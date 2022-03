Horoskopi 9 mars 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Dielli dhe Urani do ju bëjnë të jeni gjithë kohës nën tension sot. Në disa momente karakteri juaj do sjellë probleme. Nëse jeni në një lidhje kjo nuk do jetë një ditë perfekte. Në shumë momente do ndiheni keq pranë atij që dashuroni dhe do keni zënka të forta. Ju beqarët më mirë të prisni edhe pak ditë sepse mundësitë e sotme do sjellin veçse lidhje të paqëndrueshme. Në punë do keni dëshirë të bëni disa ndryshime rrënjësore, por më parë duhet të merrni aprovimin e shefave. Bëni pak durim që të dilni të fituar. Buxhetin do e mbani nën kontroll gjatë gjithë kohës dhe nuk do ju dalin aspak probleme.

Demi

Çdo gjë do e merrni me buzëqeshje gjatë kësaj dite prandaj do kaloni edhe ndonjë problem të vogël që mund t’iu dalë. Ditë shumë euforike do jetë kjo edhe për ju që jeni në një lidhje. Shumë gjera do sqarohen njëherë e mirë mes jush dhe partnerit dhe e ardhmja do ndërtohet në mënyrën e duhur. Ju beqarët do realizoni shumë takime të bukura, kështu që do e keni pak të vështirë të bëni zgjedhje të menjëhershme. Në punë do e kaloni shumicën e kohës duke bërë plane të detajuara në mënyrë që më pas t’iu mbetët vetëm vënia në veprim e çdo gjëje. Në planin financiar do hidhni hapat e duhura dhe gjendja do jetë e shkëlqyer.

Binjakët

Sot do jeni shumë dyshues në gjithçka dhe do stepeni të hidhni hapa përpara. Nëse jeni në një lidhje pranojini dhuratat që do ju bëhen dhe mos mendoni gjithë kohës se partneri dëshiron diçka nga ju në këmbim të surprizës së bërë. Asgjë nuk do jetë ashtu si duhet. Nëse jeni ende beqarë do jeni sipërfaqësorë dhe mund të pranoni të dilni me dikë pa u menduar gjatë. Në punë do jeni më aktivë, por frika nga gabimi do ju stepë paksa për të çuar deri ne fund objektivat. Nëse keni për të bërë shpenzime apo për të shlyer borxhet sot është koha e përshtatshme.

Gaforrja

Do jeni shumë optimistë dhe pozitivë gjatë kësaj dite kështu që në tërësi gjërat do ju ecin më së miri. Nëse jeni në një lidhje do merrni kohën e duhur për të folur e për të diskutuar pëe disa çështje me rëndësi që deri më sot ju kane turbulluar. Fundi i ditës do jetë shumë më i qetë. Nëse jeni vetëm duhet ta përgatisni veten për disa ndryshime tejet interesante. Zemra do rrahe përherë fort. Në punë nuk do bëni më gabimet e dikurshme dhe do ecni më të sigurt drejt rrugës së suksesit. Në planin financiar do ndizet drita jeshile dhe gjendja do ketë përmirësimet e para.

Luani

Shpesh do ndiheni të pafuqishëm sot dhe nuk do arrini dot të hidhni hapat që keni menduar. Nëse jeni në një lidhje duhet të bëni të pamundurën për të ruajtur një klimë të ngrohtë. Të shumtë do jenë personat që do mundohen t’iu prishin punë prandaj bëni kujdes. Ju beqarët do jeni shumë lozonjarë dhe joshës kështu që mund të tërhiqni pas vetes cilindo që do pëlqejë. Në punë vështirësitë do ekzistojnë. por kjo nuk do të thotë që ju ta lëshoni plotësisht veten. Merrni masa dhe mund t’ia dilni mbanë. Sektori i financave do jetë me shumë fat. Do keni para edhe për të bërë investime edhe për të hequr mënjanë.

Virgjëresha

Herë pas here do jeni me nerva sot dhe mundet të debatoni ashpër me këdo që do ju dalë përpara. Jeta juaj në çift mund të ketë edhe momente delikate, por në tërësi gjërat kanë për të ecur goxha mirë. Mes jush nuk do ketë as probleme. Nëse jeni beqarë nuk do doni të bëni asnjë lloj ndryshimi në jetën tuaj sepse edhe ashtu do ndihen për mrekulli. Në punë nuk do doni aspak të dëgjoni çfarë të tjerët do ju thonë dhe duke vepruar me impulsivitet e kokëfortësi mund të gaboni. Buxhetin do dini gjithmonë si ta menaxhoni kështu që gjendja do jetë e kënaqshme në çdo moment.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do ketë ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj. Venusi për fat të keq do ua vështirësojë goxha gjërat. Nëse jeni në një lidhje partneri do fillojë t;iu tregojë disa gjëra të së shkuarës që nuk do ju pëlqejnë aspak. Do krijoni një përshtypje të keqe dhe do mendoni të largoheni prej tij. E mira është të mos nxitoheni. Ju beqarët do takoni disa persona, por asnjëri nuk d ua mbushë mendjen për të filluar një lidhje. Në punë mos e kërkoni sot promocionin aspo diçka tjetër sepse shefat nuk do jenë të gatshëm t’ua plotësojnë dëshirat. Me shpenzimet do keni probleme të rënda nëse nuk arsyetoni.

Akrepi

Hëna do ju shtojë dëshirën për t’ia mbathur e për të bërë diçka ndryshe sot. Lëreni veten të lirë dhe ndiqni zemrën pasi nuk keni për t’u zhgënjyer. Ju që jeni në një lidhje do dashuroheni pa dorashka dhe në çdo moment do përjetoni kënaqësi të veçanta. Nëse jeni beqarë do ndiheni të bllokuar dhe nuk do ja shprehni dot ndjenjat një personi që e adhuroni. Po pritët gjatë ka rrezik që dikush tjetër t’ua rrëmbejë atë nga duart. Në punë, aftësia juaj komunikuese dhe bashkëpunuese do ju të arrini lart e më lart. Shumë do ju adhurojnë, do ju marrin si shembull dhe do ju kërkojnë këshilla. Financat nuk do jenë aq të kënaqshme sa për të hequr para mënjanë, prandaj bëni kujdes.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do ju duhet të merrni vendime në çdo sektor edhe pse herë pas here mund t’iu duket se nuk është momenti i përshtatshëm. Ka rrezik që jeta juaj në çift të ndërlikohet tej mase dhe ju do t’i kërkoni partnerit ndarje të përkohshme. Nëse jeni beqarë nuk do arrini dot ta bëni për vete personin që pëlqeni dhe do preferoni të mos pranoni as ftesat që do iu bëhen. Në punë do e ndieni më shumë peshën e hierarkisë dhe sidomos nga njëri prej shefave që duket sikur është zoti. Sido që të jetë duhet të bëni durim dhe të mos nxitoheni për asgjë. Në planin financiar situata nuk do jetë aq e qëndrueshme dhe aq e mirë sa për të bërë çdo investim të menduar.

Bricjapi

Sot më shumë se kurrë do mendoni për udhëtimet kështu që nëse nuk jeni nisur bëni gati valixhet. Nëse keni një lidhje në përgjithësi rutina do jetë mbizotëruese prandaj duhet patjetër të mendoni të bëni diçka ndryshe. Ju beqarët do takoheni me persona të rrezikshëm dhe ka mund të futeni në telashe nëse hidhni hapa. Më mirë prisni edhe pak kohë. Në punë nuk do e keni shumë mendjen tek gjërat që keni për të bërë. Disa kritika do ju shpërqendrojnë tërësisht dhe do doni të reflektoni. Në planin financiar më mirë bëni llogari e më pas vendosni sa para do shpenzoni.

Ujori

Mos kërkoni gjithë kohës t’iu mbushni mendjen të tjerëve se keni të drejtë sepse vetëm sa do i ndërlikoni gjërat. Nëse keni një lidhje do jeni të shpërqendruar dhe do bëni gjëra të gabuara për të cilat do pendoheni menjëherë. Do ju lindë nevoja t’ia mbathni diku dhe të harroni gjithçka. Ju beqarët nuk do keni një ditë të qetë dhe nuk do e keni mendjen për të krijuar një lidhje. Në punë do bëni të pamundurën për të gjetur postin që ju përshtatet më shumë dhe për këtë ka rrezik të shkelni edhe mbi të tjerët. Ky do jetë një gabim i madh që do ju hapë telashe. Financat mbajini gjithë kohës nën kontroll sepse për pak do keni nevojë për para më shumë.

Peshqit

Që sot jeta juaj ne çift do ndryshojë rrënjësisht. Ditë më të bukura priten të vijnë kështu që përgatituni. Nëse jeni në një lidhje mos e nënvlerësoni veten. Partneri do ju dashurojë pafundësisht dhe do ju bëjë të ndiheni të përkëdhelur. Ju me të vërtetë keni cilësi të vyera. Nëse jeni beqarë do takoni persona shumë tërheqës, por mirë është të mos nxitoheni për asgjë. Në punë do i zgjidhni edhe problemet që ju kishin mbetur pezull dhe do ndiheni më të çliruar. Eprorët do ua vënë më në pah cilësitë që keni. Financat nuk do jenë të këqija, por duke bërë gabime me shpenzimet situata shumë shpejt mund të përkeqësohet.