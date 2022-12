Horoskopi 5-11 dhjetor 2022: Shenja që do të ketë probleme shëndetësore dhe shenja që do të ketë rritje ekonomike

Dashi

Në fillim të javës, mos pretendoni të jeni të rëndësishëm dhe të ashpër. Me Diellin në Shigjetar, njerëzit karakterizohen nga drejtësia dhe çiltërsia. Horoskopi javor i Dashit sugjeron në vend që të rrihni rreth e qark, të veproni me sinqeritet, pa një gur në gji! Përpiquni të ndiqni jo vetëm këshillat e kolegëve, por edhe të mjekut që merr pjesë: mund t’ju duhet ndihmë.

Dashi nuk do të duhet të heqë dorë nga punët personale në mes të javës nëse planifikon kohën në mënyrë korrekte. Kur Mërkuri është në shenjën e Bricjapit, mendimet fitojnë një qartësi të paparë. Nëse keni një pasion për një koleg, gjeni pak privatësi. Një largim i vogël romantik do t’i sjellë dobi marrëdhënies suaj. Puna definitivisht nuk do të vuajë.

Në fundjavë, intuita do të funksionojë pa të meta. Hëna në Gaforre rrit ndjeshmërinë, shpërblen mprehtësinë. Nëpërmjet nxitjeve të zërit tuaj të brendshëm, ju mund të gjeni paqen e mendjes. Horoskopi javor për Dashin parashikon mirëqenien familjare. Po, dhe do të jetë e mundur të vendosni një dialog me të tjerët: do t’i “lexoni” si një libër i hapur.

Demi

Në fillim të javës jeni të aftë për shumë, edhe nëse duhet të mësoni në lëvizje. Me Diellin në Shigjetar, vështirësitë dhe ndryshimet nuk janë të frikshme, njerëzit janë të vendosur për të fituar. Horoskopi javor i Demit beson se do të gjeni një rrugëdalje nga çdo situatë. Transferimi në një pozicion tjetër, përgjegjësitë e reja janë detyra mjaft të realizueshme dhe në dashuri jeni thjesht të parezistueshëm.

Ëndrrat e Demit në mes të javës do të jenë realiste. Nën ndikimin e Mërkurit në Bricjap, vërehet një veprim sistematik. Ju ndoshta nuk i dini aftësitë tuaja, bëni atë që rezonon në shpirtin tuaj. Hobi i harruar, hobi i ri, ji metodik dhe konsistent. Mund të sakrifikoni kohë dhe gjëra të parëndësishme për të mos humbur gjënë kryesore.

Në fund të javës në punë mund të ndodhin keqkuptime të vogla. Nën Hënën në Gaforre, njerëzit presin vazhdimisht një mashtrim, dyshojnë tek të tjerët për diçka të keqe. Para se të ofendoheni, horoskopi javor për Demin rekomandon të kuptoni situatën. Komentet e shefit nuk tregojnë paaftësinë tuaj, por ju ndihmojnë të akordoni në mënyrën e duhur.

Binjakët

Një aktivitet i vrullshëm në javën e parë të dhjetorit do të jetë çelësi i menaxhimit të mirë nga ana juaj. Parashikohet fat në çdo biznes, përfshirë atë financiar. Edhe pse nuk duhet të mbështeteni te fati, duhet të punoni shumë. Nëse jeni të shqetësuar për temën e humbjes së peshës për Vitin e Ri, filloni të ulni marrjen e kalorive. Shikoni dietologun tuaj nëse është e nevojshme.

Mos dyshoni në suksesin tuaj nëse doni ta filloni javën siç duhet. Me Diellin në Shigjetar, optimizmi ju lejon të ndryshoni situatën në drejtimin e duhur. Për t’i dhënë frymë të re një marrëdhënieje ose për të vënë konkurrentët në shpatullën e tyre, horoskopi javor i Binjakëve këshillon të mendoni në mënyrë krijuese. Dilni me diçka origjinale që mund të ngatërrojë të gjithë.

Disa kolegë në mesjavë do të duken të bezdisshëm për Binjakët. Kur Mërkuri është në shenjën e Bricjapit, është zakon që gjithçka të merret me mend dhe seriozisht. Nëse ju bezdisin pyetjet e hollësishme, vërejtjet e papërshtatshme, mendoni për faktin se pa këta njerëz puna do të ndalet. Tregoni profesionalizëm të vërtetë, mos shkoni përtej komunikimit të biznesit.

Në fundjavë, ngjarjet e së kaluarës së afërt mund të kujtojnë veten. Hëna në shenjën e Gaforres jep ndjeshmëri të veçantë. Nëse dëshironi t’i riktheheni pasionit tuaj të dikurshëm, horoskopi javor për Binjakët parashikon sukses në këtë fushë. Nuk ka nevojë të nxisni të vjetrën, thjesht filloni nga e para. Organizoni një datë të mrekullueshme për të dashurin tuaj, bëni një dhuratë të shtrenjtë.

Gaforrja

Në ditët e para të javës do ta keni të vështirë të fokusoheni në një gjë. Dielli tek Shigjetari jep padurim, prirje për të ekzagjeruar. Për të vendosur mendimet tuaja në rregull, horoskopi javor i Gaforres ofron mënyrën e duhur, një rinovim të plotë. Blini veshje të shumta, provoni risitë kozmetike. Pini pije detoksike për të pastruar trupin tuaj.

Në mes të javës, Gaforret do të ndihen të siguruar nga të gjitha problemet. Nën ndikimin e Mërkurit në shenjën e Bricjapit, zhvillohet një këndvështrim realist për jetën. Investimet do të jenë të suksesshme, artikujt e blerë do të zgjasin shumë. Plus, mund të prisni që të shlyeni borxhin tuaj të vjetër. Fat i ngjashëm mund të pritet edhe në çështjet e dashurisë.

Deri në fund të javës, mund të jeni në avantazh, por është e rregullueshme. Nën Hënën në shenjën e Gaforres, njerëzit janë të prirur për të ëndërruar me sy, duan të besojnë në më të mirën. Horoskopi javor për Gaforren ju siguron: keni mjaft forcë të brendshme. Për të rivendosur interesin tuaj për jetën, përpiquni t’i përktheni idetë tuaja në realitet. Ëndërroni detin? Bëni një banjë minerale.

Luani

Mundohuni të mendoni me kujdes për ofertat që vijnë në ditët e para të javës. Dielli në shenjën e Shigjetarit verbon, privon mendjen. Për të mos hyrë në konfrontim me shoqëruesit, horoskopi javor i Luanit këshillon që menjëherë të bini dakord për kushtet e bashkëpunimit. Në marrëdhëniet personale, silluni më të qetë: dashuria nuk kërkon disiplinë.

Nga mesi i javës, Luanët do të jenë aq në modalitetin e punës sa nuk do të vënë re më se çfarë po ndodh rreth tyre. Ndikimi i Mërkurit në shenjën e Bricjapit manifestohet në qetësi, përqendrim të plotë në këtë çështje. Rritja e performancës do të ketë një ndikim pozitiv në performancën tuaj. Edhe pse një entuziazëm i tillë është i dëmshëm për jetën personale, madje i rrezikshëm.

Problemet shëndetësore nuk do t’ju shkatërrojnë fundjavën nëse mbani një sy në mirëqenien tuaj. Nën Hënën në Gaforre, ngrënia pa kriter çon në dispepsi. Nëse po planifikoni një festë, një piknik, horoskopi javor për Luanin kërkon moderim: vaktet dietike mund të jenë të shijshme. Shmangni pirjen e shumë lëngjeve, veçanërisht alkoolit.

Virgjëresha

Për ta nisur javën me emocione pozitive, ju duhet vetëm pak qetësi shpirtërore. Dielli tek Shigjetari rrit dëshirën për të krijuar, për të pikturuar jetën me ngjyra të ndezura. Nëse nuk keni gjetur ende një hobi të denjë, horoskopi javor i Virgjëreshës ofron për të pastruar rrënojat e punëve personale ose shtëpiake. Ky aktivitet nuk është aq emocionues, por do të bëhet më i lehtë për të marrë frymë.

Pasi kanë mësuar diçka të re në mes të javës, Virgjëreshat do të përmirësohen. Kur Mërkuri është në Bricjap, rezultati arrihet përmes inteligjencës dhe aftësisë. Jeni intelektualisht aktiv, kapni informacione në fluturim, kështu që mësimi është i lehtë. Njohuritë do ta bëjnë karrierën tuaj më të suksesshme.

Gjatë fundjavës, ngrënia e tepërt mund të çojë në probleme me tretjen. Me Hënën në shenjën e Gaforres, rreziku i helmimit rritet, alkooli është veçanërisht i rrezikshëm. Nëse ndiheni jo rehat, horoskopi javor për Virgjëreshën rekomandon të mos “kapni” stresin. Shmangni ushqimet pikante dhe të kripura, kontrolloni sasinë e alkoolit. Abuzimi do të ndikojë në pamjen tuaj.

Peshorja

Nuk ka nevojë të mblidhni informacione të dobishme në ditët e para të javës, ato janë në ajër. Me Diellin në shenjën e Shigjetarit, njerëzit janë kuriozë dhe të sinqertë në dëshirat e tyre. Horoskopi javor i Peshores këshillon përdorimin e kësaj kohe për të mësuar diçka të re. Nxitoni kolegë më me përvojë, adoptoni “mashtrimet” e tyre. Në të njëjtën kohë, llogaritni saktë forcën tuaj, mos e teproni.

Peshorja do të dëshirojë të veprojë në mes të javës, për të arritur rezultate serioze. Kur Mërkuri është në Bricjap, vihet re metodologjia dhe tërësia, duke ju lejuar të gjeni zgjidhjen më të mirë. Mbështetuni te partnerët e biznesit për të mbrojtur kundër dështimit. Por, në jetën tuaj personale, ju duhet t’i zgjidhni vetë problemet, pa e ngarkuar të dashurin tuaj me to.

Në fund të javës do të befasoheni me aftësitë tuaja intuitive. Hëna në Gaforre ndikon ndërgjegjeshëm, ajo bëhet e përgjegjshme dhe e përshtatshme ndaj sugjerimeve. Horoskopi javor për Peshoren beson se duke i besuar instinktit tuaj të brendshëm, mund të merrni vendimin e duhur për shumë çështje. Sfera financiare do të kënaqet veçanërisht, dhe gjithçka është në rregull në dashuri.

Akrepi

Asgjë nuk është e pamundur për ju në fillim të javës. Me Diellin në Shigjetar, njerëzit tregojnë guxim, madje edhe disa tregohen trima. Nëse po kërkoni veten, horoskopi javor i Akrepit sugjeron të mos ndaloni së kërkuari. Me siguri do të gjeni atë që keni ëndërruar. Punë e re interesante, një partner i denjë i jetës, lumturia familjare, gjithçka është në duart tuaja.

Nga mesi i javës, Akrepat do të humbasin pak entuziazmin luftarak. Nën ndikimin e Mërkurit në shenjën e Bricjapit, imagjinata shuhet. Luftoni rrethanat, edhe nëse nuk dëshironi, bëni me forcë atë që doni. Sapo filloni, tashmë jeni plot frymëzim. Nëse mund t’i prezantoni të dashurit tuaj me hobin tuaj, do të hapni një biznes familjar.

Ndjenja e një shpatulle miqësore është gjëja më e rëndësishme për ju në fund të javës. Nën Hënën në Gaforre, njerëzit kërkojnë të tërheqin vëmendjen: vetmia është e frikshme. Koka është e zënë me problemet familjare. Nëse jeni në mosmarrëveshje me prindërit tuaj, hani një darkë pajtuese. Flisni për gjithçka, shfletoni albumin.

Shigjetari

Ditët e para të javës do të jenë subjekt i një orari të qartë. Dielli në shenjën e Shigjetarit jep guxim, aftësi për të shmangur pengesat. Nëse në punë mbretëron kaos dhe në shtëpi është rrëmujë, horoskopi javor i Shigjetarit sugjeron vendosjen e theksit ndryshe. Pa histerikë dhe vajtime të panevojshme, merrni një biznes të ri, për shembull, mbani mend një hobi të harruar. Me shumë mundësi, suksesi ju pret.

Sinqeriteti i Shigjetarit në mesjavë do të shkrijë zemrat e të gjithëve përreth. Mërkuri në shenjën e Bricjapit është i pajisur me talentin e një filozofi dhe diplomati. Për të zgjidhur problemet e dhimbshme në frontin personal, mos i rezistoni natyrës suaj. Humbni dridhjet e dashurisë, joshuni në rrjetën e atij për të cilin keni ndjenja. Nëse jeni i lirë, provoni të keni një lidhje me një koleg.

Fundjava do jetë e ngarkuar, por nuk do të lodheni. Hëna në shenjën e Gaforres forcon instinktin e nënës, jep dëshirën për t’u kujdesur për dikë. Horoskopi javor për Shigjetarin siguron: dashuria juaj është e mjaftueshme për të gjithë. Mos i largoni njerëzit që kanë nevojë për ndihmë; kërkoni mënyra për të lehtësuar vuajtjet e tyre. Në të ardhmen, mirësia juaj do të kthehet shumëfish.

Bricjapi

Nuk ju duhet shumë për të qenë të lumtur në fillim të javës. Me Diellin në Shigjetar, njerëzit kujdesen për reputacionin e tyre më shumë se zakonisht. Për t’u qetësuar plotësisht, horoskopi javor i Bricjapit këshillon t’i nënshtroheni një kompleksi procedurash kozmetike. Sa i përket garderobës, mjafton të blini disa aksesorë dhe gjërat do të shkëlqejnë në një mënyrë të re. Vetëm disa prekje dhe ju jeni të pakrahasueshëm.

Nga mesi i javës, Bricjapët aktivë do të fitojnë me vendosmëri njohje të dobishme. Mërkuri në Bricjap privon imagjinatën, jep një mendje të mprehtë. Ju nuk keni nevojë të ndani biznesin tuaj dhe fushat personale të jetës. Partnerët e biznesit do të bëhen miq dhe miqtë e vjetër do t’ju ndihmojnë t’i përfundoni gjërat. Organizoni aktivitete të kohës së lirë për të forcuar marrëdhënien tuaj.

Në fund të javës do të jeni mjaft të gëzuar për të përballuar vështirësitë e përditshme. Hëna në Gaforre ka ndikimin më të madh në punët e shtëpisë. Horoskopi javor për Bricjapin ju siguron: nuk duhet të jeni dembel për të bërë gjithçka. Riparimi, pastrimi, blerja e sendeve shtëpiake, një punë e tillë është një gëzim. Nëse mendoni se është më mirë t’i kushtoni kohë diçkaje tjetër, keni të drejtë.

Ujori

Ditët e para të javës do të jenë të suksesshme. Dielli në Shigjetar ju vendos në një humor pozitiv, ngjall besim në sukses. Horoskopi javor i Ujorit beson se ju jeni në gjendje t’i shikoni gjërat me një sy të freskët. Një marrëdhënie e mirë me shefin tuaj, stabiliteti material, pasioni në jetën tuaj personale, duket se po bëni gjithçka siç duhet.

Në dashuri me Ujorin në mes të javës, jeta personale është e para. Kur Mërkuri është në Bricjap, njerëzit e marrin seriozisht, duke kaluar hap pas hapi. Nëse gjithçka nuk shkon mirë në marrëdhënien tuaj, merrni përsipër korrigjimin e situatës. Jepini partnerit tuaj vëmendjen që e bën të ndihet i veçantë. Do të duhet shumë forcë, por sa shumë gëzim do të sjellë.

Për ata që janë në një lidhje, fundjava do të jetë një festë dashurie. Hëna në shenjën e Gaforres sjell butësi dhe trembje në marrëdhënie. Horoskopi javor për Ujorin siguron: është koha për të shënuar. Nëse e keni vonuar njohjen deri tani, hapeni zemrën tuaj. Sa për fushat e tjera të jetës, asgjë e rëndësishme nuk ka gjasa të ndodhë.

Peshqit

Do ta keni të lehtë të futeni në imazhin e fatlumit në fillim të javës. Dielli në shenjën e Shigjetarit jep një nxitje të tillë gjallërie saqë edhe detyrat e vështira realizohen lehtësisht. Horoskopi javor i Peshqve sugjeron përdorimin e kësaj periudhe për të zgjidhur çështje të ngutshme. Blerja e pasurive të paluajtshme, zgjidhja e konflikteve familjare dhe biznesi, mund të bëni gjithçka.

Në mes të javës, Peshqit do të përpiqen të mos humbasin asgjë nga sytë. Mërkuri në Bricjap është i pajisur me një mendje të arsyeshme. Nëse ju duket se të dashurit po ju fshehin diçka, fëmijët po largohen, mos iu drejtoni ndalimeve dhe masave ndëshkuese. Mundohuni të jeni fleksibël, të lëvizshëm dhe modern. Sigurohuni që të vizitoni prindërit tuaj ose t’i telefononi.

Fundjavën kushtojini shëndetit tuaj, kujdesuni të mos ziheni. Hëna në shenjën e Gaforres provokon shqetësime në funksionimin e sistemit tretës. Horoskopi javor për Peshqit paralajmëron: ngrënia e tepërt dhe pirja e tepërt janë të mbushura me probleme. Edhe kur merrni medikamente, duhet të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm. /albeu.com