Horoskopi 28 Shkurt 2024, do të hapet një fazë ku do të zgjohen pasione të vjetra

Dashi

Mos u fiksoni marrëzisht në mungesën e perfeksionit të një projekti tuaj apo të një personi. Nuk do ju çojë askund, sidomos nëse në dashuri jeni në kërkim të strategjive të reja për të rizgjuar ndjenjat.

Demi

Për të lindurit e kësaj shenje do të hapet një fazë ku do të zgjohen pasione tuaja të vjetra, apo do të nisni një karrierë të cilën e keni ëndërruar prej kohësh. Në dashuri, mos u tregoni shumë grindavec.

Binjakët

Do të jetë një ditë mjaft e rëndë për ata që kanë ndërmend që të nisin projekte të reja. Jini të gatshëm të diskutoni me bashkëpunëtorët tuaj, për çështje të ndryshme që kanë mbetur pezull. Parashikohen tensione në familje.

Gaforrja

Ka disa çështje burokratike, të cilat duhet ti shihni sa më parë. Jini gjithmonë të sjellshëm dhe të gatshëm në vendin e punës, pasi mund ta gjeni veten të detyruar në menaxhimin e situatave të vështira. Në dashuri, lidhja do të jetë harmonike.

Luani

Një harresë e vogël, mund të çojë në një vonesë shumë të rëndë. Megjithatë mos u dekurajoni, pasi parashikohet një javë e cila do ju lejojë që të forconi të gjitha aleancat tuaja, por duhet të jeni të gatshëm që të pranoni edhe ndonjë kompromis të vogël.

Virgjëresha

Bërja e ndonjë sakrifice të vogël do ju lejojë që të fitoni më shumë kohë dhe të vini në linjë të gjitha prioritetet e punës suaj. Gjatë kësaj dite duhet të jeni më të drejtpërdrejtë dhe karizmatikë.

Peshorja

Dëgjoni me vëmendje më të madhe të gjitha këshillat e miqve dhe kolegëve tuaj, pasi mund të merrni sugjerime të vlefshme për të kaluar një fazë në rënie. Do të arrini të kuptoni se si duhet të veproni për t’ia dalë mbanë.

Akrepi

Kjo ditë kërkon që të jeni më aktivë dhe dinamikë, sidomos lidhur me takime të reja interesante. Në vendin e punës do të merrni një konfirmim që do të forcojë pozitën tuaj.

Shigjetari

Mos u druani që ta lini veten të lirë në dashuri, pasi kjo është periudha më e duhur për të rizgjuar ndjenjat dhe për të nisur histori të reja. Por disa vendime në punë, mund t’iu vënë nën presion. Jini të qetë dhe mos u ndikoni nga nxitimi i personave të tjerë.

Bricjapi

Pikërisht për shkak të zgjuarsisë tuaj do të jeni të kërkuar nga të gjithë personat që ju duan dhe vlerësojnë. Sugjerimet tuaja do të jenë më se të vlerësuara dhe për rrjedhojë do të ndiheni mjaftë krenar. Mbrëmja parashikohet t’iu gjejë në romanticitet të plotë.

Ujori

Po merrni pjesë në projekte mjaft krijues, të cilat gjithsesi do ju vendosin në vështirësi. Puna në grup ju vendosë disi në siklet, ndaj duhet të përvishni mëngët për t’ia dalë mbanë. Në dashuri, partneri/ja kërkon që t’iu shohë më të vendosur.

Peshqit

Gjatë kësaj dite duhet të mundoheni të rikuperoni energjinë tuaj dhe të jeni gati për aventura të reja. Kjo ditë parashikohet të jetë perfekte për të kënaqur disa nevoja të partnerit/es tuaj.