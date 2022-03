Horoskopi 28 Mars 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Sot duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm në fushën miqësore. Mos harroni se miqtë do të përfitojnë dhe do t’ju ndihmojnë për të përmbushur qëllimet tuaja të larta. Nëse jeni të fejuar, duhet të kufizoni menjëherë sjelljen provokuese ndaj partnerit tuaj por përpiquni në mënyra të zgjuara të përmirësoni marrëdhënien tuaj.

Në punë, por edhe në financat duhet të jeni të kujdesshëm në diskutime.

Demi

Sot për shkak të Sinodit Afërditë-Saturn do të përballeni me disa situata të vështira në shumë fusha të rëndësishme të jetës suaj. Nëse jeni beqarë, përpiquni të mos rrëmbeheni me flirtet e kota dhe sipërfaqësore, sepse do të ekspozoheni. Nëse jeni të fejuar, ju dhe partneri juaj, fokusohuni vetëm në çështje praktike të përditshmërisë, duke vënë në vend të dytë emocionin.

Në punë gjërat shkojnë ndryshe nga sa keni dashur.

Binjakët

Sot disa konjuktura dhe situata që do t’ju dalin përmes kontakteve, bisedave, shoqërimit. Nëse jeni beqarë, mund të prisni njohje të reja të jashtëzakonshme, lajme të këndshme dhe shumë flirte. Nëse jeni të fejuar, sot duhet të shmangni diskutimet serioze me partnerin, në mënyrë që të mos ketë keqkuptime. Në karrierën tuaj, thuajni jo marrëveshjeve të reja dhe fillimeve të reja sot.

Gaforrja

Sot përqendroheni në dëshirat tuaja të thella dhe mprehtësinë tuaj, megjithatë, bindja ime e deritanishme në kontakte dhe shoqërim, nuk ju shërben si zakonisht, për të zbatuar planet tuaja. Nëse jeni të fejuar, mos u mundoni në mënyra të këqija për të marrë nën kontroll marrëdhënien tuaj dhe mos u mundoni vazhdimisht të manipuloni partnerin tuaj, sepse do ta zhgënjeni. Nëse jeni beqarë karakterizohesh nga sharmi i parezistueshëm, fakt ky që të ndihmon të joshësh lehtësisht personin që të intereson. Sot duhet të rregulloni patjetër borxhet dhe çështjet e pazgjidhura financiare.

Luani

I dashur Luan, sot do të përballeni me disa të vërteta në rrugën tuaj, të cilat do t’ju detyrojnë të ndryshoni sjelljen tuaj. Do të ishte mirë që sot të mos thuash asnjë vendim të madh dhe përfundimtar, në lidhje me marrëdhëniet tuaja ndërpersonale.

Nëse jeni të fejuar, patjetër duhet të mbani tonet e ulëta në marrëdhënien tuaj, nëse nuk doni të ndaheni mirë me partnerin tuaj. Nëse jeni beqarë, patjetër do të vijnë njohje të reja, por më mirë shmangni fillimet e reja dhe vendimet e dashurisë sot. Në fushën profesionale, mbrojini bashkëpunimet dhe partneritetet, duke qëndruar seriozë dhe të ndershëm.

Virgjëresha

Sot do ketë shumë probleme praktike në jetën tuaj të përditshme dhe do ndiheni të rraskapitur. Duhet të bëni veprime dhe lëvizje të pjekura. Nëse je beqarë merresh me një person që të intereson, përmes ambientit të punës, por duhet të jesh shumë i kujdesshëm që të mos gabohesh dhe të ekspozohesh ndaj punës. Nëse jeni të fejuar, shmangni prirjen tuaj për sjellje të largëta dhe të ftohta ndaj partnerit tuaj. Në fushën profesionale do të ketë disa pengesa, ndaj sigurohuni që të ruani pjekurinë dhe seriozitetin tuaj.

Peshorja

Dita do t’ju sjellë momente të mira dhe argëtim. Mos u joshni nga sjelljet e papjekura, egocentrizmi dhe arroganca. Nëse doni të mbroni reputacionin tuaj të mirë, duhet të shmangni gabimet. Nëse jeni të fejuar, rinovoni ndjeshëm marrëdhënien tuaj me emocion, romancë dhe pasion, megjithatë shmangni egoizmin, papjekurinë dhe kërkesat ndaj jush.

Nëse jeni beqarë mund të keni një humor të fortë erotik dhe oreks për flirtim pa pushim, por duhet të shmangni ekzagjerimet. Në fushën e karrierës shmangni sjelljet konkurruese.

Akrepi

I dashur Akrep, përqendrohuni sot në dëshirat, ëndrrat dhe qëllimet tuaja, që kanë të bëjnë me shtëpinë dhe familjen. Nëse jeni të fejuar, përpiquni të diskutoni me maturi me partnerin për problemet, pa nerva, shpërthime dhe rënkime. Nëse jeni beqarë ndoshta sot je i preokupuar, një dashuri nga e kaluara do kthehet dhe ndoshta, dëshiron t’i afrohesh sërish. Më mirë të shmangni një qasje të tillë, sepse do të zhgënjeheni. Profesionalisht, do të ketë disa keqkuptime me bashkëpunëtorët dhe kolegët tuaj. Në planin financiar ka disa detyrime financiare që kanë të bëjnë me shtëpinë.

Shigjetari

I dashur Shigjetar, për shkak të Sinodit të sotëm Afërditë-Saturn, kontaktet tuaja shoqërore, komunikimet, fillimet tuaja të reja, lëvizjet tuaja, por edhe shoqërimi juaj me vëllezërit e motrat, të njohurit dhe fqinjët mund të tronditen në mënyra të ndryshme. Përveç kësaj, duhet patjetër të kufizoni prirjen tuaj për thashetheme. Nëse jeni të fejuar, mbani një komunikim emocional dhe kuptimplotë me partnerin tuaj dhe mos u tërhiqni nga fjalët e mëdha apo ofendimet për shkak të nervave. Nëse jeni beqarë, mos u hutoni sot dhe kaloni në marrëdhënie më sipërfaqësore, vetëm për hir të flirtit. Qëndroni të pjekur dhe serioz, nëse doni të gjeni diçka që ia vlen. Në aspektin profesional, zhvillimet janë mjaft konfuze, sidomos në raport me kolegët dhe bashkëpunëtorët. Në planin financiar shmangni marrëveshjet, kontratat dhe nënshkrimet.

Bricjapi

Sot ju kënaqeni dhe përfitoni nga vetëbesimi juaj i shtuar dhe sharmi i parezistueshëm, por kjo nuk do të thotë se keni të drejtë ta teproni me kërkesat dhe kokëfortësinë. Nëse jeni të fejuar, përpiquni të kufizoni xhelozinë dhe posesivitetin, sepse ato patjetër do ta çojnë marrëdhënien tuaj drejt prishjes. Nëse jeni beqarë, nuk do të ketë zhvillime të veçanta në lidhjet tuaja të dashurisë. Në çështjet tuaja profesionale, ritmi juaj i ngadaltë është pengesa më e madhe.

Ujori

Sot ka nevojë për shumë vëmendje dhe duhet të mbroni të gjitha arritjet tuaja, me gjithë forcën tuaj.

Nëse jeni të fejuar, duhet të jeni të përgatitur për një lajm të pakëndshëm, që ka të bëjë me partnerin tuaj dhe do t’ju zvogëlojë shpresat, për sigurinë që dëshironit, prej kohësh. Nëse jeni të beqarë do të kënaqeni me lojën e dashurisë, por ndoshta do të jeni pak joserioz. Me shumë mundësi do të bëni një njohje të re sot, por duhet të jeni të pjekur dhe me këmbë në tokë, nëse doni të keni një marrëdhënie të bukur.

Peshqit

Sot duhet të përqendroheni me maturi dhe logjikë, në atë që dëshironi vërtet të jeni të qetë dhe të lumtur. Ju dëshironi me padurim të ndiheni të fortë dhe të rinovuar emocionalisht përsëri. Në karrierën tuaj ka shumë probleme dhe mund të jeni të stresuar sot. Ekonomikisht, gjeni zgjidhje për problemet që ju mundojnë tani.