Horoskopi 28 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Meqe asnje planet nuk do ndikoje ne jeten tuaj ne cift, ajo nuk do kete ndryshime shume te medha. Komunikimi do jete i mire dhe do ndiheni te qete. Beqaret nga ana tjeter do kene mundesi te njohin persona te rinj me te cilet mund te krijojne edhe lidhje. Ne planin financiar do keni fat. Fale kesaj do iu jepet mundesia te kryeni edhe ndonje shpenzim me teper.

DEMI

Nese jeni ne nje lidhje, do i shtoni dozat e imagjinates dhe do perjetoni emocione te medha. Partneri do ua shprehe me teper dashurine qe ka per ju. Beqaret do hyjne sot ne nje periudhe me te favorshme. Takimet do jene me interesante keshtu qe perfitoni sa te mundni. Urani do ndikoje negativisht tek financat. Tregohuni pak me te matur me shpenzimet nese nuk doni te ngeleni pa gje.

BINJAKET

Jeta ne cift nuk do shkoje mire gjate kesaj dite dhe do jeni gjate gjithe kohes te merzitur. Duke folur me teper me partnerin do e gjeni edhe burimin e kesaj merzie. Beqaret nuk duhet ne asnje menyre te nxitohen dhe te fillojne lidhje pa e njohur personin qe kane prane. Edhe financat do kerkojne me teper kujdes sesa kohet e fundit. Tregohuni me te kursyer dhe do dilni te fituar.

GAFORRJA

Venusi do e mbroje gjate gjithe kohes sot jeten tuaj ne cift. Disa mund te kene edhe ndonje rizgjim tepasionin dhe sensualitetit. Pritet te jete dite e kendshme. Nese keni kaluar nje faze te veshtire do filloni t’i vini gjerat ne vije. Beqaret nuk duhet te bejne gjithcka qe iu kerkohet sepse disa do tallen. Buxheti do jete i paqendrueshem. Tregohuni me te kujdesshem se zakonisht.

LUANI

Do jeni me realiste ne jeten tuaj ne cift dhe do kaloni momente me emocionuese prane atij qe dashuroni. Do i kaloni me lehtesi edhe te gjitha debatet qe keni pasur. Marsi do ua zgjoje sensualitetin beqareve. Do keni edhe ndonje dashuri me shikim te pare. Menaxhojini me maturi financat dhe do e shihni qe gjithcka do shkoje me se miri. I keni te gjitha mundesite.

VIRGJERESHA

Perkushtojuni me teper sot atij qe keni ne krah dhe do ndiheni edhe vete me mire. Cmojini me teper cilesite e tij, por mos beni gabimin ta ngrini ate ne piedestal. Beqaret do gjenden perballe zgjedhjeve te veshtira. Mendohuni mire para se te thoni fjalen e fundit, mos degjoni vetem zemren. Yjet do iu ndihmojne te kryeni operacione te rendesishme financiare. Situata do jete e mire.

PESHORJA

Ka ardhur koha te merrni ne dore frenat e jetes suaj dhe te ecni ne drejtimin e duhur. Nga ana tjeter mos u tregoni shume kerkues me partnerin dhe toleroni pak. Beqaret nuk do jene me fat dhe do qendrojne vetem serish. Mos e humbni shpresen sepse do vije edhe dita juaj. Sektori financiar do kete permiresime te ndjeshme. Kjo do iu jape mundesine te beni ndonje shpenzim me teper.

AKREPI

Marredhenia juaj me partnerin do jete me e ngrohte gjate kesaj dite. Plutoni do krijoje kushtet e favorshme qe ju te dashuroheni ne menyre pasiononte dhe te perjetoni kenaqesi pa fund. Fati do iu buzeqeshe beqareve. Do keni takime te njepasnjeshme dhe do ndiheni mire me disa persona. Nese keni pasur veshtiresi financiare kohet e fundit, sot do filloni te ndiheni me mire.

SHIGJETARI

Dite aspak e qendrueshme kjo e sotmja per jeten ne cift. Nese iu lindin dyshime per partnerin, shprehjani atij, mos i mbani per vete. Beqaret jo vetem qe do kene takime, por me shume gjasa do fillojne edhe histori te kendshme dashurie. Do ndiheni me te plotesuar. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire prandaj duhet te filloni te beni me shume ekonomi. Ju mundeni.

BRICJAPI

Merkuri do jete planeti qe do influencoje ne jeten tuaj ne cift. Do jeni me te kthjellet pe rate qe doni dhe do flini hapur me partnerin tuaj. Beqaret do joshin se tepermi dhe do kene sukses ne dashuri. Me ne fund edhe ju mund te ndryshoni status. Per sa iu perket financave, duhet te shmangni shpenzimet dhe operacionet e medha. Nuk eshte koha e duhur per ato.

UJORI

Dite e mire edhe pse pa emocione te forta kjo e sotmja per ciftet. Do ndiheni mire dhe te mbrojtur prane atij qe dashuroni. Beqaret do kene nje takim mjaft interesant por do druhen t’i shprehin emocionet. Filloni te ndryshoni sepse nuk keni per te shkuar asgjekund keshtu. Financat do jene me te mira sesa ju e kishit menduar. Shfrytezojeni diten deri ne fund.

PESHQIT

Do i zgjidhni te gjitha mosmarreveshjet qe keni pasur me partnerin kohet e fundit dhe do ndiheni me mire. Mos humbisni per asnje moment komunikimin ne cift. Beqaret do jene akoma me te favorizuar sepse do gjejne dashurine e jetes se tyre. Tregohuni te vemendshem qe ta kuptoni per cilin person behet fjale. Ne sektorin financiar do jeni luftarake dhe do arrini ate qe doni.