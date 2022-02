Horoskopi 3 Shkurt 2022, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Gjërat fillojnë të përmirësohen në punë. Karriera dhe statusi juaj shoqëror fillojnë të kthehen për mirë ndërsa shohim fundin e Mërkurit Retrogradë. Pse të mos vendosni një objektiv të ri për veten tuaj, Dash, dhe të filloni të përcaktoni se ku jeni tani dhe ku doni të arrini.

Demi

Kthehet qartësia, Demi. Merkuri retrograde përfundon dhe sektori juaj i të mësuarit dhe besimeve të larta është rritur. Është normale të vini në dyshim gjërat në jetën tuaj, veçanërisht kur mendoni se besimi juaj është sfiduar. Tani është një kohë e mrekullueshme për të rifilluar një praktikë shpirtërore ose për t’i dhënë vetes kohë për t’u lutur dhe për të medituar.

Binjakët

Ju e gjeni atë që keni kërkuar, Binjak. Ka një energji të re në sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të aplikuar për kredi ose për të filluar kërkimin e granteve dhe gjërave për të cilat puna juaj, ju ose dikush që jeni në gjendje të ndihmoni mund të keni ne nevojë. Ju nuk do të dini se çfarë ka atje derisa të shikoni.

Gaforrja

Ju jeni në gjendje të merrni një përgjigje të drejtë, Gaforre. Përfundimi retrograd i Merkurit sot ndryshon angazhimet tuaja për mirë. Ajo që mund të jetë ndjerë e turbullt në një marrëdhënie mund të fillojë të tregojë shenja premtimi dhe shprese. Mund ta keni shumë më të lehtë të lidheni me një partner të mundshëm ose një takim në një aplikacion ku komunikimi ishte sfidues. Ndoshta do të takoheni në jetën reale këtë fundjavë.

Luani

Më në fund, gjërat fillojnë të shkojnë në vend. Detyrat tuaja të përditshme fillojnë të marrin më shumë fokus dhe ju jeni më produktiv se sa keni qenë për një kohë të gjatë. Është mirë t’i përcaktoni listën tuaj të detyrave dhe agjendën tuaj javore, ndërsa filloni të rivendosni objektivat tuaja për javën.

Virgjëresha

Ka ardhur koha për argëtim. Kreativiteti juaj është rritur. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të menduar për një ngjyrë të freskët në shtëpinë tuaj, brenda ose jashtë. Ndoshta ju jeni gati të hidhni shtratin e vjetër, qilimat dhe t’i jepni një dhome të tërë një pamje të freskët për të sjellë energji të re në hapësirat tuaja të jetesës.

Peshorja

Është koha për të vendosur gjërat në rregull. Të gjitha çështjet që lidhen me shtëpinë dhe familjen tuaj fillojnë të përmirësohen. Përdoreni këtë kohë për të filluar të rivendosni më shumë rregull në jetën tuaj shtëpiake. Organizoni artikujt që përdorni çdo ditë; ndoshta është një kohë e mirë që vendosja e gjërave në një lloj sistemi të përdorshëm të jetë praktike për fundjavën e ardhshme.

Akrepi

Mund të vijë një mesazh ose kontratë e rëndësishme, Akrep. Retrogradi i Merkurit ka përfunduar zyrtarisht, duke sjellë përmirësime në komunikimin tuaj. Gabimet në kontrata, dokumentet dhe gjërat që ju është dashur të dorëzoni gjatë javëve të fundit mund të kthehen tek ju për një rishikim. Merrni kohë për t’i rishikuar gjërat me kujdes, dhe nëse keni nevojë për një grup sysh shtesë për të lexuar atë që jeni gati të nënshkruani, mos hiqni dorë nga kjo.

Shigjetari

Faturat paguhen, Shigjetar. Çështjet e parave që keni pasur gjatë gjithë Merkurit Retrogradë fillojnë të përmirësohen dhe kjo është një kohë kur të ardhurat fillojnë të vijnë. Çdo pagesë që ju takon çuditërisht mund të realizohet, edhe nëse keni menduar se nuk do të ndodhin kurrë. Argëtohu por edhe shpenzo me mençuri.

Bricjapi

Ti mëson diçka të re, Bricjap. Mërkuri përfundon retrograën duke sjellë energji të re në sektorin tuaj të identitetit dhe zhvillimit personal. Është një kohë e shkëlqyer për të filluar një kurs studimi në internet ose për t’u regjistruar në një klasë që ju nevojitet për punë. Përshtatja e gjërave që përfshijnë mësimin në orarin tuaj do të fillojë të bëhet shumë më e lehtë për ju.

Ujori

Ju do të mësoni se kush është dikush në të vërtetë. Përfundimi retrograd i Mërkurit do të nxjerrë në dritë armiqtë tuaj të fshehur. Diçka që dëgjoni mund të zbulohet dhe më në fund mund ta dini nëse keni një person në jetën tuaj të cilit mund t’i besoni ose që do t’ju godasë pas shpine (tani dhe më vonë).

Peshqit

Ju zbuloni se çfarë ka më shumë rëndësi në jetë. Miqësitë tuaja fillojnë të lulëzojnë duke filluar nga sot dhe më në fund ndiheni sikur keni atë grup njerëzish që ju mbështesin dhe që ju ka munguar aq shumë. Kjo është një kohë e mrekullueshme për të festuar dhe për të bërë plane me njerëzit që ju pëlqen të jeni pranë. Gjeni kohë për miqtë tuaj më të mirë dhe gjithashtu për të takuar njerëz të rinj./albeu.com/