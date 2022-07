Horoskopi 24 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Do ndiheni te lumtur ne krahët e partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe çdo gjë mes jush ka për te ecur për mrekulli. Shfrytëzojeni çdo çast sa me shume qe te mundeni. Beqaret do marrin ftesa dhe propozime gjithë kohës, kështu qe do jete ne dorën e tyre përzgjedhja qe do bëjnë. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë mire është te mos rrezikoni shume duke shpenzuar shuma te mëdha.

Demi

Kjo nuk do jete dita ideale për ju te dashuruarit. Nuk do merreni vesh shume mire me ata qe keni ne krah dhe për çdo gjë do ja hidhni fajin tjetrit. Beqaret nuk do duan aspak te bëjnë ndryshime te mëdha ne jetën e tyre dhe do mjaftohen thjesht me disa njohje. Ne planin FInanciar do keni me shume vështirësi se kohet e fundit. Pranojeni ndihmën qe do iu japin te afërmit.

Binjakët

Do merrni bekimin e yjeve gjate gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia ne çift do ketë goxha përmirësime. Do e keni me te lehte te ×isni me partnerin, madje edhe për te shkuarën para tij. Beqaret do kenë papritur një takim qe do ua ndryshoje jetën si asnjëherë me pare. Buxheti nuk do ketë përmirësime, por edhe aq para sa do keni do ju mjaftojnë për t’ia dale mbanë.

Gaforrja

Do keni mosmarrëveshje te shumta sot me parterin tuaj dhe nuk do merreni dot vesh me te për asgjë. Te dy do jeni me nerva dhe te dy do e ngrini zërin me shume sesa duhet. Beqaret do ndihmohen nga Marsi dhe do kalojnë momente mjaft pasionante. Jeta e tyre do marre një kuptim tjetër tashme. Financat do rrini t’i mbani te ekuilibruara. Bravo për çdo hap qe do hidhni.

Luani

Sot do jeni me te vetëdijshëm për gabimet qe keni bere ne jetën tuaj ne çift dhe do bëni te pamundurën qe partneri ta pranoje faljen tuaj. Deri ne mbrëmje do kaloni sFIda, por do ja arrini qëllimit. Beqaret do pranojnë çdo lloj angazhimi mjafton qe te mos mbeten me vetëm. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjithë kohës prandaj gjendja do mbetet shume e mire.

Virgjeresha

Dite e mbushur me disa vështirësi do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do jeni te dy palët mendjemëdhenj dhe nuk do e ulni hundën për asnjë arsye. Beqaret do jene te pasigurte nëse duan apo jo ta ndryshojnë statusin e tyre. Financat do jene aq te mira saqë mund te kryeni edhe disa shpenzime pa frike me shume se zakonisht.

Peshorja

Te dashuruarit do kalojnë momente interesante dhe dita do jete përgjithësisht e animuar. Vetëm emocione pozitive do ketë sot. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare gjate kësaj dite dhe do ndiheni me ne fund te plotësuar tërësisht. Ne planin FInanciar duhet te ndiqni disa strategji strikte sepse situata nuk do jete ne gjendjen me te mire. Mos prisni derisa gjendja te përkeqësohet fare.

Akrepi

Do jeni gjithë kohës me nerva sot ju qe jeni ne një lidhje dhe do debatoni edhe për gjerat me elementare me atë qe keni ne krah. Beqaret thuajse do e humbasin shpresën për te pasur ndryshime te statusit, por papritur ka për t’iu ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Me shpenzimet do dini si t’i bëni llogarite kështu qe gjendja do vazhdoje te mbetet e mire.

Shigjetari

Dite përgjithësisht e qete do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ja kaloni gjithë kohës mire me atë qe keni ne krah dhe asgjë e keqe nuk do ju ndodhe. Beqaret do jene shume romantike dhe do joshin me mënyrë nga me te ndryshmet. Deri ne fund te ditës do kenë bere për vete disa persona. Ne planin FInanciar do bëni mire te mos hidhni hapa te pamenduara sepse mund te keni probleme.

Bricjapi

Do e thelloni edhe me shume marrëdhënien ne çift gjate kësaj dite dhe me ne fund pas kaq \kohesh do ndiheni te plotësuar. Nuk do ju mungoje asgjë. Beqaret do FIllojnë një lidhje interesante, por qe do doje pak kohe te shndërrohet ne diçka me te madhe. Ne planin FInanciar duhet analizuar me kujdes çdo gjë para se te hidhni hapa. Ne këtë mënyrë nuk do keni te papritura te pakëndshme.

Ujori

Do përkujdeseni deri ne detajet me te vogla sot ju te dashuruarit dhe jeta ne çift ka për te qene fantastike. Te gjithë do ju kenë zili, por askush nuk do munde dot t’iu prishe harmoninë. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te FIllojnë edhe lidhje pasionante. Ne planin FInanciar duhet te tregoheni sa me te matur qe te mundeni sepse ne te kundërt situata mund t;iu dale jashtë kontrollit.

Peshqit

Do jeni shume te kujdesshëm sot me fjalët qe do thoni ne mënyre qe te mos krijohen kon×ikte me partnerin. Ne mbrëmje mund te kaloni edhe çaste te këndshme. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë emocion te madh. Duhet te bëjnë durim edhe për pak kohe. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes dhe maturi kështu qe gjendja do mbetet e kënaqshme.