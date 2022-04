Horoskopi 28 prill 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Prindërit tuaj ose një çift tjetër afër jush mund të grinden dhe mund të pritet që të merrni anën e dikujt. Mos e bëni! Është më mirë të qëndroni mënjanë dhe t’i lini t’i zgjidhin vetë mosmarrëveshjet duke u kujdesur kështu për të dyja palët. Më e mira që mund të bëni në këto rrethana është të përpiqeni të ndihmoni në ndërmjetësimin e një kompromisi.

Demi

Dikush që ju e njihni mirë mund të jetë duke thënë diçka për ju ndërsa intuita juaj ju tregon një tjetër. Shoku yt ndoshta është i shqetësuar nga diçka e sikletshme. Mos e sforconi për t;ju treguar. Do të dalë në një kohë tjetër. Nëse doni të ndihmoni, shpërqendroni mikun tuaj duke e nxjerrë atë në darkë ose një film. Kjo duhet të heq mendjet tuaja nga telashet për një kohë të gjatë.

Binjakët

Një shoqe femër mund të duket se është e mërzitur me ju. Nëse pyesni se çfarë është e gabuar, ajo me siguri do të thotë: “Asgjë”. Përdorni intuitën tuaj për të nxjerrë atë që e shqetëson dhe pastaj përpiquni ta bëni atë në një farë mënyre që të pajtohet më ju. Ju mund të dëshironi të rivlerësoni miqësinë tuaj. Ajo mund të jetë jo shumë komunikuese. Shprehja “njohje” mund t’i përshtatet asaj më mirë sesa “mik”.

Gaforrja

Disa njerëz me të cilët kaloni shumë kohë mund të hyjnë në një debat mbi konceptet shpirtërore ose metafizike. Kjo mund të bëjë që ju dhe të gjithë të tjerët të mbeteni të pakënaqshëm. Kjo nuk është koha që të ndërmjetësoni. Të dy palët e përfshira janë shumë të bashkangjitur në pikëpamjet e tyre. Ndryshoni temën!

Luani

Virgjëresha

Mosmarrëveshjet dhe tunduesit mund të pengojnë përfundimin e një projekti të rëndësishëm. Mund të ketë një detaj të planit për të cilin disa njerëz thjesht nuk mund të bien dakord. Është më mirë të përpiqeni të ripërpunoni sesa të përpiqeni t’i afroni të gjithë në këndvështrimin aktual. Të gjithë janë shumë të tensionuar për të dëgjuar arsyen. Në vend të kësaj, dëgjoni ato që ata kanë për të thënë dhe të veprojnë në përputhje me rrethanat.

Peshorja

Miqtë janë një pjesë e rëndësishme e jetës suaj. Ndërsa plakeni do të zbuloni se ato bëhen edhe më shumë. Nesër mund të zgjeroni rrethin tuaj të miqve nga një ose shumë. Ndoshta ju do të bashkoheni me një grup me interes të ngjashëm me tuajin. Ndoshta do të njiheni me dikë me të cilin ndjeni një lidhje të menjëhershme. Sido që të jetë, ky person ose persona do ta pasurojnë shumë jetën tuaj.

Akrepi

Emocionet tuaja mund të ndryshojnë intuitën tuaj nesër. Ju mund të mos merrni mendimet dhe ndjenjat e të tjerëve ashtu si veproni normalisht, dhe mund të ndjeheni si në disavantazh. Kjo është vetëm një kusht i përkohshëm. Nesër thjesht do të duhet të mbështeteni në logjikë. Kjo mund të jetë e dobishme në fund. Intuita është më e dobishme kur kombinohet me intelektin.

Shigjetari

Nesër mund të ndjeheni veçanërisht pasionantë dhe dëshirues të disa kohërave vetëm me shpirtin tuaj binjak. Sidoqoftë, partneri juaj mund të ndalohet nga përgjegjësi të tjera ose mund të mos jetë në humor. Kjo mund të jetë zhgënjyese, por mos u zemëroni. Ju nuk po refuzoheni, edhe pse mund të duket kështu. Lini një takim për nesër. Më mirë vonë se kurrë!

Bricjapi

Partneri juaj mund të pritet në shtëpinë tuaj nesër, por nuk shfaqet, dhe madje nuk mund të komunikojë as me ju. Kjo mund të bëjë që ju të shqetësoheni. Por mos u shqetësoni sepse të gjitha shenjat janë që ai është në rregull. Trafiku është fajtori më i mundshëm që mund ta vonojë pak më tepër.

Ujori

Dikush me të cilin duhet të kontaktoni për informacion mund të jetë përkohësisht i padisponueshëm. Ju mund të duhet të përpiqeni të gjeni gjithçka që ju nevojitet diku tjetër. Kjo mund të jetë e vështirë.

Peshqit

Ju ndoshta jeni ia dalë më mirë financiarisht sesa prej një kohë të gjatë, por ende nuk mund të keni arritur disa nga qëllimet monetare që do të përcaktonit. Kjo mund të jetë në mendjen tuaj nesër. Mund të jetë më produktive të gjesh qetësi një mënyrë që të mendoni ide të reja. Ju mund ta bëni atë.