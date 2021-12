Horoskopi 29 Dhjetor, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Dita e sotme fillon me Hënën në sektorin tuaj të karrierës. Ky ekuilibër midis energjisë mashkullore dhe femërore është i përsosur për projekte, planifikim dhe kryerjen e gjërave. Është koha e përkryer për të bërë pyetje, për të bërë disa kërkime, për të kërkuar dokumente ose skedarë të rëndësishëm.

Demi

Çfarë po ju pengon të thoni një po të fortë? Me Diellin dhe Hënën që funksionojnë mirë në sektorin tuaj të besimit, ka shumë mundësi për të rishikuar vlerat tuaja.

Binjakët

Çfarë frike po shmangni? Me Diellin dhe Hënën që flasin me njëri-tjetrin për sekretet, ka disa xhevahire të fshehura që duhet t’i eksploroni dhe t’i nxirrni në dritë. Nëse keni luftuar me veset ose keni marrë angazhime shëndetësore dhe nuk i përmbaheni, sot mund të jetë vendi ku shtypni butonin e rivendosjes dhe gjithçka do të funksionojë për ju.

Gaforrja

Çfarë përmirësimesh duhen bërë në marrëdhëniet tuaja me të tjerët? Me Diellin në sektorin tuaj të angazhimeve këtë muaj, dashuria, marrëdhëniet dhe partneritetet janë në radar. Kjo është koha e përkryer për të filluar diçka të re me një të dashur ose për të ëndërruar për gjërat që mund të bëni në të ardhmen.

Luani

Duhet të dilni nga rutina juaj e përditshme dhe të merrni pjesë në aktivitete që ju sjellin emocione të reja. Duhet të keni kujdes nga njerëzit që ju rrethojnë pasi jo të gjitha ja u duan të mirën.

Virgjëresha

Hëna është në shenjën e zodiakut të Akrepit, sektori juaj i komunikimit dhe me Diellin që ju inkurajon të jeni më lozonjare dhe romantike, mund të jeni flirtuesi i grupit. Dita është e hapur për lojëra dhe për t’u bërë krijues.

Peshorja

Ka ardhur koha që të kurseni pak më shumë. Hëna është në shenjën e zodiakut të Akrepit, sektori juaj i parave dhe është koha për të bërë inventarin e asaj që keni dhe çfarë ju nevojitet, veçanërisht në shtëpinë tuaj.

Akrepi

Me Diellin në Bricjap, zbatimi i ideve tuaja është ajo që duhet të bëni. Hëna ju mbështet që të bëni gjëra të cilat ju bëjnë të përmirësoheni. Ju mund të keni një dëshirë të thellë për të arritur një qëllim të caktuar në jetë, dhe megjithatë, keni qenë të rezervuar për të shkuar drejt tij. Lërini mënjanë çdo frikë dhe filloni të planifikoni se cilat do të jenë hapat tuaj të ardhshëm.

Shigjetari

Duket se njerëzit ju pëlqejnë më shumë kur mendojnë se keni para? Njerëzit në fakt shpresojnë që ju t’i ndihmoni për shkak të zemrës tuaj. Hëna është në shenjën e zodiakut të Akrepit, sektori juaj i armiqve të fshehur, ndaj tregohuni të kujdesshëm, Shigjetar.

Bricjapi

Cilat janë qëllimet tuaja dhe a keni nevojë për dikë që t’ju ndihmojë t’i arrini ato apo mund t’ia dilni vetëm me ëndrrat tuaja? Është koha për të filluar të bëni planet tuaja dhe të hidhni hapa drejt së ardhmes. Nëse keni nevojë për një partner kërkoni që një person të cilit i besoni të jetë ai individ në jetën tuaj.

Ujori

Çfarë do të dëshironit të ndryshonit në të kaluarën tuaj? Mund të keni bërë disa gabime në punë ose në përzgjedhjen e roleve në punën tuaj. Nuk është kurrë vonë për t’u përmirësuar.

Peshqit

Miqtë mund të jenë mësues të mrekullueshëm. A ka ndonjë person të caktuar nga i cili do të dëshironit të mësoni? Konsideroni një marrëdhënie shkëmbimi dhe tregtie këtë vit të ri.