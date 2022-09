Horoskopi 17 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Edhe nëse mbetet një periudhë e madhe e përcaktuar nga prania e Jupiterit, në ditët në vijim mund të ketë momente nervozizmi, ndoshta sepse dikush ju trajton shumë keq ose ju nënvlerëson. E shtuna do jetë një ditë pozitive, ndërsa e diela mund të jetë tepër kaotike dhe konfuze. Kundërshtimi i Mërkurit gjithashtu mund të paralajmërojë një sëmundje të vogël kalimtare. Menaxhimi i parave mund t’ju sjellë edhe pak humor të keq, sepse keni shumë shpenzime, ndërsa të ardhurat nuk përmirësohen. Ky zhgënjim i juaji mund të kthehet edhe në agresion. Përgjegjësitë e shumta mbi supe mund të kenë pasoja në ndjenjat tuaja. Edhe gjatë javës së ardhshme disa marrëdhënie mund të prishen, për shkak të ndonjë provokimi ose keqkuptimi. Yjet ju këshillojnë të shmangni ndryshimet e pamenduara, sidomos kur bëhet fjalë për punë apo biznes. Dy ditët e para të javës mund të jenë paksa të tensionuara dhe të trazuara, do të përmirësohet ndjeshëm qysh të mërkurën.

DEMI

Afërdita në aspektin pozitiv do jetë me mbështetje të madhe, veçanërisht nëse së fundmi ka pasur situata në kuadrin e marrëdhënies në çift, të cilat ju kanë lënduar shumë. Shumë të vërteta po dalin në shesh, sidomos në ato çifte që i fshehin gjërat prej kohësh. Ka ardhur koha për një sqarim përfundimtar nga brenda apo jashtë. Ose pasioni kthehet në marrëdhënie të pasigurta, ose mund të vendosni ta shkurtoni marrëdhënien në mënyrë drastike. Dhe nëse e bëni këtë, vështirë se do të vazhdoni hapat e tua. Jeni gjithnjë e më të lodhur nga marrëdhëniet ose njerëzit e paqartë.

BINJAKËT

Hëna në shenjë, sipas horoskopit të ditës , do t’ju japë një energji të madhe për të shpenzuar veçanërisht për çështjet e punës ose në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Kjo është një kohë kur ju tërheq ideja për të bërë ose përjetuar gjëra të reja, si për të testuar veten dhe për të testuar ndjeshmërinë e të tjerëve. Në marrëdhëniet ku mungojnë stimujt mendorë, mund të mbizotërojë mërzia dhe monotonia. Dhe kur kjo ndjenjë fshihet, rreziku që çifti të kërcejë është vërtet i lartë. Një periudhë pasigurie edhe për çiftet e sapolindur.

GAFORRJA

Lnna në shenjën e horoskopit vetëm sa do të rrisë emocionet dhe do t’ju bëjë të bëni një hap të madh përpara për sa i përket motivimit. Horoskopi i ditës së sotme ju fton të përfitoni edhe nga ky kalim i shkëlqyer i Venusit, si në nivel pasionante ashtu edhe në atë të marrëdhënieve ndërpersonale. Kjo siguri emocionale e juaja do t’ju sjellë dobi sidomos kur bëhet fjalë për punë dhe projekte të reja. Nëse dikush detyrohet të fillojë nga e para, nuk do të duhet të shqetësohet fare. Tani për tani duhet të përfshiheni me bindje dhe do të shpërbleheni me para të mira.

LUANI

Ju vini nga disa ditë mjaft të ndërlikuara për shkak të shumë gjërave për të bërë dhe disa pengesave që ju kanë shkaktuar pak trazim. Dita e sotme do të sjellë pak më shumë harmoni dhe pak më shumë dëshirë për t’u pajtuar me ata persona në jetën tuaj me të cilët keni diskutuar shumë këto ditë. Tranziti i Jupiterit do t’ju bëjë gjithashtu të jeni më realistë për disa projekte që nuk po japin fryte. Ju mund të vendosni t’i lini ato përgjithmonë, ndonëse me ngurrim. Të rinjtë mund të mendojnë të ndryshojnë plotësisht jetën e tyre, ose të lëvizin diku tjetër për të punuar.

VIRGJËRESHA

Fillimi i javës do të shënohet me lajme të lumtura për Luanin. Gjatë javës, me parashikimet e përditësuara astrologjike, ne do të dokumentojmë lajmin e mirë që po vjen për të lindurit e kësaj shenje. Luanët e dashuruar mund të jenë të çmendur për partnerin e tyre, por duhet të bëni kujdes që të mos gaboni. Jo gjithçka që shkëlqen është flori, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës. Tranziti i rëndë i Marsit po sjell pakënaqësi dhe disa keqkuptime të vogla me mjedisin përreth. Mund të ketë pasur edhe ndonjë rënie të vogël fizike që do të zgjidhet pozitivisht deri të dielën. Këshilla e yjeve është që të mos nënshtroheni nga mendimet e njerëzve të tjerë. Të jesh një person racional gjithmonë të bën të besosh vetëm në atë që mund të prekësh me duar. Edhe në dashuri do të dëshironit të shihnit me duart tuaja dëshirën e partnerit për të dashur të jetë me ju, pa paqartësi. Përfitoni nga ky kalim i Venusit për të takuar njerëz të rinj, veçanërisht nëse jeni duke kërkuar për një shpirt binjak.

PESHORJA

Prej disa kohësh, shumë situata kanë ndryshuar në jetën tuaj. Nuk mungon forca, sidomos për nga karakteri dhe motivimi. Jupiteri në opozitë tregon se disa siguri që kishit fituar në të kaluarën nuk ekzistojnë më dhe do t’ju duhet të filloni nga e para, në shumë fusha të jetës tuaj. Jo gjithmonë duhet t’i mirëprisni negativisht ndryshimet që ndodhin, përkundrazi duhet t’i mbështesni me bindje dhe të prisni të rejat sido qofshin ato.

AKREPI

Ditët e së shtunës dhe të dielës do të rriten në jetën tuaj. Disa gjeta nuk shkuan ashtu siç do të kishit dashur dhe tani ju po paguani çmimin. Sipas Horoskopit Ditor, zakoni dhe monotonia mund t’ju nxisin të përjetoni marrëdhëniet në çift, me më shumë ftohtësi dhe shkëputje. Ndonjëherë edhe gjestet e vogla, frazat apo dhuratat e rëndësishme do të mjaftonin për të forcuar marrëdhënien dhe për ta ringjallur atë, në vend që të ankoheni për gjëra të gabuara. Gjithashtu do të jetë e rëndësishme të fokusoheni në projekte të reja pune.

SHIGJETARI

Nuk mungojnë mëdyshjet dhe arsyet e ankthit, sidomos kur bëhet fjalë për familjen dhe dashurinë. Në përgjithësi, kur Shigjetari ka një problem me dikë, priret të reagojë në mënyrë të pavarur pa kërkuar këshilla nga miqtë ose të afërmit. Pjesërisht nga krenaria, pjesërisht nga egoizmi, Shigjetari përfundon duke u kritikuar për mënyrën e të qenurit dhe të vepruarit. Mund të ketë disa pengesa të vogla ose mund të pësoni ndonjë provokim. Por në çdo rast, asgjë dhe askush nuk do të arrijë t’ju bëjë të humbni optimizmin tradicional që mbulon jetën dhe zgjedhjet tuaja. Java e ardhshme do të jetë në ngritje dhe ulje.

BRICJAPI

Nga e shtuna do të jetë Hëna e kundërt për të minuar qetësinë tuaj. Asgjë serioze, mos u shqetësoni, edhe nëse fakti që duhet të kryeni vetëm projektet tuaja mund t’ju bëjë të humbisni zemrën. Është një gabim që nuk duhet ta bëni edhe sepse në planin afatgjatë do të keni të drejtë, siç ndodh shpesh. Shpesh akuzoheni se jeni shumë besnikë dhe shumë të rreptë, kur bëhet fjalë për rregullat. Por edhe atëherë, koha luan në anën tuaj. Vetë kjo mënyrë ju bën të besueshëm dhe konkret. Në fakt, në fund, ata që kanë një pasiguri vijnë gjithmonë tek ju për këshilla ose ndihmë.

UJORI

Me Hënën e favorshme, Mërkurin dhe Marsin në aspekt të shkëlqyer, kjo fundjavë mund t’ju sjellë vetëm surpriza të lumtura. Ndoshta një mbrëmje e organizuar në minutën e fundit ose një udhëtim i paplanifikuar mund t’ju japë një energji të mirë dhe një frymë të mirë optimizmi. Sipas horoskopit të ditës, pas një muaji gushti që është shumë i ngrohtë, do të ishte me vend që të zgjoni pasionin, veçanërisht nëse keni pranë jush personin e duhur. Nga ana tjetër, pranë jush keni një person që nuk ju stimulon më, do të ishte më mirë të shikoni përreth.

PESHQIT

Jeni pak të lodhur dhe nervoz për një sërë situatash, që nuk funksionojnë fare. Ndoshta në dashuri keni tendencë t’i jepni shumë partnerit tuaj, pa marrë asgjë si këmbim. Ky qëndrim i ftohtë dhe i shkëputur nga ana e partnerit, në plan afatgjatë, mund t’ju lodhë dhe t’ju çojë në zgjedhje drastike. Venusi në opozitë e përforcon këtë moment shqetësimi sentimental. Përpjekja për të përdorur mjete alternative (dhe jo shumë konstruktive) për të tërhequr vëmendjen e partnerit mund ta përkeqësojë situatën. Më mirë të uleni rreth një tavoline, për një sqarim përfundimtar.