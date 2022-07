Horoskopi 8 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Gjatë kësaj dite shpesh nuk do e keni mendjen dhe do jeni si në ajër. Ju të dashuruarit do jeni shumë të shqetësuar për jetën profesionale dhe kjo do bëjë që të mos i kushtoni aq shumë rëndësi jetës sentimentale. Herë pas here mes jush mund të lindin edhe mosmarrëveshje. Ju beqarët duhet të tregoheni më të duruar sepse nuk do mund ta gjeni dot sot atë që keni ëndërruar gjithë këto kohë. Në punë do jeni më të organizuar se më parë, megjithatë gjërat nuk do jenë aq të lehta. Shpesh do ju duhet të luftoni fort për t’ia dalë. Financat do kërkojnë shumë më tepër përkujdes.

Demi

Plutoni do vazhdojë t’ua bëjë jetën të vështirë gjatë kësaj dite. Do ju dalin herë pas here vështirësi dhe do përhumbeni. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj ka për të qenë rutinë. Sado që të mundoheni të bëni ndryshime nuk do ja dilni dot mbanë. Ju beqarët do jeni mjaftueshëm socialë dhe do keni plot njohje të reja. Shumë gjëra për ju do ndryshojnë njëherë e mirë. Në punë nuk do jeni në kushtet më të favorshme dhe pengesat do jene gjithashtu të njëpasnjëshme. Kërkoni ndihmë nga kolegët e vjetër sepse vetëm ata mund t’iu ndihmojnë. Në planin financiar gjendja do jetë goxha e mirë. Do ndiheni shumë më të qetë dhe madje mund të hiqni edhe disa para mënjanë.

Binjakët

Gjatë kësaj dite nuk do jeni shumë të duruar dhe mund te bëni gabime te vazhdueshme. Ju që keni në një lidhje do ju ndryshojë shpesh humori dhe herë do dashuroheni pa dorashka e herë do debatoni pa arsye. Kujdes me çdo fjalë ose gjest sepse situata mund të përkeqësohet më shumë nga sa mendoni. Ju beqarët do preferoni aventura kalimtare dhe pasionante prandaj do i shmangni të gjitha ftesat për lidhje serioze. Në punë, një angazhim i marrë së fundmi do kërkojë të ndërmerrni pak më shumë rreziqe. Mund të ndieni edhe më shumë lodhje se më parë. Buxheti do jetë delikat pasi nuk do arrini dot të tregoheni të matur.

Gaforrja

Dielli do ua bëjë ditën shumë më të bukur dhe nuk do jeni më me nerva si dikur. Ju të dashuruarit do ndiheni më të qetë dhe do bëni të pamundurën për ta përmirësuar marrëdhënien me partnerin. Do afroheni me të dhe do pranoni t’i flini pa dorashka. Ju beqarët do luani me joshjen tuaj dhe do arrini të bëni për vete dikë. Në punë do tërhiqni vëmendjen e të gjithëve me ato që do arrini. Do jeni këmbëngulës dhe të pakonkurrueshëm. Buxhetin që keni do dini ta organizoni më së miri dhe për asnjë moment nuk do keni tronditje. Nëse familjarët do ju kërkojnë hua edhe mund t’iu jepni.

Luani

Do keni karakter të fortë sot dhe do bëni gjithçka keni në dorë për t’ia dalë mbanë. Ju që keni një lidhje bëni të pamundurën për ta ndryshuar rutinën sepse ajo mund ta vrasë marrëdhënien që keni krijuar me aq mund. Ju beqarët do pëlqeni disa persona, por nuk do keni kurajën t’ia shprehni këtë pëlqim. Edhe sot ju do mbeteni vetëm. Në punë gjërat do evoluojnë goxha dhe do ndiheni më të sigurt në vetvete. Tashmë do ndiheni edhe me gati për të marrë një post të ri. Të ardhurat do dini t’i mbani gjithë kohës nën kontroll dhe në mbrëmje mund të shpenzoni edhe për ndonjë darkë me të afërmit.

Virgjëresha

Fale ndihmës së Hënës dhe Jupiterit gjërat për ju do ecin për mrekulli sot. Nëse keni një lidhje, dialogu dhe mirëkuptimi do mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Marrëdhënia me partnerin do jetë aq e veçantë saqë të gjithë do ju kenë zili. Ju beqarët do jeni më sharmantë nga më parë dhe do e keni të lehtë të bëni për vete këdo që do pëlqeni. Në punë do jeni më gati për të filluar projekte konkurruese dhe do e ndieni veten superiorë nga të tjerët. Buxheti do lërë për të dëshiruar. Mundohuni të kurseni sa të mundeni që të mos mbeteni shpejt pa para në xhep.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do jeni gati për të ndryshuar gjithçka në jetën tuaj për t’u ndier më të plotësuar. Ju të dashuruarit mundohuni të tregoheni sa më të disponueshem ndaj partnerit tuaj pasi në të kundërt ai mund të kërkojë mbështetje diku tjetër. Ju beqarët do keni një ditë të lumtur dhe të mbushur me rrahje të forta zemre. Asgjë nuk do jetë më si më parë, por sigurisht gjithçka do jetë shumë më e bukur. Në punë do filloni projekte të reja që do ju marrin më shumë kohë, megjithatë do keni goxha arritje. Në planin financiar duhet të vendosni më shumë rregull. Po i latë gjërat pas dore mund të keni edhe tronditje.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do vlerësoheni shumë nga të tjerët dhe do i përmirësoni edhe marrëdhëniet me ata me të cilët dikur keni debatuar. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e bukur. Mes jush dhe partnerit do ecë gjithçka për mrekulli. Ju beqarët as nuk do mendoni për jetën sentimentale sepse do jeni të zënë me disa çështje më të rëndësishme. Është herët për të pasur ndryshime. Në punë do jeni teket të angazhuar dhe do lodheni me të vërtetë goxha. Ndonjëherë do mendoni edhe të ndërprisni çdo gjë. Për buxhetin do jetë ditë negative. Tregoni kujdes sa më të madh sepse në të kundërt keni për të pasur tronditje.

Shigjetari

Sot falë karakterit tuaj të vështirë keni për të pasur probleme shumë të mëdha. Shpesh do ju duket sikur kurrë nuk ka për të lindur më dielli. Ju të dashuruarit do jeni shumë provokues e acarues dhe kjo do krijojë shpesh mosmarrëveshje me partnerin. Po nuk ndryshuat sjellje keni për të pasur probleme akoma më të mëdha. Ju beqarët do gjendeni përballë dilemave të vështira dhe nuk do mundni dot të bëni një zgjedhje. Në punë do ju mungojë shumë durimi dhe nuk do prisni t’i përfundoni si duhet gjërat. Po vazhduat kështu do keni vetëm probleme. Në planin financiar duhet të reflektoni disa herë para se të veproni pasi në të kundërt mund të përballeni me probleme serioze.

Bricjapi

Mërkuri herë do sjellë gëzim e herë trishtim në jetën tuaj. Për shumë gjëra keni për të pasur vështirësi. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e kontrastuar. Në mëngjes do lindë dielli, por në mesditë do dalin retë e para dhe pasdite mund të bjere shi. Zemra nuk do ndihet aq mirë sa do dëshironte. Nëse jeni beqarë mirë do jetë të mos hidhni asnjë hap të nxituar. Në punë nuk do ju mungojë aspak motivimi, megjithatë do keni frikë të guxoni e të veproni. Do ju duhet patjetër një mbështetje e fortë nga dikush. Gjendja e të ardhurave ka për të qenë e kënaqshme dhe do e keni të lehtë të kryeni shpenzimet e domosdoshme.

Ujori

Gjatë ditës së sotme do jeni më vigjilentë dhe do e bëni gjithçka me rregull. Për ju të dashuruarit e sotmja do ketë ndryshime të mëdha. Shumë gjëra kanë për t’u rregulluar falë qetësisë, mirëkuptimit dhe tolerancës që do tregoni. Ju beqarët do keni një takim impresionues, i cili do ua ndryshojë të ardhmen njëherë e përgjithmonë. Në punë do keni rivalitet të fortë, por nëse nuk e lëshoni veten dhe merrni guximin për të arritur atë që keni menduar, askush nuk do ju mposhtë. Financat do jenë të stabilizuara, por mirë është që të shmangni investimet më të mëdha se zakonisht për të mos mbetur pa para nesër.

Peshqit

Gjatë kësaj dite çdo gjë do evoluojë dhe ju do ndiheni më mirë se asnjëherë tjetër. Ju të dashuruarit nuk ka rrezik të mërziteni aspak sepse partneri do ju bëjë propozime interesante për t’u argëtuar edhe më tepër me njëri-tjetrin. Ju beqarët pa u lodhur shumë do mund të filloni një lidhje shumë të bukur dhe afatgjatë. Në punë do bëni mirë të tregoheni paksa më të matur kur t’iu duhet të merrni vendime të mëdha. Shmangni edhe debatet me kolegët sepse ato mund t’iu turbullojnë. Financat herë pas here do kenë edhe ndonjë tronditje të vogël, por në tërësi gjendja nuk do jetë shumë problematike.