Horoskopi 4 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Dashi i dashur, sipas yjeve kjo do të jetë një ditë pozitive: Afërdita po kthehet në favor, kjo i lejon beqarët të përjetojnë situata intriguese. Mundësi të mira në punë, pavarësisht Saturnit të kundërt me ju. Kapni pikët e dobëta dhe nuk do të zhgënjeheni. Bëhuni të zgjuar dhe hidhuni në veprim!

DEMI

Do të jetë një ditë shumë e rëndësishme në planin sentimental: nëse jeni të interesuar për një person që është i paqartë ndaj jush, dilni përpara. Ndoshta është thjesht e turpshme. Në punë keni të gjithë potencialin për të fituar betejën tuaj personale. Por kini kujdes: mos i nxitoni gjërat!

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, një ditë disi konfuze premton të jetë për ju: beqarët e shenjës duhet të jenë të zënë! Në punë, ndonjëherë jeni shumë të padurueshëm, gjë që është karakteristikë e natyrës suaj të sunduar nga Mërkuri. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon.

GAFORRJA

Një ditë në të cilën mund të humbisni durimin, edhe nëse zakonisht vlerësoni me kujdes çdo vendim që duhet marrë. Në punë u zgjuat me disa dyshime të tjera: më mirë shtyjeni çdo pyetje për të hënën tjetër! Qëndroni të qetë … dhe të ftohtë.

LUANI

Luani i dashur, sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 4 shtator 2022) do të jetë një ditë pozitive dhe në përgjithësi ky muaj do të jetë emocionues për ndjenjat, ndërsa në punë nëse kryeni një aktivitet të ulur dhe të përsëritur, yjet ju ftojnë të trazoni pak ujërat! Jeni më të angazhuar!

VIRGJIRESHA

E dashur Virgjëreshë, një ditë e mbushur me lajme, sa i përket dashurisë, po shfaqet në horizont më tepër kënaqësi. Megjithatë në punë nuk është koha për t’u dorëzuar, përkundrazi, mund të filloni të mendoni për një punë të re. Një aventurë e re. Për të rizbuluar stimujt që tani vijnë gjithnjë e më pak.

PESHORJA

Hëna është ende në opozitë. Në nivel profesional, nëse keni një rast në vazhdim, duhet të kërkoni ndërmjetësim, një problem i vogël mund të trokasë sërish në derën tuaj, gjatë orëve të ardhshme. Trajtojeni me qetësi dhe mos u shqetësoni.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 4 shtator 2022), do të jetë një ditë e favorshme për ju, por disa situata të vështira sentimentale mund të shfaqen sërish me më shumë energji. Në punë, jeni në gjendje të bëni zgjedhje që mund të ndryshojnë jetën tuaj.

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, do të keni shumë energji në dashuri: së shpejti Venusi do të fillojë një tranzit pozitiv. Situata është e favorshme edhe në punë. Por kujdes nga nervozizmi… Ju rrezikoni të thoni disa fjalë më shumë dhe ato mund të keqinterpretohen. Do të keni debat me dikë të rëndësishëm.

BRICJAPI

Duke pasur parasysh Hënën disonante në këtë periudhë të fillim shtatorit, duhet pak më shumë durim. Nga ana tjetër, nëse në punë ju janë bërë premtime, bëni kujdes; nëse po planifikoni një aventurë të re, mos u ngarkoni shumë. Ka ardhur koha juaj.

UJORI

Sipas horoskopit të Paulo Fox (e diel, 4 shtator 2022), në dashuri ndiheni të shqetësuar dhe të dielën mund të ketë disa komplikime shumë të shumta. Në punë këto ditë keni më tepër mundësi, por mund të kërkoni më tepër: favorizohen të gjithë ata që duhet të rifillojnë një aktivitet.

PESHQIT

Për ju do të jetë një ditë në të cilën mund të gjeni bashkëpunim dhe sigurisht që është më e lehtë të përjetoni emocione të bukura. Në punë ka pasur një bllokim, mirëpo disa njohuri mund të jenë të dobishme … Nga ana tjetër, disa lidhje dhe kontakte janë gjithmonë të dobishme.