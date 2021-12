Horoskopi 8 Dhjetor, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Kujdes nga zilia e miqve që buzëqeshin në fytyrën tuaj dhe më pas duket se konkurrojnë me ju pas shpine. Do të ketë një tension në lidhje me paratë dhe pronën personale, që mund të lidhet me një mik i cili gjithmonë duket se ka nevojë për diçka nga ju si lekë, ndihmë ose një vesh për të dëgjuar dramën e tij.

Demi

Kjo mund të jetë një ditë konfuze për ju. Nga njëra anë, do t’ia dilni shumë mirë në punë, por nga ana tjetër, do të dëshironi shumë më tepër nga jeta dhe do të keni pritshmëri jashtëzakonisht të larta për veten tuaj, ndoshta disa që mund t’i arrini jo menjëherë.

Binjakët

Çdo gjë ndodh për një arsye, dhe kjo përfshin takimin me njerëz që ju rrëmbejnë zemrën, ju shkatërrojnë jetën dhe më vonë pendoheni që i keni njohur. Këta individë mund të jenë disa nga njerëzit më të pakëndshëm që ju është dashur të takoni ndonjëherë, por natyra juaj e zgjuar dhe kurioze mund të mësojë nga përvoja.

Gaforrja

Ju mund të zbuloni se njerëzit i kanë mbajtur gjërat të fshehta nga ju. Edhe pse ata thjesht mund të kenë përjashtuar disa informacione pa u përpjekur t’ju dëmtojnë, do t’ju mërzitë që ata nuk mendonin se mund ta përballonit të vërtetën.

Luani

Ju nuk mund të bëni gjithçka për të gjithë njerëzit, dhe kur provoni, mund të habiteni se si kjo është një recetë për dështimin. Ju jeni në një udhëkryq tani. Ka gjëra që marrëdhënia juaj kërkon nga ju, dhe më pas ka njerëz në punë që presin shumë nga ju. Do ta keni të vështirë të vendosi se cila nga këto çështje ka më shumë përparësi.

Virgjëresha

Ju jeni duke bërë kaq shumë për të tjerët, shpesh duke i vënë nevojat tuaja në plan të dytë, dhe megjithatë në fund të ditës do ta gjeni veten duke pyetur veten a ia vlente? Në vend të kësaj, përqendroni gjithë vëmendjen tuaj drejt një jete që ju bën të ndiheni të plotësuar.

Peshorja

Dashuria mund t’ju verbojë dhe ndonjëherë, kur mendoni shumë me zemër, mund të humbni nga sytë gjërat më të rëndësishme. Ju duhet të pyesni veten nëse po i shihni gjërat ashtu siç janë apo ashtu siç dëshironi të jenë.

Akrepi

Të kesh dikë të cilit i beson në këndin tënd do të jetë një nevojë thelbësore këtë javë dhe të dish që ke njerëz të cilëve mund t’u besosh shumë. Ju mund të vini në dyshim gjithçka, të dyshoni për të gjitha dhe të pyesni veten se çfarë mund të bëni më shumë.

Shigjetari

Komunikimi është aftësia juaj më e fortë, dhe kështu ditët e ardhshme do të shfaqni një aftësi që tashmë e keni fituar. Hëna në Ujor sjell tension në sektorin tuaj të detyrave të përditshme dhe ju keni shumë për të treguar se si duhen bërë gjërat, mënyra më e mirë për t’i bërë ato dhe kush duhet t’i bëjë ato (nëse nuk jeni tashmë ju).

Bricjapi

Ja vlen të investoni para nëse e bëni atë mirë. Kështu që nëse mendoni se nevojitet pak ndryshim në shtëpinë tuaj ose projekte për t’i bërë, atëherë duhet ta bëni.

Ujori

Hëna tek Ujori sjell tension në sektorin tuaj të shtëpisë dhe ja vlen të përpiqeni të zgjidhni situatën me qetësi dhe maturi. Është ajo që dëshironi nga jeta dhe më pas janë pritshmëritë që të tjerët kanë vendosur për ju pa asnjë arsye tjetër përveçse të kënaqin veten.

Peshqit

Dëgjimi selektiv do t’ju ndihmojë të kaloni ditën, dhe kur mendja juaj ju thotë se dikush po gënjen, atëherë ju duhet të dëgjoni instinktet tuaja. Njerëzit mund të mos kenë ndërmend as të mashtrojnë qëllimisht, por rezultati përfundimtar mund të jetë i njëjtë, kështu që ju takon juve.