Horoskopi 20 mars 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Yjet do ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite dhe do i merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruarit do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë e mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, falë sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotërojë gjatë gjithë kohës tensioni dhe problemet. Shpesh do gjendeni ne udhëkryqe. Me financat do jeni shumë praktikë dhe do dini ta mbani gjendjen nën kontroll.

Demi

Sot do dini si t’i bëni të tjerët të ndihen mirë pranë jush dhe kjo do ua mbushë edhe ju shpirtin me gëzim. Nëse keni një lidhje do përkujdeseni në detaje për personin që dashuroni. Ai gjithashtu do mendojë si t’ua bëjë qejfin sa më shumë. Për ju beqarët do ndodhin gjëra të çuditshme, fillimisht nuk do kuptoni asgjë, por deri ne mbrëmje çdo gjë do kthjellohet. Në punë mundet t’iu kërkohet të bëni edhe punën e një kolegu që mungon. Organizojeni ditën si duhet në mënyrë që të mos mbeteni mbrapa me ato që keni nisur. Financat nuk kanë për të qenë shumë të kënaqshme prandaj duhet të bëni kujdes.

Binjakët

Sot nuk do ju kushtoni shumë rëndësi gjërave thelbësore dhe ky do jetë një gabim i madh. Nëse keni një lidhje të qëndrueshme duhet të jeni shumë vigjilentë. Tregohuni edhe më të butë dhe kujdesuni më shumë për partnerin, përndryshe do mund të keni edhe surpriza të pakëndshme. Për beqarët nuk do ketë asnjë ndryshim në jetën sentimentale. Në punë do i bëni gjërat si duhet dhe do kaloni edhe sfidat e vështira që mund t’iu dalin para. Ndonjëherë mund të përhumbeni, por disa kolegë të vjetër do iu nxisin të ecni para. Në planin financiar do keni tendence të merrni rreziqe, ndërkohë që është më mirë të prisni edhe pak ditë më shumë për të hedhur hapa.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite duhet të bëni të pamundurën për të pranuar kritikat që do ju bëhen dhe për të mos bërë më gabimet e mëparshme. Nëse keni një lidhje shikojini gjërat me një sy tjetër dhe çdo gjë do shkojë mirë. Partneri do mundohet me sa ka mundësi t’ua plotësojë dëshirat që i keni shprehur. Plotësojani edhe ju disa. Yjet do iu ndihmojnë ju beqarëve të hidheni në detin e kënaqësisë dhe ndjenjave. Do keni disa takime shumë të veçanta sot. Në punë do ndërgjegjësoheni disi pas disa gabimeve që keni bërë dhe gjërat do ju ecin më mirë. Pritet një ditë me fat edhe për sa i përket buxhetit. Blijeni më në fund atë veshje që e keni parë prej kohësh.

Luani

Një projekt shumë i dashur dhe i ëndërruar prej kohësh do mund të realizohet gjatë kësaj dite. Fati do jetë në anën tuaj dhe çdo gjë ka për t’iu ecur për mrekulli. Klima në jetën tuaj në çift do jetë mjaft harmonike dhe e bukur. Do i përkushtoheni më tepër partnerit dhe do bëni plane afatgjata me të. Ju beqarët do bëni mirë të mos hidhni asnjë hap të nxituar sepse sot nuk është koha e duhur. Prisni edhe disa ditë për të filluar një histori dashurie. Në punë do iu hapen horizonte të reja dhe gjithçka ka për t’iu ecur akoma dhe më mirë. Në planin financiar do përballeni me vështirësi, por sërish do ja dilni mbanë.

Virgjëresha

Sot të gjithë do ju ndihmojnë e do ju mbështesin dhe kjo do ua mbushë zemrën me gëzim të madh. Ju të dashuruarit do keni shumë dëshirë të përjetoni emocione të fuqishme. Venusi do ua japë këtë mundësi dhe do kaloni një ditë të veçantë pranë atij që doni. Në disa momente pasioni mund të arrijë edhe kulmin. Edhe për ju beqarët do jetë një ditë shumë e mirë për te projektuar të ardhmen. Në punë do i keni të gjitha mjetet për të arritur atë që dëshironi dhe askush nuk do ju ndalojë dot. Financat do jenë të mira, por ju do bëni shpenzime të pamenduara mirë dhe gjendja do dobësohet shpejt.

Peshorja

Sot do keni ide të shkëlqyera se si të realizoni disa nga objektivat tuaja. Nga ana tjetër nuk do ju mungojë as durimi. Nëse jeni në një lidhje mëngjesi do jete paska i trazuar dhe me ndonjë debat, por pas mesditës gjithçka do qartësohet dhe zemra juaj do ndihet mirë. Për beqarët ka për të qenë një ditë shumë e bukur e mbushur me entuziazëm. Ndonjëherë gjërat më të bukura ndodhin atëherë kur nuk i parashikon. Sektori profesional do jetë i shkëlqyer. Jo vetëm që do ecni para me ritme të shpejta, por do ju dëgjohet edhe fjala. Edhe pse financat do jenë të mira nuk duhet të shpenzoni pa u menduar.

Akrepi

Ditë sharmante do jete kjo e sotmja për ju dhe buzëqeshja nuk do ju largohet nga fytyra. Nëse jeni në një lidhje do kaloni orë të këndshme pranë atij që dashuroni. Nuk do mungojnë nga të dyja palët komplimentet, fjalët e ëmbla dhe gjestet romantike. Gjithçka do jetë në perfeksion. Për beqarët dashuria do fillojë me një shoqëri kështu që tregohuni sa më të hapur për njohjet e reja. Në punë vërtet do jeni të ngarkuar, por përkujdesi dhe përgjegjshmëria nuk do ju çojë në rrugë të gabuar. Organizimi gjithashtu do jetë një pikë e fortë. Në planin financiar mund të keni disa vështirësi të vogla, por sidoqoftë gjendja nuk do jetë alarmante.

Shigjetari

Sot do dalloni nga të tjerët. Do ndiheni të lirë për të bërë atë që do keni në mendje e nga ana tjetër nuk do i nënvlerësoni as të tjerët. Gjithçka në lidhjen tuaj do shkojë më mirë sesa e prisnit. Do komunikoni më shumë me të dhe do kaloni edhe momente pasionante. Mos e lini asnjë moment t’iu ikë dem. Ata që janë vetëm do kenë ndryshime dhe surpriza. Duket se takimi i shumëpritur do të ndodhe sot. Në punë do jeni me shumë fat dhe gjithçka do ju realizohet ashtu si keni dashur. Askush nuk do mundet t’iu sfidojë dot. Marsi do iu mbrojë në planin financiar dhe ju mund të përfitoni për të bërë edhe ndonjë shpenzim më tepër.

Bricjapi

Nëse doni që gjërat t’iu ecin mirë sot duhet patjetër të ndryshoni disa gjëra dhe pse jo të hiqni edhe dorë nga disa zakone. Situata në jetën tuaj në çift do jetë e mirë, por shmangni me çdo kusht të viheni në gare me partnerin. Kjo do sillte edhe ndonjë mosmarrëveshje me të. Ju beqarët nga ana tjetër do takoni dikë i cili do iu bëjë të ndiheni mire. Do përjetoni emocione të forta. Në punë do iu jepen përgjegjësi të reja të cilat me pak mundim do i përmbushni me sukses. Do ndiheni krenare për veten dhe nga ana tjetër do merrni shpërblime të majme nga shefat. Për financat do përkujdeseni shumë dhe do sakrifikoni edhe ndonjë shpenzim të nevojshëm. E gjithë kjo do kompensohet.

Ujori

Mijëra ide do ju lindin në kokë gjatë kësaj dite, por nuk duhet të veproni pa qenë plotësisht të bindur për atë që doni të bëni vërtet. Të influencuar nga Saturni, ju të dashuruarit, do bashkëpunoni më shumë me partnerin tuaj. Ai do dijë si t’iu bëjë të ndiheni mirë dhe të lumtur. Ju beqarët, falë Marsit do keni mundësi për një takim shumë të veçantë. Në jetën tuaj do ndizet pasioni i dashurisë. Në punë do jetë Dielli ai që do ju bëjë të keni vullnet dhe të mos ndaleni përpara sfidave. Edhe sektori financiar do shkojë më së miri. Papritur do merrni goxha lek. Kujdes, mos i harxhoni të gjitha menjëherë sepse do iu duhen për më vonë.

Peshqit

Humori do ju ndryshojë gjithë kohës sot dhe herë pas here mund të gjendeni në situata të vështira. Ju që keni një lidhje do e ndryshoni shpesh sjelljen me atë që keni në krah dhe në disa momente mund ta acaroni tej mase atë. Po e tepruar ai edhe mund t’iu largohet përgjithmonë. Ju beqarët duhet të dilni sa më shumë me miqtë sepse ashtu do mund të takoni edhe persona interesantë. Shefat do ju kërkojnë t’i përmbushni sa më parë detyrat që iu kanë dhënë dhe do ndiheni nën trysni. Mos i dramatizoni gjërat sepse pak nga pak gjithçka mund të arrihet. Me financat nuk do i keni punët aspak mirë.