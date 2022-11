Horoskopi 29 nëntor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Për shkak të opozitës së sotme Merkur-Mars Retrograde, ju bëni shumë gabime në komunikime dhe ndërveprime. Përveç kësaj, ju silleni disi në mënyrë të papjekur dhe joserioze dhe mundësisht të keni pasoja të pakëndshme në jetën shoqërore. Për fat të mirë, Sexton i njëkohshëm Merkur-Saturn premton udhëtime dhe takime të këndshme.

Sot, punët dhe problemet financiare kanë nevojë për vëmendje. Jo marrëveshjeve dhe nënshkrimeve.

Demi

Duhet të mbroni veten, paqen tuaj psikologjike dhe veçanërisht marrëdhëniet dhe ndërveprimet tuaja të rëndësishme ndërpersonale. Për fat të mirë, Sexton i njëkohshëm Mërkuri-Saturn premton një zbulim të dobishëm dhe konstruktiv për ju.

Menaxhimi juaj financiar ka nevojë për vëmendje. Shlyeni borxhet dhe çështjet në pritje, derisa ka kohë. Jo për grindjet në vendin e punës.

Binjakët

Në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale do të ketë trazira, ngjarje të papritura dhe këputje, të cilat mund të shkaktojnë probleme. Për fat të mirë, Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkur-Saturn premton t’ju “shpëtojë” nga humbjet, në momentin e fundit.

Sjellja juaj ndaj kolegëve do të sjellë probleme të mëdha. Në planin financiar jeni shumë të prirur për blerje të gabuara.

Gaforrja

Kujdesu me opozitën Merkur-Retrograde Mars për të marrë gjithçka në rregull! Dita do të ketë punë, detyrime, probleme praktike dhe vrapime që ndoshta do t’ju stresojnë. Për fat të mirë, gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn premton ndryshime freskuese në pamjen tuaj.

Sot, nxitimi dhe jeta e përditshme mund t’ju bëjnë të bëni gabime në punë. Një problem financiar i papritur po vjen.

Luani

Mos u tërhiqni nga prirja juaj për arrogancë, egocentrizëm, mendjelehtësi dhe lakmi, si dhe sjellje të tjera që mund t’ju prishin reputacionin e mirë. Për fat të mirë, gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn premton kontakte sociale dhe momente argëtuese.

Thuaj jo stresit dhe konfuzionit të tepërt për shkak të një problemi financiar ose pune që lind papritmas tani.

Virgjëresha

Thuaj jo këputjeve, grindjeve dhe reagimeve të paarsyeshme, në zonën e shtëpisë dhe familjes. Për fat të mirë, Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkuri-Saturn premton se do të gjenden zgjidhje për disa probleme të së shkuarës, të cilat ju mundojnë prej kohësh.

Në punë, durim kokëfortësi dhe kokëfortësi. Lindin shpenzime të papritura, që lidhen me shtëpinë.

Peshorja

Lëvizjet e tua kanë nevojë për vëmendje dhe veçanërisht mënyra se si ngasësh, pasi je tërhequr në gabime nga pakujdesia dhe nxitimi me opozitën Merkur-Mars Retrograde. Për fat të mirë, seksi i njëkohshëm Merkur-Saturn, premton lajme, mesazhe dhe telefonata të këndshme.

Padurimi dhe nxitimi juaj mund t’ju sjellë probleme serioze në punë sot. Në planin financiar do ketë shpenzime për një makinë apo udhëtim.

Akrepi

Duhet të tregoheni më mbrojtës dhe të kujdesshëm me blerjet, pasi përmbysjet dhe zhvillimet negative po vijnë. Për fat të mirë, gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn do të rivendosë besimin në jetën tuaj të përditshme.

Në punë do bëni gabime nga nxitimi apo neglizhenca. Financiarisht, kufizoni tendencën tuaj për mbeturina pa mendje.

Shigjetari

Duhet të jeni shumë të kujdesshëm për sjelljen tuaj, impulsivitetin tuaj, temperamentin tuaj të shpejtë dhe shpërthimet tuaja në të gjitha marrëdhëniet tuaja të rëndësishme ndërpersonale. Për fat të mirë, Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkuri-Saturn do të rivendosë qetësinë dhe qetësinë tuaj dhe do të kurseheni nga çarjet e mëdha.

Në karrierë, por edhe në atë financiar, do të ketë ndryshime të papritura negative që do t’ju stresojnë dhe ju panikojnë.

Bricjapi

Për fat të mirë, Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Merkur-Saturn mbron sekretet tuaja dhe ju këshillon të lëvizni në prapaskenë, veçanërisht në sektorin e komunikimit.

Detyrimet tuaja të punës po rriten në mënyrë të papritur dhe jeni të stresuar. Në planin financiar do pendoheni për disa shpenzime ekstravagante sot.

Ujori

Me opozitën retrograde Merkur-Mars, kufizoni menjëherë shpërthimet tuaja. Për fat të mirë, Gjashtëkëndëshi i njëkohshëm Mërkuri-Saturn do t’ju ndihmojë të mbani gjakftohtësinë tuaj.

Në karrierën tuaj, disa nga planet tuaja janë përmbysur. Financiarisht, mos shpenzoni në mënyrë të pamatur sot.

Peshqit

Mundohuni të mos prishni imazhin dhe reputacionin tuaj të mirë shoqëror. Për fat të mirë, sekstili i njëkohshëm Merkur-Saturn do të rikthejë seriozitetin dhe pjekurinë tuaj, me kohë.

Në biznesin tuaj po vijnë trazira të forta. Disa probleme të papritura financiare ju shqetësojnë.