Horoskopi 18 maj 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Dinamizmi do ju shoqërojë gjatë gjithë kësaj dite dhe do jeni burim shprese edhe për ata që ju rrethojnë. Të gjithë do kenë dëshirë t’i kenë pranë. Për ju të dashuruarit pritet që dita e sotme të jetë plot diell. Do flisni hapur me partnerin dhe nuk do i mbani asnjë mëri njëri-tjetrit. Ju beqarët do keni takime të njëpasnjëshme dhe nuk do dini kë të zgjedhin më parë. Reflektoni dhe besojini intuitës. Në punë do ju pëlqejnë shumë dita e sotme sepse do keni gjëra të ndryshme për të bërë dhe nuk do përballeni me rutinën. Do ndiheni edhe më të gatshëm për të ndërmarrë sfida. Në planin financiar do ndikojë si Marsi ashtu edhe Jupiteri. Të dy së bashku, këta planetë do sjellin probleme.

Demi

Sot do keni tendencë të jeni liderë dhe mund të dilni mbi të tjerët. Gjithsesi çdo hap hidheni me kujdes që të mos lëndoni ata që keni pranë. Ju të dashuruarit mos kërkoni të dominoni ne çift sepse do keni mosmarrëveshje me partnerin. Bëjini rezistencë ndikimit pervers të Jupiterit. Hëna do iu krijojë ju beqarëve mundësi të shumta për takime. Shfrytëzojini nëse nuk doni të vuani vetminë. Për një punë me cilësi do kërkoni infiormacione kudo dhe do e bëni gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Do ua vini veshin edhe këshillave që do iu jepen. Klima në planin financiar do jetë e paqëndrueshme. Shmangni transaksionet dhe ulni sa të mundni shpenzimet.

Binjakët

Gjatë kësaj dite nuk do ju pëlqejë për asnjë moment vetmia dhe do doni të argëtoheni e të jeni në lëvizje. Planetët në fakt do ju mbështesin fort. Jeta juaj në çift do jetë mjaft e animuar dhe e këndshme. Do bashkëpunoni për gjithçka dhe do e respektoni mendimin e tjetrit. Nëse vazhdoni në këtë rrugë shumë shpejt do shkoni në martesë. Ju beqarët nuk do jeni shumë të favorizuar në dashuri kështu që do bënin mirë të prisnin pak. Në punë do ndiheni shumë më energjikë se më parë dhe nuk do ju trembë asgjë. Ambienti dhe rrethanat do jenë shumë të përshtatshme për të arritur atë që doni. Në planin financiar do përballeni me probleme të mëdha. Bëni kujdes.

Gaforrja

Sido që të ketë qenë jeta juaj para pak kohësh sot Saturni do sjellë ngjarje pozitive. Do jeni të kujdesshëm edhe për detajet dhe nuk do ju dalin probleme. Urani premton jo vetëm sensualitet dhe ngrohtësi për ju të dashuruarit, por gjithashtu qëndrueshmëri dhe besnikëri. Do e kuptoni më në fund se ju dhe partneri jeni bërë për njëri-tjetrin. Ju beqarët do lodheni shumë duke kërkuar “gurin e çmuar”, por për fat të keq nuk ka shumë mundësi që ta gjeni. Edhe në punë do e rigjeni ekuilibrin dhe do ndiheni më të lirë për të bërë ato që keni menduar deri më sot. Tregohuni të matur nëse doni të kryeni operacione të mëdha financiare sepse situata nuk do jetë e kënaqshme.

Luani

Marsi do sjellë tension në jetën tuaj sot dhe nuk do ndiheni aspak të qetë. Herë pas here do keni edhe frikë të thoni atë që mendoni. Ju të dashuruarit mos luani me ndjenjat e partnerit tuaj sepse do dilni të humbur dhe do vuani. Nga ana tjetër mos kërkoni as të keni pushtet mbi të. Ju beqarët nuk do jeni aspak të sigurt për atë që doni prandaj do bëni mirë të mos fillonin asnjë lloj angazhimi. Në punë do bëni mirë të punoni në grupo sepse vetëm nuk do mund t’ia dilni dot. Kolegët do ju ndihmojnë edhe të shprehni mendimet përveçse do ju bëhen krah për realizimin e objektivave. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë yjet këshillojnë më tepër maturi me shpenzimet. Mbrojeni veten sa të mundeni.

Virgjëresha

Do jeni shumë misteriozë gjatë kësaj dite dhe shumë do duan t’iu qëndrojnë afër për t’iu zbuluar. Jeta sociale ka për të qenë shumë më e mirë nga sa kishit menduar. Ju të dashuruarit nuk do jeni shumë të privilegjuar. Debatet do jenë të njëpasnjëshme dhe nuk do ndiheni të qetë. Nëse jeni beqarë duhet të shmangin me çdo kusht personat e shenjës së Binjakëve dhe të Luanit. Do vuanin nëse do afroheni me ta sepse keni shumë gjëra të kundërta. Në punë do bëni çdo gjë që të keni në dorë për të mësuar gjëra të reja për profesionin dhe për të shpalosur çdo njohuri që keni. Të ardhurat do përmirësohen falë një shume të papritur që mund të merrni nga një punë e kryer më parë.

Peshorja

Ditë tejet aktive ka për të qenë kjo e sotmja. Në program janë: takimet, idetë e reja dhe lëvizjet. Me pak fjalë nuk keni për t’u mërzitur aspak. Ju të dashuruarit do ia shprehni me çdo mënyrë dashurinë partnerit. Nuk do mungojnë as fjalët dhe as veprat, vetëm e vetëm që ambienti në çift të bëhet sa më i ngrohte. Ju beqarët do keni një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Për punën do jetë ditë aktive dhe do ju duket sikur koha do ju fluturojë. Mund të realizoni disa takime dhe do merrni vendime me rëndësi. Në planin financiar do ndërmerrni disa rreziqe, por do ia dilni mbanë me sukses. Situata do stabilizohet ndjeshëm.

Akrepi

Falë ndikimit pozitiv të Hënës dhe të Venusit dot do jeni më të gatshëm për t’u përshtatur me situatat që do ju vijnë dhe do i vini në pah talentet që keni. Bashkëpunimi në çift do mbizotërojë në jetën tuaj në çift. Do i sqaroni mosmarrëveshjet e vogla që keni pasur më parë dhe do ndiheni më të qetë. Pritet një e ardhme më e mirë. Për sa iu përket ju beqarëve duhet thënë se mund të hidhni hapat e para drejt krijimit të një lidhjeje me një person të shenjës së Demit ose Akrepit. Në punë ambienti do jetë paksa më delikat. Do përballeni jo vetëm me sfida të vështira, por edhe me rivalitet të fortë. Financat do jenë të qëndrueshme dhe nuk priten probleme.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do doni t’i shihni gjërat që t’i besoni. Nëse jeni në një lidhje do kaloni një ditë delikate dhe të mbushur me debate. Do keni vështirësi, kështu që merrni masa nëse nuk doni të shkoni në ndarje. Ju beqarët nuk do jeni aspak të privilegjuar nga yjet dhe nuk do e gjejnë as sot personin që po kërkoni. Në punë shpeshherë do ju duket sikur të gjithë do mundohen t’iu prishin planet dhe në disa raste mund të debatoni. Mirë është të mendoni vetëm për planet që keni bërë, të shihni para dhe të mos e ktheni kokën pas. Në planin financiar çdo gjë do kthehet në favorin tuaj. Mund të filloni edhe një projekt fitimprurës.

Bricjapi

Në disa momente do ndiheni edhe të pasigurtë për të ardhmen gjatë kësaj dite, por një këshillë e një miku do ju ndryshojë tërësisht mënyrën e të menduarit. Dashuria për ju çiftet do shkojë më mirë sesa e mendonit. Do ndiheni shpesh si mbi re. Konfigurimi i yjeve për jetën sentimentale të ju beqarëve do jetë shumë pozitiv. Mundësitë për të krijuar një lidhje serioze do shumëfishohen, por e keni ju në dorë te përfitoni ose jo. Në punë disa kolegë mund t’iu sfidojnë fort. Mos u ndalni asnjë minutë sepse ju i keni të gjitha mundësitë për të dalë fitimtarë. Në planin financiar gjërat do ecin më së miri. Nuk do keni për çfarë të shqetësoheni.

Ujori

Dita e sotme do jetë më e qetë dhe më e këndshme. Do filloni ose do përmbyllni disa projekte që i keni për zemër. Nëse kohët e fundit keni pasur pasiguri në jetën tuaj në çift, sot do jeni më të sigurt për atë që doni. Mos keni druajte t’ia shprehni partnerit gjithçka që mendoni. Ju beqarët duhet të përgatiteni për surpriza të këndshme. Ka mundësi të filloni edhe një histori të bukur dashurie ashtu si e keni ëndërruar. Në punë do e forconi akoma më shumë pozicionin që keni dhe askush nuk do guxojë t’ua marrë atë. Shefat do ju kenë përzemër dhe do ju vlerësojnë për cdo gjë që do arrini. Plutoni do ndikojë negativisht tek financat. Mos shpenzoni pa u menduar nëse nuk doni probleme.

Peshqit

Gjatë gjithë kësaj dite planetët do ju bëjnë më energjikë dhe mezi do prisni të vini në jetë çdo ide që keni pasur në mendje. Ju te dashuruarit do tregoheni më të hapur me partnerin tuaj dhe do ta përforconi bashkëpunimin. Në disa momente mund të mendoni edhe të hidhni disa hapa më tej dhe t’i bëjnë gjërat më serioze nga sa kanë qenë. Ju beqarët do keni një takim të veçantë, por nuk do preferoni të krijojnë një lidhje me personin që do keni afër. Në punë do jeni shumë të zënë me detyrat që keni për t’u marrë edhe me kolegët. Do përdorni metodat e duhura për t’ia dalë mbanë e për të pasur një jetë profesionale sa më të mirë. Financat do jenë problematike. Kërkoni ndihmën e specialistëve për t’ia dalë mbanë.