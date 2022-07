Horoskopi 16 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Saturni do merret gjate gjithe kohes sot me jeten tuaj ne cift dhe do iu nxite te afroheni me teper me ate qe keni ne krah. Do e perforconi lidhjen dhe do ndiheni me mire. Nga ana tjeter, beqaret duhet te bejne pak me teper durim per te gjetur dashurine e madhe. Emocionet edhe pse te vogla do ekzistojne. Mos filloni asnje operacion financiar sepse situata nuk eshte e qendrueshme.

Demi

Gjate kesaj dite do ndodhin shume gjera ne jeten tuaj ne cift. Do kete ndryshime pozitive dhe do ndiheni me mire. Beqaret do kene flirte pa mbarim dhe takime te vecanta. Shfrytezojeni secilen dhe me pas vendosni fare doni te beni. Marredhenia me parane nuk do jete shume e mire. Kujdes me cdo shpenzim sepse nuk do dini si ta rregulloni situaten me pas.

Binjaket

Me ne fund ciftet do i zgjidhinin problemet e hershme dhe do ndihen me te qete. Situata do filloje te permiresohet dhe klima do ngrohet ndjeshem. Beqaret me shume gjasa do e takojne dashurine e shumepritur. Do ndiheni te plotesuar dhe me gezim ne shpirt. Financave do iu jepni me shume rendesi. Ne kete menyre do jeni me te qarte per situaten dhe do e dini sa shpenzime mund te kryeni.

Gaforrja

Nese doni mos keni probleme me ate qe keni ne krah mos flirtoni pas kraheve te tij. Nese nga ana tjeter ju ka ardhur ne maje te hundes lidhje dhe doni te ndaheni, flisni me te dhe gjeni nje zgjidhje te perbashket. Beqaret do perballen me zgjedhje te veshtira por eshte e sigurt qe do e krijojne nje lidhje. Fale mbeshtetjes qe do iu jape Merkuri ne planin financiar do e stabilizoni situaten.

Luani

Venusi premton nje dite te gezuar per ciftet. Aspiratat e zemres suaj do te arrihen dhe do ndiheni per mrekulli. beqaret do i shtojne takimet dhe disa mund te nisin aventura te kendshme. Mendoni vetem per te sotmen, lereni pas ate qe do vije me vone. Neptuni do iu sjelle shume fat me financat. Gjithsesi mire ehte mos ndermerrni shume rreziqe dhe mos beni shume shpenzime.

Virgjeresha

Problemet qe keni pasur me pare me partnerin tuaj do i rregulloni gjate kesaj jdite sidomos ne mbremje kur te jeni ne shtrat. Do jeni edhe me realiste dhe te kuptueshem. Priten takime mbreselenese per beqaret. Ka shume gjasa te zbuloni personin e endrrave tuaja. Financat do jene paksa te lekundura sepse do shpenzoni me teper sesa duhet. Tregohuni pak me te matur.

Peshorja

Pritet qe gjate kesaj dite, te gjitha mosmarreveshjet dhe problemet qe keni pasur ne cift te sqarohen e te zgjidhen. Ne kete menyre ju do ndiheni me te qete dhe do dashuroni ashtu si dini. Beqaret do kene shume nevoje te ndihen te dashuruar dhe te perkedhelur. Nje person shume interesant do iu propozoje. Pergatituni! Ne planin financiar mos ndermerrni shume rreziqe

Akrepi

Gjate kesaj dite do jeni shume te ndjeshem dhe nje shaka e partnerit do iu lendoje. Megjithate ai do kujdeset per ju dhe nuk do iu lere te merziteni apo te bini ne deshperim. Beqaret nuk do kene mundesi te gjejne personin e endrrave, megjithate flirtimet dhe joshjet nuk do mungojne. Financat do jene te dobeta dhe delikate. Nuk rekomandohet te tregoheni te pamatur me shpenzimet.

Shigjetari

Partneri do iu kushtoje me shume kohe sot dhe do beje cmos qe iu te ndiheni sa me mire. Do ia kaloni per mrekulli dhe do deshironit qe koha te ndalte. Beqaret nuk do kene ndryshime te statusit as kete periudhe, megjithate takime dhe flirtime do kete. Ne planin financiar cdo gje do shkoje me se miri dhe nuk do keni as me te voglin problem. Mundihuni te hiqni ndonje lek menjane.

Bricjapi

Atmosfera ne cift nuk do jete shume e ngrohte. Kujdes me cdo gje qe do thoni sepse mund te lindin mosmarreveshje te medha. Ju beqareve ju pelqen shume dikush? Bejani ne ditur kete nese doni ta keni prane. E keni vete ne dore pastaj per te zgjedhur metoden e joshjes. me financat do keni mjaft probleme. Vendosni pak rregull para se te arrini ne katastrofe. Ju mundeni!

Ujori

Ju qe jeni ne cift duhet te beni kujdes dhe te mos i hidhni syte tek personat e tjere. Do e humbni ate qe keni ne krah dhe do ndiheni keq per kete. Beqaret do jene sharmante dhe do e kene te lehte te bejne per vete ate qe pelqejne. Perfitoni sa me shume te mundni. menaxhoheni me me shume kujdes buxhetin per te mos u perballur me probleme te medha. Ne kete moment nuk iu duhet kjo gje.

Peshqit

Sot ju qe jeni ne nje lidhje do kaloni momente teper pasionante dhe emocionuese. Partneri do beje gjithcka qe iu te ndiheni si mb ire. Sfrytezojeni diten deri ne sekonden e fundit. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si jane duke qene se miqte nuk do i lene asnje moment vetem. Mos i besoni aspak intuites ne planin financiar sepse do perballeni me probleme te medha.