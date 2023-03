Horoskopi 19 mars 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Sot do mendoni vetëm për ato që do kaloni dhe aspak për ato që mund të ndodhin në të ardhmen. Dita do jetë e qetë, por pa emocione të mëdha. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm. Mundësitë që do dalin nuk do jenë ato që ata keni pritur. Neptuni do dominoje ne sektorin e financave dhe do sjellë përmirësime të ndjeshme.

Demi

Ditë e ngrohtë dhe plot diell kjo e sotmja për të dashuruarit. Komunikimi në çift do vazhdojë të jetë i mirë dhe nuk do keni asnjë mosmarrëveshje. Beqarët duhet të përdorin të gjitha armët që kanë për ta bërë për vete personin që iu pëlqen. Në planin financiar bëni kujdes që mos të keni probleme.

Binjakët

Për pjesën më të madhe të atyre që janë në çift, dita do jetë e qëndrueshme, por do ketë edhe nga ata që do mendojnë për aventura kalimtare. Kujdes! Beqarët nuk do arrijnë të krijojnë lidhjen që kanë menduar edhe pse mundësitë për takime do jenë të shumta. Financat do jenë të qëndrueshme, por nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të tejskajshme.

Gaforrja

Sot do ngrini disa pikëpyetje mbi jetën në çift. Mos merrni vendime të nxituara, por flisni njëherë me partnerin/en për të parë çfarë mendon ai. Beqarët do jenë ëndërrimtare dhe do kërkojnë të përjetojnë sa më shumë kënaqësi. Kujdes, mos bëni asnjë hap për të cilin të pendoheni. Financat do ndikohen pozitivisht nga planetët.

Luani

Ditë e stuhishme dhe problematike kjo e sotmja për jetën në çift. Debatet do jenë të shumta dhe disa do mendojnë t’i japin fund lidhjes. Beqarët do pëlqejnë një person që nuk iu përshtatet aspak. Mos merrni hapa të nxituara sepse do vuani. Mërkuri do ndikojë pozitivisht tek financat.

Virgjëresha

Pritet që kjo ditë të jetë e bukur dhe e mbushur me emocione të forta për të dashuruarit. Do flisni edhe për disa tema delikate dhe do i zgjidhni me qetësi ato. Të dy do tregoheni më të kuptueshëm me njeri-tjetrin. Venusi do iu mundësojë beqarëve një takim misterioz dhe në një vend që nuk iu shkon mendja. Financat nuk do jenë të mira.

Peshorja

Ata që janë në një lidhje do ndihen të lënë pas dore nga partneri/ja dhe do mërziten. Mos i mbani këto ndjenja për veten, por shprehjani atij sa më shpejt. Beqarët do ndihen për mrekulli ashtu si janë dhe nuk do kërkojnë në asnjë moment të kenë dikë pranë. Financat do jenë delikate.

Akrepi

Jeta në çift do jetë paska e trazuar sot, megjithatë nëse tregoheni të duruar dhe toleroni herë pas here gjërat do përmirësohen shpejt. Shmangni sa më shume kokëfortësinë! Beqarët do jenë joshës dhe do arrijnë ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Financat do jenë më të mira sesa ju mendonit.

Shigjetari

Mos bëni asnjë ndryshim gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift edhe pse ekzistojnë njëmijë e një arsye për ta bërë. Prisni edhe disa ditë. Nëse jeni beqarë duhet të keni durim dhe të mos nxitoni për të filluar aventura kalimtare. Në planin financiar do keni mundësi ta përmirësoni buxhetin.

Bricjapi

Jeta juaj në çift do jetë delikate gjatë kësaj dite. Disa mund të kenë edhe debate të zjarrta të cilat do i futin në pesimizëm për të ardhmen. Kujdes me ato që do thoni. Beqarët duhet me patjetër të harrojnë ato që kanë kaluar në të shkuarën dhe të mendojnë vetëm për ato që do vijnë. Financat nuk do jenë te këqija.

Ujori

Jeta juaj në çift do jetë mjaft e qëndrueshme gjatë kësaj dite. Asnjë planet nuk do ua prishë harmoninë dhe do bëni gjithçka që mendoni. Ata që kanë mbajtur ndonjë sekret të vogël duhet të përfitojnë për t’ia thënë partnerit/es. Beqaret nuk do e kërkojnë dashurinë sepse do ndihen mirë edhe ashtu si janë.

Peshqit

Pritet që falë Hënës, çdo gjë të shkoje më së miri në jetën tuaj në çift. Do thurni projekte afatgjata dha marrëdhënia me partnerin/en do përforcohet. Beqarët ka shumë mundësi ta gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe të ndihen shumë mirë për këtë fakt. Në planin financiar do tregoheni të kujdesshëm dhe situata nuk do ketë tronditje./Albeu.com/