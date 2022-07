Horoskopi 18 Korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Mik Dashi, Kundërshtimi Merkur-Pluton ndikon negativisht tek ju dhe mund të shkaktojë jo pak probleme nëse nuk qëndroni të sinqertë, të ftohtë dhe të pjekur. Duhet patjetër të menaxhoni siç duhet disa gjëra dhe çështje në shtëpi, për të mos i lëkundur marrëdhëniet familjare me zënka.

Nëse jeni beqarë, shmangni tani një dashuri të kaluar, sepse rezultati do jetë zhgënjyes dhe do lëndoheni. Nëse jeni të fejuar, marrëdhënia juaj mund të sjellë tensione, këputje dhe konflikte.

Financiarisht jeni nën presion për shpenzimet e shtëpisë!

Demi

Kundërshtimi Mërkur-Pluton kërkon kujdes, sepse bëni shumë gabime komunikimi, të cilat do të kenë pasoja negative. Përveç kësaj, duhet t’i kushtoni vëmendje lëvizjeve tuaja dhe veçanërisht drejtimit tuaj.

Nëse jeni beqarë, dita e sotme do ju sjellë disa njohje të reja dhe mesazhe dashurie, por mos nxitoni të investoni në ato thirrje dashurie sepse do zhgënjeheni.

Në fushën e punës duhet të silleni me mençuri dhe gjakftohtësi në mënyrë që gjithçka të shkojë mirë me kolegët apo një klient. Në planin financiar thuajini jo kontratave dhe marrëveshjeve sot.

Binjakët

Shmangni pijet alkoolike. Planifikimi joreal mund të çojë në mungesë parash. Ju mund të vuani nëse përpiqeni të kujdeseni për kërkesat e të gjithëve. Planifikoni gjërat mirë për të marrë rezultate të kënaqshme. Zgjidhja e problemeve të zyrës mund t’ju japë stres. Do të përpiqeni t’i kushtoni kohë vetes, por mund të dështoni. Dashuria ndaj partnerit do t’ju bëjë të harroni dhimbjen e jetës suaj.

Gaforrja

Kujdesuni për shëndetin tuaj. trajtoni me kujdes gjërat që lidhen me bankën. Është e rëndësishme të kaloni kohë me fëmijët tuaj. Do të kaloni një kohë të ëmbël me të dashurin tuaj. Ditë e përshtatshme për të negociuar me klientë të rinj. Bashkëshorti do ju bëjë të ndiheni të veçantë.

Luani

Një ditë e mrekullueshme për ju për të bërë gjëra që ndiheni mirë. Jini të mbështetur tek vetja. Ju jeni shumë të aftë nga sa mendoni. Shmangni shpenzimet e tepërta për t’u bërë përshtypje njerëzve. I dashuri juaj do të tregojë shqetësim për familjen tuaj. Angazhoni trurin në leximin e librave. Përndryshe, do të shqetësoheni nga familjarët. Do të ndjeni ekstazë nga të qenit i martuar.

Virgjëresha

Prania e Hënës tek Peshqit do t’ju japë një mundësi për të ekspozuar aftësitë tuaja të jashtëzakonshme. Nëse punoni sinqerisht në aftësitë tuaja, disa lajme të mira janë duke pritur për t’ju befasuar. Ju mund ta kaloni kohën në sport. Gjendja financiare do përmirësohet. Mund të dilni me miq që janë plot energji. Mund të merrni dhurata nga i dashuri juaj. Megjithëse sipërmarrja e përbashkët do të jetë fitimprurëse për ju, mund të përballeni me kundërshtime nga partnerët për disa vendime. Ju keni mall për dashurinë e bashkëshortit tuaj. Ju mund të keni mundësinë të tregoni dashurinë tuaj ndaj tij/saj.

Peshorja

Do të ndiheni të sigurtë dhe energjikë. Do të merrni disa vendime të rëndësishme si në jetën personale ashtu edhe në atë profesionale. Do të ktheheni në një person të fortë pasi të keni kaluar një krizë në jetë. Ju do të jeni në gjendje të fitoni para pa ndihmë. Shëndeti i dikujt në familjen tuaj do të përkeqësohet. Do të keni dëshirë të merrni gjëra të pamundura. Do të përfshiheni në punë krijuese për të cilat keni menduar në të kaluarën. Do të shihni ditën më të mirë të jetës suaj martesore.

Akrepi

Do të takoni një person të veçantë në një takim. Ju duhet të kërkoni dikë që do t’i bëjë gjërat më mirë në jetën tuaj. Ëndrrat mund të realizohen, por duhet ta mbani nën kontroll eksitimin tuaj. Mund të përballeni me humbje financiare. Pra, mendoni me kujdes përpara se të hidhni ndonjë hap përpara. Përveç të gjitha mosmarrëveshjeve në jetë, do të mbeteni të gëzuar. Natyra juaj gazmore do ta bëjë mjedisin tuaj të gjallë qoftë në shtëpi apo në vendin e punës. Mund të takoni personin e ëndrrave. Asnjëherë mos bëni asnjë gabim në zyrë, përndryshe do t’ju duhet të paguani shumë. Do ta gjeni veten në qendër të vëmendjes për të ndihmuar dikë. Romanca me bashkëshortin është në skenë.

Shigjetari

Natyra juaj e mirë mund t’ju sjellë momente të lumtura. Ju mund të merrni leksione për kursimin e parave nga njëri prej prindërve tuaj. Mund të ketë disa aktivitete shoqërore me anëtarët e familjes dhe kjo do t’ju vendosë në humor të këndshëm. Jeta e dashurisë do të bëhet magjike. Ëndërrimi i syve ju shkakton rënien tuaj. Mund të fokusoheni në çështje të rëndësishme. Mund të prisni një surprizë të bukur nga bashkëshorti.

Bricjapi

Nënat në pritje duhet të kenë kujdesin e duhur. Ju mund të mësoni aftësi të reja dhe të përqendroheni në kursimin e parave. Ju mund të kaloni pak kohë duke përfunduar punën në pritje të shtëpisë. Një person i ri mund të ndërpritet dhe ju do t’i dukeni interesante. Mund të jetë një nga ditët më të mira të jetës suaj martesore.

Ujori

Mund t’i kaloni rrugët për t’u argëtuar. Një sëmundje kronike mund t’ju shqetësojë. Mund të ketë një sasi të konsiderueshme shpenzimesh. Ju mund të keni nevojë të përqendroheni në mendimet pozitive. Një takim i papritur romantik mund t’ju ngatërrojë. Rrethanat e dëshpëruara mund të kërkojnë vendime të guximshme. Jeta juaj bashkëshortore do të ndihet e lumtur pas një kohe të gjatë.

Peshqit

Për të mos pasur humbje, duhet të përdorni logjikën, përulësinë dhe vetëpërmbajtjen.

Nëse jeni beqarë, sot ndiheni krejtësisht të dëshirueshëm, seksi dhe duke shijuar pushtimet dhe fansat. Nëse jeni të fejuar, përfitoni nga dita, me momente të nxehta sensuale me gjysmën tjetër dhe shmangni kërkesat dhe zënkat.

Në karrierën tuaj, mos investoni në konkurrencë. Thuaju jo kumarit dhe rreziqeve financiare, sot.