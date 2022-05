Horoskopi 9 Maj 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Do jeni te stresuar gjithë kohës dhe me vështirësi do ruani pak komunikim me partnerin tuaj. Asgjë nuk do ece ashtu si keni menduar ne lidhjen qe keni. Beqaret nuk do mendojnë shume për dashurinë, por ajo do vije papritur ne jetën e tyre. Ne planin FInanciar nuk duhet te rrezikoni shume duke shpenzuar kuturu sepse po FIlluan problemet zor se do dini pa u prekur.

Demi

Dite e mbushur me emocione te forta do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Shume gjerat kane për te qene ndryshe nga me pare dhe do ndiheni te plotësuar. Beqaret do e kenë te vështirë ta ndryshojnë statusin e tyre dhe do mbeten ende te vetmuar. Financat mos i shpërdoroni sepse keni për te pasur probleme serioze me vone. Do ju duhen me tepër para për nevojat personale.

Binjaket

Nuk do jeni me fat gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje dhe mosmarrëveshjet kane për te qene te njëpasnjëshme. Do debatoni edhe për gjerat me elementare. Beqaret do i refuzojnë te gjitha ftesat qe do ju bëhen sepse do kenë çështje shume me te rëndësishme me te cilat do merren. Ne planin FInanciar do jeni te vendosur te bëni një riorganizim te situatës.

Gaforrja

Sot është koha e duhur për te zgjidhur te gjitha problemet dhe mosmarrëveshjet e jetës suaj ne çift. Do jeni me te arte dhe me te vetëdijshëm edhe për gabimet qe keni bere. Beqaret do e kenë me te lehte t’i shprehin ndjenjat apo edhe pëlqimet. Mundësitë për te FIlluar një tjetër kapitull do jene te shumta. Edhe ne planin FInanciar gjerat do marri për mire.

Luani

Do jeni shume kokëfortë sot ne jetën tuaj ne çift dhe kjo mund te sjelle probleme te renda për jetën tuaj ne çift. Partneri nuk do jete aspak ne humor për te duruar histerinë tuaj. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te sakrifikuar lirinë qe kane e për te filluar ndonjë histori dashurie. Te ardhurat do fillojnë te përmirësohen dalëngadalë. Do jeni me te qete ne këtë sektor.

Virgjeresha

Dite e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do mungojnë as mosmarrëveshjet, por as momentet pasionante. Beqaret do tërhiqen mjaft nga personat me te vegjël se vetja edhe pse ata nuk mund te sjellin shume siguri. Ne planin FInanciar mos ndërmerrni rreziqe sepse situata është mjaft delikate.

Peshorja

Dite plot ngjyra dhe emocione kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do bashkëpunoni mjaft me partnerin tuaj dhe do i harroni problemet qe keni pasur ne te shkuarën. Beqaret do jene te drejtpërdrejtë me personat qe do pëlqejnë dhe me shume gjase do ndryshojnë status. Ne planin financiar është momenti i duhur për te bere ndonjë shpenzim me tepër.

Akrepi

Do arrini te ruani një klime te qete sot ju qe jeni ne një lidhje. Do hapni rruge here pas here. Edhe ata qe keni ne krah do mundohet t’iu mbajnë afër dhe t’ua plotësojnë me aq sa te munden dëshirat. Beqaret do mahniten nga takimet qe do realizojnë. Financat do i mbani gjithë kohës te ekuilibruara. Do e dini mire sa te shpenzoni qe te mos keni vështirësi.

Shigjetari

Gjate kësaj dite, lumturia ne çift do ju shijoje me shume se kurrë me pare. Do ndiheni te dashuruar marrëzisht dhe do emocionoheni pa fund nga trajtimi qe do ju beje partneri. Beqaret me mire te qëndrojnë vete sesa te FIllojnë një lidhje te ndërlikuar. Perspektivat FInanciare duket te jene goxha te mira. Do kryeni te gjitha shpenzimet e nevojshme.

Bricjapi

Nuk do jeni aspak tolerante ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe kjo mund te sjelle mosmarrëveshje te mëdha ne jetën tuaj ne çift. Beqaret edhe pse do lëvizin çdo gur qe do kenë ne dore, nuk do arrijnë dot ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Financat fatmirësisht do jene te qëndrueshme dhe aspak problematike. Do jeni te qete ne këtë sektor.

Ujori

Perspektivat për jetën tuaj ne çift do jene shume te mira gjate kësaj dite. Do bini dakord për gjithçka me atë qe keni ne krah dhe disa mund te marrin vendime me rëndësi. Edhe beqaret do kenë një dite te këndshme dhe te mbushur me takime. Situata FInanciare do jete goxha e qëndrueshme. Do kryeni edhe disa investime te rëndësishme qe do ua stabilizojnë situatën.

Peshqit

Do keni dyshime te shumta gjate kësaj dite për partnerin tuaj dhe do doni gjithë kohës ta kontrolloni atë. Ne fakt me mire do ishte qe te flisnit hapur me te. Beqaret duhet te tregohen realiste dhe te mos thurin ëndrra për personat qe nuk mund t’i kenë kurrë ne krah. Financat do vijnë duke u përmirësuar fale disa projekteve te rëndësishme qe keni përmbyllur ne pune./albeu.com