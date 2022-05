Horoskopi 6 Maj 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Ne përgjithësi kjo ka për te qene një dite e begate për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni ndaj partnerit. Beqaret do kenë një dite te mbushur me ulje dhe ngritje. As vete nuk do e dine se cila është gjeja me e mire për te bere. Buxhetin mbajeni me nen kontroll sepse po kryet shpenzime te ekzagjeruara keni për te pasur probleme serioze.

Demi

Silluni mire me partnerin tuaj gjate kësaj dite pasi ne te kundërt ai do mërzitet dhe do ju largohet. Mos bëni gabime për te cilat te pendoheni. Beqaret do kenë një dite te mbushur me aventura dhe kënaqësi te veçanta. Shfrytëzojeni gjithsecilën deri ne maksimum. Buxheti vërtet do jete i mire, por kjo nuk do te thotë qe ju te shpenzoni me sy mbyllur.

Binjaket

Sot do i kaloni te gjitha pengesat qe keni pasur ne jetën tuaj ne çift dhe do dashuroheni si asnjëherë me pare me partnerin. Kënaqësitë do jene te veçanta. Beqaret nuk do ndihen gati te FIllojnë një lidhje serioze, por mundësitë për aventura nuk do i lënë t’iu ikin nga duart. Ne planin FInanciar duhet te ndiqni strategji strikte ne mënyrë qe t’i përmirësoni te ardhurat.

Gaforrja

Do tregoheni tmerrësisht autoritare sot ju te dashuruarit dhe kjo mund te sjelle pasoja ne ecurinë e jetës tuaj ne çift. Ndryshoni sa pa qene vone. Beqaret nuk duhet te ndërmarrin shume rreziqe vetëm për ta ndryshuar statusin e tyre pasi shume shpejt diçka e bukur do ndodhe natyrshëm. Ne planin FInanciar do jeni mjaft te kthjellet dhe nuk do bëni aspak gabime.

Luani

Dite rutine ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Beni atë qe do mendoni me te arsyeshmen dhe kujdes me ndonjë fjale lidhur me karakterin e partnerit. Beqaret me ne fund do e gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do FIllojnë një lidhje afatgjate. Ne planin FInanciar ka rrezik te përballeni here pas here me probleme dhe vështirësi, por me pak durim dhe kujdes mund t’ia dilni.

Virgjeresha

Dite harmonike do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do kaloni vetëm çaste te bukura me atë qe keni ne krah dhe do ndiheni si mbi re. Beqaret nuk duhet t’iu qëndrojnë indiferente personave qe do iu propozojnë sepse nder ta mund te jete edhe ai i duhuri. Për FInancat do jete një dite disi delikate. Kujdes me çdo shpenzim qe do kryeni.

Peshorja

Dite mjaft romantike do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ja kaloni me se miri pranë partnerit tuaj dhe nuk do keni për çfarë te ankoheni. Beqaret do kenë një dite me shume fat dhe do realizojnë takimet e ëndërruara. Shume gjera do jene ndryshe për ta. Buxheti do ketë nevoje për përkujdes te veçante. Flisni sa me pare me specialistet sepse vetëm ata mund t’iu ndihmojnë

Akrepi

Do flisni me hapur me partnerin tuaj sot dhe do i zgjidhni problemet qe keni pasur. Ne mbrëmje do kaloni me tepër momente romantike dhe te ngrohta. Beqare as vete nuk e dine se çfarë duan te bëjnë dhe do ngurrojnë te dalin edhe neper takime. Me shpenzimet duhet te tregoheni vigjilente pasi po FIlluan problemet keni për te pasur probleme serioze.

Shigjetari

Një klime e paqëndrueshme do mbizotërojë sot ne jetën tuaj ne çift. Shpesh do keni debate te forta me partnerin dhe nuk do bini dakord për asgjë. Beqaret gjithashtu do jene te pafat ne dashuri dhe sado te mundohen nuk do e gjejnë dot princin e kaltër. Ne planin FInanciar duhet t’i bëni me kujdes llogarite dhe nuk duhet kurrsesi te jepni para hua.

Bricjapi

Duhet te reflektoni gjere e gjate sot ju te dashuruarit para se t’i kërkoni diçka partnerit. Mire është te mos e ekzagjeroni sepse do e bëni atë te ndihet keq. Beqaret do kenë një dite te qete dhe pa ndonjë takim impresionues. Nuk ka ardhur ende dita e tyre me fat. Financat do jene delikate kështu qe përveç shpenzimeve te domosdoshme mos kryeni asgjë me tepër.

Ujori

Dite e kënaqshme dhe e mbushur me emocione ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Shfrytëzojeni sa me shume qe te mundeni. Beqaret do jene gati për çdo lloj çmendurie vetëm qe te arrijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Te ardhurat do FIllojnë dalëngadalë te përmirësohen fale strategjisë strikte qe keni ndjekur kohet e fundit.

Peshqit

Për çiftet ka për te qene një dite jashtëzakonisht e veçante. Partneri do ju beje disa propozime te çmendura, por qe nëse do i pranoni do ndiheni si ne ëndërr. Beqaret nuk do jene te kënaqur me takimet qe do realizojnë dhe do preferojnë te mos hedhin hapa. Ne planin FInanciar duhet t’i bëni me kujdes llogarite ne mënyrë qe te mos ju dalin te papritura te pakëndshme./albeu.com