndjeni. Në punë do të merrni vlerësime pasi keni kreativitet. Akrepi: Mundohuni të jeni të qetë, shmangni keqkuptimet dhe luhatjet e humorit. Nëse duhet të lidhni një marrëveshje biznesi, me siguri do t’ju duhet të rishikoni gjithçka nga e para.

Shigjetari: Nëse jeni beqarë, bëhuni gati për një takim, por kini kujdes. Mendohuni mirë para se të hidhni një hap. Ndërkohë bëhuni gati sepse në punë do të përballeni me një ndryshim.

Bricjapi: Nëse nga njëra anë ndiheni pak të mërzitur në dashuri, nga ana tjetër mund të përjetoni emocione ndryshe. Nëse duhet të bëni një bisedë për punë, shtyjeni për një moment tjetër.

Ujori: Sot është ditë e shkëlqyer për dashurinë! Ju dëshironi të jeni të suksesshëm për një hap të ri që doni të kryeni dhe do ta arrini, por kini kujdes. Ndërsa në punë jeni të lodhur, ju duket sikur punoni shumë dhe nuk arrini asgjë.

Peshqit: Do të ndjeni pak tronditje në dashuri për shkak të një takimi, por do të jetë i shëndetshëm. Qëndroni të qetë në punë dhe mos i merrni kritikat për keq.