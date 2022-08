Horoskopi 7 gusht 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Ju qe jeni ne cift mos abuzoni sot me tolerancen e partnerit tuaj sepse do keni debate te medha me vone. Beni kujdes edhe me xhelozine e tepruar. Beqaret duhet te pergatiten per nje dite te favorshme dhe te mbushur me emocione. Ka shume gjasa te takoni personin tuaj te endrrave. Plutoni do iu ndihmoje ne planin financiar dhe do i zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur.

DEMI

Dite e mrekullueshme kjo e sotmja per ata qe jane ne nje lidhje. Do i jepni me teper prioritetndjenjave dhe jetes tuaj intime. Beqaret do dini more si te joshin dhe do arrijne ta bejne per vete personin qe iu pelqen. Nje etape e re do filloje ne jeten tuaj. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rendesishme dhe do ndiheni me te qete. Hiqni edhe disa lek menjane.

BINJAKET

Jeta do jete me e thjeshte gjate kesaj dite per jeten tuaj ne cift dhe ju do e perforconi bashkepunimin. Ata qe kane pasur mosmarreveshje do pajtohen dhe do fillojne t’i kuptojne gabimet. Te shumte do jene personat beqare qe do krijojne nje lidhje. Financat do jene pergjithesisht te stabilizuara, megjithate prisni edhe pak para se te beni shpenzime te medha.

GAFORRJA

Me ne fund ju qe jeni ne cift do e gjeni lumturine dhe ngrohtesine. Do kaloni nje dite te mrekullueshme prane atij qe dashuroni dhe nuk do doni te humbni asnje moment. Edhe per beqaret pritet te jete dite me fat. Do keni disa takime, por mos harroni qe para zemres te vini arsyen. Me financat nuk do i keni punet shume mire. Tregohuni me te kursyer me shpenzimet.

LUANI

Nese e keni gjetur tasme dashurine, duke filluar qe sot do hyni ne nje etape te re edhe me te bukur. Ka mudnesi te vendosni edhe te jetoni se bashku. Beqaret, me shume se kurre do kene besim tek vetja dhe do jene sharmante. Mundesite per te takur personin ideal jane te shumta. Ne planin financiar duhet te tregoheni shume vigjilente. Gabimi me i vogel mund t’iu kushtoje shtrenjt.

VIRGJERESHA

Ciftet do dashurohen cmendurisht gjate kesaj dite dhe do perjetojne emocione te papershkrueshme. Nuk do doni qe dita te kete nje fund. Per sa iu perket beqarebe, dashurickat me shikim te pare do jene te shumta. Shfrytezojeni diten deri ne sekonden e fundit. Financat do fillojne te permiresohen. Do iu jepet mundesia te beni edhe shpenzimet e nevojshme.

PESHORJA

Ciftet do jene pak nostalgjike gjate kesaj dite. Nese doni te kujtoni ato qe keni kaluar se bashku, mblidhuni dhe diskutoni. Beqaret edhe pse do kene takime me shumice nuk do kene fat te takojne personin e endrrave. Nese doni edhe mund te kaloni disa momente me ta sa per te kaluar kohen. Financat do jene mjaft delikate. Tregohuni me te kujdesshem me shpenzimet.

AKREPI

Do e peforconi me teper lidhjen me partnerin gjate kesaj dite dhe do ndiheni me te qete per kete fakt. Nga ana tjeter do jeni me humor te mire dhe do perjetoni disa emocione te kendshme. Beqaret do jene magnetik e dhe do krijojne shume shpejt lidhjen e enderruar. Dielli do i permiresoje ndjeshem financat. Megjithate kjo nuk do te thote qe ju te shpenzoni pa kufi.

SHIGJETARI

Nese jeni tashme ne nje lidhje do gjeni mireqenien qe aq shume keni kerkuar dhe do ndiheni me mire. Influenca negative e Saturnit me ne fund do te mbaroje. Nese jeni vetem. Mundesite per takime do i keni, mjafton qe te perfitoni. Disa do i rikthehen nje dashurie te shkuar. Financat do jene me te mbrojtura se kohet e fundit dhe kjo fale Uranit. Ruajeni kete klime sa me gjate.

BRICJAPI

Ne dashuri duhet te tregoheni me te sinqerte gjate kesaj dite nese doni qe lidhje juaj te shkoje mbare. Partneri nga ana e tij do mundohet te krijoje nje klime te ngrohte dhe emocionuese. Beqaret duhet te shtojne dozat e imagjinates dhe te tregohen me te hapur me personat qe do takojne. Ne planin financiar duhet ta shtrengoni pak rripin. Situata do jete delikate.

UJORI

Jeta ne cift nuk do jete ashtu si ju e keni pritur sot. Do keni goxha mosmarreveshje me partnerin dhe kjo do iu merzite. Tregohuni pal me tolerante dhe te kuptueshem. Beqaret duhet ta lene veten sa me te lire dhe te mos kerkojne me ngulm dashurine. Cdo gje ka kohen e vet. Financat, fale influences negative te Uranit nuk do jete ashtu si duhet. Kujdes me cdo shpenzim.

PESHQIT

Nuk do arrini dot te gjeni qetesine dhe qendrueshmerine sot ne jeten tuaj ne cift. Kjo do iu merzite se tepermi dhe do iu beje te mos ndiheni mire. Konfigurimi i yjeve nuk do jete i favorshem per beqaret. Me mire mos ndermerrni asnje hap sesa mund te perballeni me zhgenjime. Ne planin financiar do jeni me te kthjellet dhe do e dini mire cfare hapash te hidhni.