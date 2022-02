Horoskopi 17 Shkurt, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Hëna kalon një ditë tjetër në shenjën e zodiakut të Virgjëreshës dhe ka një këshillë për ju: Mos shtoni në pjatën tuaj më shumë sesa mund të mbani. Ka gjëra që duhet t’i bëni tani dhe që kërkojnë të gjithë vëmendjen tuaj. Mund të mos ju pëlqejë ideja e pritjes për të bërë atë që dëshironi, por është për të mirën tuaj.

Demi

Vonesa e kënaqësisë mund të duket si një zgjedhje e vështirë për t’u bërë, por ka ditë kur ka kuptim. Në aspektin afektiv do të tregoheni mjaft romantik. Në kohën tuaj të lirë do të mund të programoni një udhëtim me miqtë tuaj më të mirë.

Binjakët

Do tyë ndodheni në një pozicion disi të vështirë pasi do t’ju duhet të merrni disa vendime të rëndësishme. Do të keni mundësi të zbuloni interesa të reja në shoqërinë e miqve tuaj. Në aspektin afektiv do të jeni optimistë duke i dhënë mjaft siguri edhe partnerit tuaj.

Gaforrja

Hëna e Virgjëreshës në sektorin tuaj të komunikimit dhe kontratave ju inkurajon të jeni praktik në të gjitha marrëdhëniet tuaja të biznesit. Kur jeni duke nënshkruar ose duke folur për diçka, sigurohuni që t’i rrënjosni fjalët tuaja me fakte.

Luani

Hëna në sektorin tuaj të karrierës hap derën për të arritur projekte të rëndësishme që e bëjnë jetën tuaj më të lehtë dhe gjithashtu pakësojnë punën që bëni. Në aspektin afektiv kjo do të jetë një periudhë mjaft pasionale.

Virgjëresha

Hëna vazhdon të kalojë në shenjën tuaj. Kjo ju inkurajon të rishikoni gjendjen e marrëdhënieve tuaja, por jo t’i rritni ato kaq shpejt. Nuk ka asnjë humbje apo dëm nëse lejoni që koha të marrë rrugën e saj dhe të ndjekë dashurinë me pragmatizëm dhe praktikë.

Peshorja

Hëna ndodhet në sektorin tuaj të armiqve. Është një ditë e mirë për të luajtur një rol mbështetës, por për të mos u futur shumë në një çështje që nuk ju takon ju ta merrni përsipër.

Akrepi

Hëna do të kalojë tranzit përmes sektorit tuaj të miqësisë sot. Është një ditë e mirë për të ftuar një mik për të bashkëpunuar me ju për një projekt, ide artizanale ose diçka artistike. Një këshillë: mundohuni tu jepni më shumë hapësirë mendimeve të të tjerëve.

Shigjetari

Hëna e Virgjëreshës tërheq vëmendjen në sektorin e karrierës dhe statusit tuaj shoqëror dhe është një sinjal për të qenë të kujdesshëm në marrëdhëniet e biznesit, por edhe për të qëndruar konsistent në cilësinë e punës që ofroni. Ju nuk do të dëshironi të devijoni shumë nga norma.

Bricjapi

Është dita e përsosur për t’u futur në një rutinë ose një lloj praktike medituese, lutjeje që ju mban të bazuar dhe të rrënjosur në besimin tuaj. Edhe nëse keni qenë dyshues për gjërat kohët e fundit ose ndiheni sikur nuk keni kohë për të qëndruar konsistent, një hap i vogël në formulimin e një rutine do të shkojë shumë.

Ujori

Do të keni një mirëkuptim me partnerin i cili do të jetë mjaft i sinqertë. Në fushën e miqësive do të keni njohje të reja. Një këshillë: përpiquni të keni më shumë besim në vetvete.

Peshqit

Hëna në sektorin tuaj të angazhimit sjell në fokus marrëdhëniet tuaja dhe kur Hëna flet me Jupiterin në shenjën tuaj, mund të filloni të ndiheni në mosmarrëveshje me njerëzit që doni dhe që ju duan gjithashtu. Kjo mund të jetë një pikë tensioni ku po i tejkaloni partneritetet, por duhet të mësoni se si t’i bëni ato të funksionojë pavarësisht nga fakti që ndiheni gati për të kaluar në gjëra të tjera./albeu.com/