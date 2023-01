Horoskopi 16 janar 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Ka komplikime dhe zgjedhje të vështira për të bërë, prandaj mos lejoni që ankthi t’ju dominojë. Nëse jetoni dy marrëdhënie në të njëjtën kohë, këshillohet të kuptoni se në cilën anë dëshironi të jeni dhe të hiqni njërën nga të dyja sepse janë shumë. Tensioni nuk mungon, edhe në punë. Përpiquni të mos e teproni duke u tërhequr shumë apo duke folur në mënyrë të papërshtatshme. Mund të pendoheni.

DEMI

Në dashuri duhet të tregoheni të lumtur në sytë e partnerit, nëse nuk doni të ngjallni dyshime shpesh të pabaza. Kushdo që i ka dhënë fund një lidhjeje e sheh gjithçka me pesimizëm. Mundohuni të kuptoni se përpara se të ndiheni mirë me një person tjetër, duhet të ndiheni mirë me veten tuaj.

BINJAKËT

Kohët e fundit keni bërë shpenzime të tepërta dhe tani portofoli juaj po “qan”. Mund të rinovoni marrëveshje të favorshme, edhe nëse hiqni dorë nga diçka ekonomike. Mbani një ekuilibër të drejtë midis të ardhurave dhe shpenzimeve, në mënyrë që të mos e gjeni veten në vështirësi. Jupiteri në opozitë prej ditësh krijon tensione të forta edhe në dashuri. Shmangni konfliktet e panevojshme me partnerin.

GAFORRJA

Po realizoni projekte ambicioze, por diçka mund të mos ju shkojë siç doni. Mos u mërzitni dhe mos u bëni pesimist. Një krizë e mundshme nuk duhet t’ju shtyjë të hiqni dorë nga gjithçka. Në punë keni ndjenjën se nuk jeni vlerësuar siç duhet. Ndoshta është koha për të ndryshuar peizazhin?

LUANI

Keni një pamje vërtet të shkëlqyer astrale, kështu që java mund të fillojë në mënyrën më të mirë. Përfitoni nga favori i yjeve dhe jepni më të mirën nga ana juaj. Situata do jetë shumë më aktive edhe në planin sentimental. Nëse jeni beqarë, tani është koha e duhur për t’u përfshirë.

VIRGJËRESHA

Një javë e shkëlqyer po vjen për ata që janë në kërkim të dashurisë. Nëse jeni beqar për shumë kohë, bëhuni të zënë sepse yjet janë me ju. Sigurisht, kohët e fundit aspekti sentimental ka rënë në plan të dytë, sepse ju është dashur të përballeni me probleme shëndetësore dhe në punë. Rimëkëmbja maksimale do të vijë në shkurt. Kini pak durim.

PESHORJA

Tensione të mundshme në dashuri. Gjërat nuk shkojnë ashtu siç do të dëshironit dhe për këtë arsye jeni pak të nënshtruar. Prandaj nuk mungojnë shqetësimet dhe komplikimet, edhe nëse në përgjithësi do të hapim një javë pozitive. Shmangni të bini në dashuri me njerëz tashmë të përkushtuar ose të mbani dy marrëdhënie në të njëjtën kohë.

AKREPI

Do të jeni plot energji dhe dëshirë për t’i bërë gjërat më mirë. Emocione të rëndësishme po vijnë, me Diellin, Mërkurin dhe Saturnin në një aspekt vendimtar dhe të favorshëm. Jeni shumë të hapur për dialog edhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë për ndihmën tuaj. Vepro, mos rri në vend, përndryshe asgjë nuk do të ndryshojë. Kështu që ndoshta do të lindë një dashuri e re.

SHIGJETARI

Momenti i shpengimit ka ardhur dhe kjo javë është vërtet e favorshme. Lajmet e mira mund të vijnë në ditët në vijim, veçanërisht në datën 22 mund të keni një mundësi të shkëlqyer. Mos harroni gjithmonë se shanset më të mira duhen mposhtur. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Në këtë periudhë mund të lindë ose të rilindë një dashuri ose një miqësi.

BRICJAPI

Kjo e hënë hapet në emër të shumë anktheve dhe problemeve që po rrotullohen në kokën tuaj. Ju dëshironi të keni më shumë siguri dhe të kufizoni konfliktet dhe mosmarrëveshjet. Mërkuri dhe Saturni do të sjellin qetësi në punë: nëse keni pasur grindje me kolegët dhe eprorët. Beqarët mund të rizbulojnë dëshirën për të dashuruar dhe për t’u dashuruar.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e hënë 16 janar 2023), gjërat po lulëzojnë në dashuri, nuk është rastësi që jeni ndër shenjat kryesore të vitit. Për ata që kanë përjetuar një krizë apo një diskutim, tani është koha për të sqaruar dhe për të filluar përsëri. Jupiteri së shpejti nuk do të jetë më kundër, ndaj do të mund të rikuperoheni edhe nga pikëpamja ekonomike. Një takim pune mund t’ju hapë mundësi për të ndryshuar skenën dhe për të bërë karrierë.

PESHQIT

Po kërkoni veten dhe një busull për t’u ndjekur. Në dashuri tensioni dhe nervat ju ndjekin për shkak të ndonjë grindjeje me partnerin apo të tjerë më të largët. Kini pak durim pasi gjërat do të qetësohen në shkurt. Flisni me njëri-tjetrin dhe sqarohuni.